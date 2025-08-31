Las increíbles fotos de las vacaciones de Jimena Monteverde y su marido en Italia

Jimena Monteverde y su esposo disfrutaron de unas vacaciones en Tropea, Italia, compartiendo imágenes de paisajes, gastronomía y momentos junto al mar Mediterráneo

Jimena Monteverde y su esposo Mariano compartieron imágenes inéditas de su viaje por Tropea, Calabria, donde se detuvieron a documentar paisajes, gastronomía y rutinas vacacionales junto al mar Mediterráneo. La presencia de la pareja en la región italiana se volvió noticia poco después de la ausencia de la cocinera en el tradicional ciclo conducido por Juana Viale en Eltrece.

La publicación en redes sociales mostró a la reconocida chef en distintos puntos emblemáticos de Tropea, una localidad del sur de Italia conocida internacionalmente por la llaman la “costa de los dioses”. El clima relajado de las imágenes resumen el espíritu de las vacaciones, donde sobresalieron escenarios naturales, gastronomía típica y una conexión directa con el mar.

Entre las fotos, se aprecian rincones característicos de la vida mediterránea: una copa fresca en una calle adoquinada rodeada de macetas con flores, mesas al aire libre y la luz cálida de una noche europea. Estas escenas forman parte del entorno donde Monteverde decidió sacar provecho del tiempo libre y explorar la cocina y cultura locales.

Una de las imágenes muestra a la chef posando sonriente en aguas cristalinas, reflejo de la descripción que ella misma ofreció en redes sociales: “Mar transparente con un color turquesa increíble, agua con la temperatura ideal, playa de arena”, escribió la chef en la publicación junto a su esposo, quien la acompañó como fotógrafo del viaje. Otra foto, tomada en la orilla del mar al atardecer, ubica a la pareja disfrutando de un momento íntimo, con expresiones relajadas y el fondo naranja del sol descendiendo sobre el horizonte.

Además de los retratos personales, Jimena compartió momentos asociados a una de sus pasiones: la cocina. Dedicó espacio a mostrar platos de la región, entre los que sobresalen ensaladas frescas con tomates cherry, pepinos y cebolla roja de Tropea, un producto local altamente valorado, y preparaciones tradicionales como jamón crudo con melón.

En una secuencia de fotos se observa a la pareja brindando frente al mar, con copas de aperol y gin tonic, mientras el atardecer se despliega detrás. La postal transmite el ambiente relajado que predomina en muchas costas italianas. Según la descripción de la propia Monteverde, “Los atardeceres más lindos del mundo” fueron parte central de la experiencia.

Las imágenes de Monteverde en Tropea incluyen playas, atardeceres y platos típicos como la cebolla roja de Tropea y jamón crudo con melón

El recorrido de fotos que la cocinera realizó por Tropea a través de sus redes sociales, incluyó paisajes emblemáticos. Una imagen tomada desde la altura muestra la bahía, la playa de arena blanca y el Santuario di Santa Maria dell’Isola, uno de los principales íconos arquitectónicos de la zona. La composición, bañada por los colores del atardecer, complementa la secuencia de postales vacacionales que Monteverde seleccionó para compartir con sus seguidores.

La ausencia de Jimena Monteverde en el programa de Juana Viale se explicó por la elección de priorizar unas vacaciones en el exterior. La cocinera fue reemplazada puntual y temporalmente por Coco Carreño, pero la dinámica televisiva continuó sin grandes sobresaltos.

Juana Viale inicia el ciclo televisivo con un look de Gino Bogani, generando debate sobre los colores y destacando el trabajo de su equipo de estilismo (Almorzando con Juana – El Trece)

En su última emisión, la conductora del ciclo comenzó la jornada habitualmente. Inició con el repaso de su outfit, creación de Gino Bogani. “Un top de encaje, cuello volcado drapeado, sostenido por un lazo de gasa, como podemos observar, sobre un amplio pantalón todo papaya y melón de la parte de adentro”, describió. El panel de invitados y los televidentes no tardaron en sumarse al debate sobre el color. Juana bromeó con la indefinición cromática: “Fue un debate. En sus casas, ¿qué dicen? ¿Qué color es? Pueden poner el que quieran. Blanco y negro también vale”, propuso, invitando a la tribuna digital a participar.

Los detalles finales del look fueron igualmente celebrados. “Me peinó Juan Fojo, hoy planchamos. Sacamos la plancha a relucir, que hace tiempo que no vamos con esto. Y me maquilló Cris Sepúlveda que me hizo con unos amarillos muy bonitos en composé”, remató, develando el trabajo detrás de la imagen perfecta que lució en pantalla. Cada jornada se transforma así en un minucioso despliegue de diseño, texturas y tonalidades que atrapan tanto a especialistas como al público general.