Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales

El look de Mirtha Legrand para la noche del sábado (Video: El Trece)

Este sábado, Mirtha Legrand acaparó la atención en su última emisión televisiva con un look marcado por la elegancia y la sofisticación. Fiel a su impronta, la conductora apostó por un diseño exclusivo de su creador de confianza, y construyó una imagen que conjugó tradición, brillo y detalles modernos. Cada prenda, accesorio y elección de peinado fue seleccionada para reafirmar su estatus como referente indiscutida del estilo en la televisión argentina.

Para esta aparición, Mirtha eligió un vestido largo en tonos verde y negro, diseñado especialmente por Iara. La prenda, confeccionada en paillette de alta calidad, reflejó bajo las luces del estudio destellos sutiles y una terminación luminosa, mientras que el corte recto y la caída fluida otorgaron una silueta refinada y atemporal. Los delicados bordados y las aplicaciones de cristales en el escote y los puños sumaron profundidad visual con discreción, evitando excesos y permitiendo a la figura de la conductora conservar su esencia elegante. El largo del vestido, rozando el empeine, acompañó el porte de Legrand y actuó en favor de una estilización armoniosa.

Mirtha volvió a elegir un vestido de Iara (Foto: Prensa El Trece)

La selección de accesorios sumó sofisticación y coherencia al conjunto. La conductora de La Noche de Mirtha lució unos aros piedras brillantes, protagonistas cada vez que giraba la cabeza bajo la iluminación del estudio. El collar de plata con diamantes pequeños resaltó el escote aportando brillo y discreción, y los anillos con piedras en tonos nude y gris perla en marcos de platino aportaron protagonismo a sus manos. Una pulsera rígida de plata completó el conjunto, añadiendo continuidad estética en cada movimiento.

El peinado fue otro de los sellos distintivos de la noche: su clásica cabellera rubia, perfectamente trabajada con brushing voluminoso y puntas levemente onduladas hacia afuera, enmarcó el rostro y potenció la luminosidad gracias a reflejos dorados cuidadosamente logrados. El volumen sutil en la raíz equilibró la estructura facial y sumó ese toque clásico que distingue desde hace décadas a la diva argentina.

La conductora eligió joyas en tonos plateados

Así, Mirtha se preparó para recibir a Magui Bravi, bailarina, actriz y conductora reconocida por su versatilidad, saltó a la fama desde Soñando por Bailar y consolidó su carrera en teatro y ficción televisiva. Elena Roger, cantante y actriz multipremiada en Argentina y el exterior, recordada por los musicales Evita y Piaf y galardonada con un Premio Olivier en el Reino Unido.

Se sumó a la mesa Guillermo Francos, actual ministro del Interior, con una extensa carrera en la gestión pública y privada, expresidente del Banco Provincia y uno de los principales armadores políticos de la administración Milei. También dieron presente Osvaldo Gross, referente de la pastelería profesional en Latinoamérica, autor de libros de recetas y figura de la televisión gastronómica; y el grupo lo cerró Guadalupe Vázquez, periodista enfocada en temas de política y economía, con presencia en radio, medios gráficos y televisión.

El sábado pasado se vivió uno de esos momentos televisivos que quedan en la memoria. A veinte años del último encuentro y después de un prolongado distanciamiento, Nora Cárpena volvió a sentarse en la tradicional mesa junto a la diva, dejando atrás viejos rencores y el silencio que las mantuvo alejadas. Apenas finalizó la presentación de los invitados, Legrand se volvió hacia su derecha, tomó la mano de su invitada y, con una sonrisa cómplice, preguntó: “¿Cuánto hace que no venías, mi pequeña?”.

Mirtha Legrand y Nora Cárpena se reencontraron en la mesaza después de 20 años (Video: El Trece)

La respuesta de la actriz sintetizó el largo tiempo transcurrido: “Veinte años, más o menos”. La escena marcó el cierre de un capítulo de desencuentros y el inicio de una reconciliación esperada por ambos sectores, el del espectáculo y el público.

Durante dos décadas, la relación entre la actriz y la presentadora estuvo marcada por el desencuentro. El origen del conflicto se remonta a una frase pronunciada por Cárpena que cayó mal en el entorno de Legrand, generando molestia y llevando a la conductora a vetar a la actriz de su programa. “Estaba enojada Mirtha conmigo. Yo hice una cosa que no le cayó bien y seguramente no la habré dicho bien. Me tenía prohibida”, relató Cárpena, con gestos de humor y cierta nostalgia.