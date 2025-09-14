El conmovedor mensaje de las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis tras el grave accidente: “Vos podés papá”

Desde la cuenta de sus hijas, la pareja dio a conocer el logro que alcanzaron a sus nueve meses de vida (Instagram)

Este domingo, la imagen de un cartel realizado por Aimé y Laia, las hijas gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis, fue compartido por Camilota, hermana del exparticipante de Gran Hermano y tocó la fibra más sensible del público. Las niñas, de apenas un año y nueve meses, plasmaron sobre una hoja un mensaje breve pero contundente: “Vos podés papá. Te amamos mucho”, seguido de un corazón. El afiche, confeccionado en letras de imprenta, destaca además por un detalle que sintetiza ternura y esperanza: las huellas de las palmas de ambas, impresas como sello de amor incondicional para su papá, que enfrenta uno de los desafíos más difíciles desde que fue hospitalizado tras un accidente de moto.

La instantánea del cartel circuló con fuerza desde esta mañana y se transformó en una manifestación colectiva de espera y buenos deseos para el joven. Las manos de Aimé y Laia, quienes nacieron el 29 de enero de 2024, representan para el entorno cercano no solo el sentido puro del afecto, sino además el combustible anímico en un momento de vigilia. No hubo palabras agregadas: el mensaje llevó implícito el deseo profundo de recuperación y el recuerdo permanente al papá, que hoy permanece en una sala de terapia intensiva. El gesto de las gemelas, replicado por familiares y seguidores en redes sociales, sintetiza la unidad y la fuerza con la que buscan acompañar a Thiago en plena pelea por su vida.

Las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis dejanron un conmovedor mensaje para su papá internado en delicado estado (Instagram)

La noche del 12 de septiembre marcó un antes y un después para Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano 2022. Mientras se trasladaba en moto sobre la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, un accidente interrumpió abruptamente su trayecto y desencadenó una serie de acontecimientos de extrema gravedad. El siniestro, ocurrido entre las 20.30 y las 21, movilizó al Sistema de Emergencias Médicas y derivó en su traslado inmediato al Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Medina ingresó en estado crítico al centro de salud, donde el equipo médico procedió a intervenirlo de urgencia. De acuerdo con la información difundida por Daniela Celis, madre de las niñas y expareja del joven, los profesionales detectaron complicaciones severas: uno de sus pulmones se hallaba afectado, también el riñón, y fue necesaria la extirpación del bazo para intentar estabilizar su situación. El cuadro, delicado desde el primer momento, requirió su ingreso en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado. El parte médico indicaba un estado complejo, manteniendo en alerta tanto al entorno íntimo como a quienes siguen de cerca la evolución del exparticipante del reality.

El momento del accidente de Thiago Medina

El círculo de Thiago Medina vivió horas de profunda conmoción y angustia, reflejadas en las imágenes captadas a la salida del hospital. Crónica TV registró el momento en que Daniela, expareja del influencer y madre de Aimé y Laia, dejaba el centro de salud junto a Camila Deniz, a quien apodan Camilota. Ambas, fundidas en un abrazo, evitaron tomar contacto directo con la prensa, visiblemente afectadas y conteniendo el llanto. Apenas unos metros después, su fortaleza cedió frente a la situación: las dos mujeres rompieron en llanto, evidenciando el peso del momento y la incertidumbre que atraviesa el círculo íntimo de Thiago.

La escena, dura y humana, reflejó la vulnerabilidad de quienes acompañan al joven en la pelea más importante que le ha tocado enfrentar hasta hoy. El llanto de Daniela Celis frente a las cámaras sumó un componente de desgarro que rápidamente conmovió a seguidores y colegas, generando una ola de empatía hacia la familia en lucha por la recuperación del joven.

El posteo de Daniela Celis tras la internación de Thiago Medina (Instagram)

La mañana del sábado 13 de septiembre, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense, difundió la primera comunicación oficial tras el accidente. “Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, decía el documento. El parte precisó que Medina fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia.

Posteriormente, el informe detalló que el joven fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado. “Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”, añadía el texto al que tuvo acceso Teleshow. Se trató de la primera comunicación oficial desde que trascendió el siniestro y constituyó la base sobre la que la familia y el público aguardaron novedades sobre el pronóstico.

