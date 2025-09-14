Camilota rompió en llanto en vivo al hablar de la salud de Thiago Medina: “Verlo así hace que se me desarme el alma”

En plena llamada telefónica, Camilota se refirió al mal momento que atraviesa por la salud de su hermano Thiago (Crónica TV)

El mundo del espectáculo se vio sacudido por una noticia que mantuvo en vilo a todos: Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, sufrió un grave accidente de tránsito y quedó internado en estado crítico. El hecho ocurrió mientras el joven circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, en la zona de Moreno, cuando un siniestro vial lo obligó a debatirse entre la vida y la muerte. La preocupación creció minuto a minuto, y el nombre de Thiago volvió a ser tendencia, ahora por razones muy distintas a las habituales. En medio de la incertidumbre y el revuelo, fue su hermana, Camilota, cuyo verdadero nombre es Camila Deniz, quien habló y no pudo contener las lágrimas durante una llamada telefónica en vivo con Crónica TV, dejando a la audiencia un testimonio desgarrador.

“A todos nos puede pasar, estamos cerca de la familia, tanto la mía como la de Dani. Mi papá, mis hermanos… Estamos de acá para allá, fortalecidos. Lo único que se sabe es lo que se dice. No me quiero meter en ese sentido. Pedimos respeto porque no dormimos, descansamos cinco minutos y nos desesperamos“, comenzó diciendo la influencer durante su contacto con el panel del programa de noticias. “No quiero faltar el respeto, pero quiero que entiendan el dolor que estamos atravesando. Sé que necesitan información, pero es difícil la situación que estamos atravesando. No me quiero quebrar ni llorar. Verlo en terapia intensiva hace que se me desarme el alma. No puedo contener las lágrimas al ver a mi hermano. Él venía bien, pero por hoy no sabemos nada. Estamos luchando por la vida de mi hermano“.

Más adelante, se refirió a la esperanza y a la fe que sienten en este difícil momento. "Él es fuerte, lo quiero ver fuerte, es lo único que les puedo decir. Lo único que les pido es que oremos, creemos en Dios, sabemos quién es él y solo queremos que lo tengan en cadena de oración, es lo único que necesitamos. Oremos por él”.

La influencer se refirió al difícil momento que atraviesa luego del accidente de su hermano (Instagram)

Previamente, dolida y consternada, la influencer compartió un mensaje repleto de emociones genuinas en las redes. “Hoy mi hermano Thiago Medina, que tanto queremos y admiramos, está atravesando un momento muy difícil de salud. Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes que lo siguen y lo aprecian”, expresó en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con la canción “La vida es un vals” de Diego Torres. La publicación no tardó en viralizarse, cosechando mensajes y fuerzas desde todas partes.

Consciente del cariño que rodea al exGran Hermano, continuó: “Le pedimos a todos que lo tengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar. Estamos convencidos que Thiago, con la fuerza que siempre lo caracterizó, va a salir adelante”.

Pero la angustia colectiva se vio atravesada por el enojo, cuando circularon en redes imágenes falsas del accidente del joven. Indignada, Camilota pidió respeto y aclaró entre lágrimas digitales: “Gente, no hablen por hablar. La foto que circula no es real, la moto de Thiago es blanca, por favor pido respeto. El choque no fue por la parte delantera como se dice. Pedimos respeto, por favor. Sigamos en oración”. Así, mientras la familia intentaba manejar el delicado momento, también debió salir al cruce de versiones malintencionadas.

A corazón abierto, Camila se refirió al difícil momento que atraviesa por su hermano (Instagram)

La noticia del accidente cobró dimensión pública el viernes por la noche cuando Ángel de Brito, conductor de LAM (América), la comunicó al aire. “La noticia que les decía es bastante delicada. Nos enteramos en el corte, tuvo un accidente terrible Thiago Medina, el participante de GH, tan conocido, el ex de Pestañela, el hermano de Camilota, un accidente automovilístico. Está con pronóstico reservado. Internado en un hospital de Moreno y con pronóstico reservado”, explicó el periodista, imprimiendo la gravedad del caso.

El panelista Pepe Ochoa sumó detalles claves: “Así es, fue hoy más o menos a las ocho de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Recién traté de chequearlo con Dani, con Pestañela y literalmente sus palabras fueron: ‘Por favor, recen mucho, hagamos una cadena de oración’”. El pedido fue coincidente entre todos: acompañar a Thiago con buenos deseos y energía positiva mientras luchaba por su vida.

El enojo de la influencer por la difusión de imágenes falsas del accidente de su hermano

Mientras tanto, su expareja y madre de las gemelas Laia y Aimé, se comunicaba con sus seguidores y amigos para informar sobre el estado de salud del joven. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”, compartió la influencer sobre el minuto a minuto del trance más delicado. “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, dejando en claro la gravedad de las heridas pero también la importancia de las medidas de seguridad.

La mañana del sábado trajo un informe alentador dentro de la delicadeza. Desde la misma sala del hospital, Celis informó: “Thiago en este momento está estable. Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”. El mensaje brindó un respiro a quienes esperaban novedades y reforzó la esperanza de una recuperación.

Así, mientras los médicos hacen su trabajo y la familia se aferra al cariño de los seguidores, el nombre del exjugador vuelve a unir a las redes y la televisión en un sentimiento común. La comunidad de Gran Hermano, figuras del espectáculo y miles de seguidores mantienen encendida la esperanza y multiplican los gestos de apoyo para un joven que, lejos de las luces del reality, enfrenta la prueba más dura de su vida. El pedido es uno solo: respeto, apoyo y energía positiva en el momento más difícil.