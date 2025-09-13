Roberto Funes Ugarte reveló el increíble emprendimiento personal que lo llevará a viajar a Corea del Sur

Roberto Funes Ugarte contó que viaja a Corea con Marley y que será embajador de una crema de semen de salmón

Durante el pase entre la periodista Viviana Valles y su colega Roberto Funes Ugarte en el canal de noticias LN+, éste último lanzó una revelación insólita. El conductor de Miralo bien, contó que en las próximas horas se irá de viaje a Corea del Sur. Los motivos son dos. El primero, que fue invitado por la producción de Por el mundo, el ciclo de viajes de Marley en la pantalla de Telefe. Pero lo increíble fue lo que reveló sobre un emprendimiento personal.

En la conversación, Valles se mostró sorprendida al enterarse del inminente viaje de su colega. “¿Te vas a Corea? No sabía”, expresó, a lo que Funes Ugarte respondió con precisión sobre su partida: “Me voy a Corea esta noche, a las veintiuna cincuenta y cinco. Ah, no, mañana por la noche, perdón. Mañana por la noche”. El conductor detalló que volará por Ethiopian Airlines, con una escala de once horas en Addis Abeba, Etiopía, antes de continuar otras once horas hasta Seúl, estimando su llegada para el martes a las cuatro de la tarde.

La periodista, aún intrigada por el motivo del viaje, insistió: “¿A qué vas?”. Funes Ugarte explicó que acompañará a Marley, que siempre invita a figuras del medio. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Valles recordó un comentario previo: “Pero me dijiste que vas a ser el embajador...”. El conductor confirmó: “Sí, voy a ser el embajador del semen de salmón”.

Ante la incredulidad de Valles, quien preguntó si se trataba de una broma o de un contrato real, Funes Ugarte aclaró: “No, no, voy a ser el embajador del semen de salmón”. Añadió, en tono humorístico, que tiene “un contacto con los salmones” y que lo esperan para “eyacular todos”. La periodista, desconcertada, insistió en saber si una empresa lo había contratado para promocionar productos cosméticos. El conductor explicó que su amiga “la Molusca” está gestionando los trámites para que represente la crema de semen de salmón, y remató: “Punto”.

El diálogo continuó con referencias a la elaboración y uso de estos productos. Funes Ugarte relató, con un humor que rozó el límite, que ya presenció el proceso: “Ya vi cómo todo sucede. Se calientan mucho los... Ven mis fotos así, oh, oh, oh”. Consultado sobre si le resultaba incómodo utilizar estos productos tras ver su origen, respondió: “No, no, porque bueno... Es todo un mix que se hace”. Explicó que existen versiones inyectables y en crema, aunque admitió que solo utiliza cremas, ya que evita cualquier procedimiento invasivo: “No, inyectable ni loco, no. Le tengo miedo a las agujas”.

Roberto Funes Ugarte sorprendió al contar cuál es su emprendimiento personal que lo llevará a Corea del Sur (Crédito: Gustavo Gavotti)

Altercado callejero

Hace poco más de dos meses, Roberto Funes Ugarte atrajo todas las miradas luego de protagonizar un momento de tensión en la vía pública. El conductor discutió a los gritos e intercambió insultos con dos “limpiavidrios” luego de negarse a pagarles. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generaron todo tipo de reacciones y comentarios en diversas plataformas digitales, provocando que el tema se volviera tendencia.

El episodio tuvo lugar en el cruce de la Avenida General Paz y la Avenida Balbín. El incidente se habría producido cuando el comunicador se encontraba detenido en su camioneta, a la espera de cruzar en dirección hacia la zona de Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra.

En ese momento, dos personas identificadas como “limpiavidrios” se acercaron de manera insistente y le exigieron dinero. Al negarse a colaborar, Funes Ugarte fue objeto de agresión: los individuos arrojaron agua sobre el parabrisas de su vehículo. Esta acción resultó ser el desencadenante de una confrontación mayor. Al ser reconocido como figura mediática, uno de los limpiavidrios comenzó a insultarlo, lo que llevó al periodista a detener la marcha, encender las balizas y descender de su automóvil para reclamarle explicaciones a los agresores.

Al notar que uno de los agresores lo estaba grabando, Funes Ugarte también decidió sacar su celular para registrar la situación. Durante ese enfrentamiento, los agresores inicialmente negaron haber insultado a Funes Ugarte cuando este les reclamó su conducta. Sin embargo, al advertir que el periodista regresaba a su camioneta, la actitud de los limpiavidrios se tornó abiertamente hostil. En ese momento, comenzaron a lanzar una variedad de insultos dirigidos al conductor, incluyendo frases de tono homofóbico.