María Julia Oliván anunció la suspensión de su obra de teatro: “Todavía no me puedo reir de lo que sufrí”

María Julia Oliván anunció la suspensión de una función que daría en el teatro Metropolitan

La periodista María Julia Oliván atraviesa una etapa de recuperación tras el grave accidente doméstico que sufrió meses atrás, cuando una estufa de bioetanol le provocó quemaduras en el 20 % de su cuerpo. Aunque recientemente recibió el alta del hospital Alemán luego de casi dos meses de internación, la conductora anunció que su salud aún no está restablecida en su totalidad. Y por eso, deberá suspender algunos planes. Ella misma lo contó desde su programa Oveja Negra en su canal de streaming Border Periodismo. “Decidí junto a Diego Scott, mi productor, suspender la presentación de la obra Catarsis de mamis, que era el 21 de octubre en el Teatro Metropolitan”, explicó Oliván en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

La periodista, que se muestra activa en su trabajo diario, compartió con franqueza el estado físico y emocional en el que se encuentra tras el accidente. “Ustedes me ven así, pareciera que estoy bien, que ya me recuperé, pero un accidente como el mío, veinte por ciento, dieciocho por ciento de quemadura del cuerpo no es fácil de recuperar, se tarda mucho tiempo”, relató Oliván. A pesar de su presencia en los medios, la realidad de su recuperación es mucho más compleja de lo que puede percibirse a simple vista.

María Julia Oliván en el momento de anunciar la suspensión de su obra de teatro

En su testimonio, la periodista detalló las secuelas físicas que aún la afectan y que le impiden retomar plenamente su actividad sobre el escenario. “Yo salgo al aire y trabajo todos los días en Border porque lo amo, porque me siento bien acá. Pero lo cierto es que en este mismo momento, me arden las piernas, me pican, me duelen internamente, y no sé si levantar el pantalón, si rascarme, si no rascarme, lo mismo me pasa con la mano”, confesó Oliván. La magnitud de las lesiones, que abarcaron “toda la mitad (señala su cintura) de acá para abajo”, según sus palabras, la obliga a priorizar su salud y a posponer proyectos personales.

La decisión de suspender la función no fue sencilla, pero responde a la honestidad con la que Oliván evalúa su estado anímico y físico. “Espero que el año que viene esté un poco mejor, que me pueda quedar parada en un escenario ese rato y que también me pueda reír un poco de lo que me pasó. No es el momento este, no me río de lo que sufrí. Todavía estoy en recuperación”, expresó la periodista, quien reconoció que aún no se encuentra en condiciones de abordar con humor los temas que pensaba tratar en la obra, como el autismo, la maternidad y ahora también el accidente.

El proceso de recuperación, señaló, continúa en su hogar. “Me dieron de alta hospitalaria y estoy con una internación domiciliaria. No estoy con el humor que quería estar para esta obra, que era un poco tomar con ironía el autismo y la maternidad. Y también ahora debería haberle agregado hacer lo mismo con la quemadura. No puedo y me parece sano no poder, porque obviamente es un trauma muy grande y hay que superarlo”, reflexionó Oliván.

María Julia Oliván, durante su internación en el Hospital Alemán

La periodista también se dirigió a quienes ya habían adquirido entradas para la función, agradeciendo el apoyo y la paciencia durante su convalecencia. “Del Teatro Metropolitan van a estar escribiéndoles un mail a todos los que compraron el ticket y les agradezco que no lo hayan devuelto en todo este tiempo de internación y hayan estado expectantes. Son casi doscientos los tickets vendidos en tres semanas. Me parece un montón para alguien que no tiene como profesión ser ni actriz ni stand-upera ni nada por el estilo”, valoró Oliván.

Finalmente, la periodista aseguró que quienes compraron entradas recibirán el reembolso correspondiente. “Todas esas personas que tienen el ticket van a recibir un mail y les van a devolver, por la vía que pagaron el ticket, el dinero”, informó Oliván, quien cerró su mensaje con un agradecimiento y la promesa de reencontrarse con su público cuando su salud se lo permita.