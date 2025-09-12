Teleshow

Cande Molfese contó que preparó su herencia y quién se llevará cada una de sus pertenencias

La actriz sorprendió a sus compañeros durante una transmisión al detallar la asignación de sus pertenencias personales, incluyendo su auto y colección de cafeteras, en caso de fallecimiento

Cande Molfese reveló en Telefe cómo planea repartir su herencia entre amigos y familiares (Video: La Pré, Telefe)

Durante una transmisión por streaming del canal Telefe, Cande Molfese sorprendió a sus colegas al revelar que ya decidió cómo distribuiría sus pertenencias personales en caso de morir. La conversación, que incluyó a Lucas Spadafora, Manuela Viale y Lucila “La Tora” Villar se desarrolló en un tono distendido durante el programa La Pré.

Durante la charla, Cande aseguró que tiene en su celular una nota con el título “Herencia si me muero”, donde detalla la asignación de objetos a familiares y amigos. Uno de los puntos que más llamó la atención fue que el auto quedaría en manos de Facu Gambandé, compañero de ella en Violetta, a quien describió como su mejor amigo. Cuando sus compañeros preguntaron sobre la colección de cafeteras, Lucas Spadafora leyó que la destinataria sería Belén Ibáñez. Ante esto, el panelista reaccionó con humor: “Qué paja tener que agarrar 12 cafeteras, me mato”.

En el mismo diálogo, Manu Viale expresó curiosidad por el destino de otros objetos y surgió el tema de las carteras de lujo. “Tengo dos”, respondió la ganadora de Bake Off Famosos, sin especificar quiénes serían las beneficiarias.

La actriz detalló que su
La actriz detalló que su auto sería para Facu Gambandé y su colección de cafeteras para Belén Ibáñez

El apartado sobre su perra también generó debate: “Almen, se va con Joaco, con el novio”, confirmó la actriz. Este punto provocó la intervención de Spadafora, quien sugirió que tal vez la mascota debería quedar con la hermana de Molfese en lugar de dejarla con su pareja desde hace un año. La actriz fundamentó su elección al explicar que a su hermana “no le gustan tanto los perros”.

Sobre Joaquín, su pareja, relató hace algunos meses en Resumido (Luzu), el ciclo conducido por el Chino Leunis, y allí confirmó el romance y relató cómo lo conoció. En un clima distendido, la actriz detalló: “Soy Lilita. Estoy hace seis meses”, dejando en claro que estaba atravesando una de las etapas más lindas del enamoramiento, donde hasta las pequeñas manías cotidianas despiertan ternura. Con lujo de detalles, Cande señaló: “Lo conocí trabajando. Era el productor de la obra que hice en el verano cuando estaba haciendo un reemplazo de Sofi Morandi y Agustín Sulivan de Benjamín Rojas. Entre por atrás del teatro con Benja y yo dije: ‘es él’”.

Cande Molfese confirmó su relación con Joaquín, a quien conoció trabajando en teatro (Video: Resu)

La confirmación del nombre vino enseguida: Joaquín. Contó entre risas cómo, apenas lo vio, intentó descubrir si estaba disponible. “Al toque miro para ver si tenía anillo. Ojeando ahí. Le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, quien me dijo que estaba soltero”. Reconoció que no se quedó de brazos cruzados: “Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención”. Fue en una fiesta donde, finalmente, se animó a avanzar y se declaró sin vueltas. “Así que yo lo acose en una fiesta”, afirmó con sinceridad. Su filosofía es simple y la resumió en una frase contundente: “Para mí la vida es así, es muy finita como para perder el tiempo”.

El sorpresivo blanqueo en redes y la anécdota en el ciclo de Leunis terminaron de confirmar la relación, aunque unos días antes ya había dado pistas en otro programa. Fue en Perros de la Calle, el ciclo radial de Andy Kusnetzoff en Urbana Play, donde el romance salió a la luz a partir de un juego disparado por la consigna sobre el reconocimiento público de parejas, inspirada en un gesto entre Pedro Rosemblat y Lali Espósito.

Cuando Andy propuso: “¿Querés reconocer a tu pareja?”, Cande no pudo disimular la sonrisa y, ante la mirada de sus compañeros, terminó confesando: “¡Estoy de novia!”. Nadie lo esperaba y enseguida surgieron los comentarios de sorpresa y chicanas del equipo: “¡Nos lo venís escondiendo hace meses!”, le dijeron entre risas, y recordaron que semanas atrás incluso había hecho una columna hablando sobre la soltería elegida.

