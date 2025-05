El tierno posteo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito antes del segundo show en Vélez: “¡Viva la Patria, viva Lali!”

Pedro Rosemblat describió a Lali Espósito como símbolo nacional en un mensaje que destacó su talento y energía escénica en Vélez

Este domingo 25 de mayo, Pedro Rosemblat compartió un mensaje que rápidamente se convirtió en una de las publicaciones más comentadas en redes sociales. Lo hizo tras la primera presentación de Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarsfield, frente a más de 45 mil personas. El conductor de streaming y militante político asistió al espectáculo y decidió expresarse desde un lugar íntimo, emocional y poético. El texto fue publicado en su cuenta de Instagram, mediante una imagen en blanco y negro.

El comunicado comienza con una referencia al fútbol como parte de la identidad argentina: “En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo”. Desde esa introducción, el presentador plantea una escena donde la cancha se transforma en escenario y el arco en epicentro de una experiencia distinta: “No hay fecha pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer”.

Pedro Rosemblat rindió tributo a Lali con un mensaje emotivo donde la calificó como “virtuosa, talentosa y carismática”

Esa mujer es Lali Espósito, aunque su nombre aparece recién al final. Antes de eso, la protagonista del relato es retratada como una figura luminosa: “La luz le rebota diferente”. La descripción, atribuye a la artista una serie de virtudes concentradas en su figura: “El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas. La fuerza, el carisma, el talento, la belleza”.

La construcción narrativa es deliberadamente épica. De todas maneras, el periodista evita los nombres propios y escribe como si estuviera describiendo un símbolo, una manifestación cultural que representa a muchos. “Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”, escribe, en referencia a la estatura y origen de su pareja. Lo hace con una mezcla de ternura y admiración.

Pedro Rosemblat compartió un emotivo mensaje tras la histórica primera presentación de Lali Espósito en Vélez

La metáfora se extiende a los asistentes del show, a quienes define como fieles de un ritual colectivo: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia”. Y luego amplía el círculo: “Somos todos lo mismo: privilegiados de estar cerca suyo. Contemporáneos, coterráneos, compatriotas”.

La publicación de Rosemblat apareció en el marco del feriado del 25 de mayo. Esa coincidencia no fue casual. El texto concluye con un tono abiertamente patriótico: “Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte. Viva la Patria. Viva Lali”. En ese sentido, la fecha fue utilizada como eje simbólico del relato. La artista aparece ligada a un evento artístico y a una identidad nacional, subrayada también con los emojis del corazón rojo y la bandera argentina.

La artista presentó temas de su nuevo álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" en un show apoteósico

En la previa del show, Lali compartió en Instagram una foto junto a Pedro con la leyenda “yendo”, en alusión a su camino al estadio. El conductor de Gelatina, por su parte, replicó la imagen con una frase cargada de referencias al rock nacional: “Mi héroe es la gran reina pop”, adaptando un verso de La bestia pop, canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En paralelo, la cantante también se manifestó en sus redes sociales luego del concierto. En Instagram, compartió varias imágenes de la presentación y escribió: “¿Cómo agradecer tanto amor? Qué inolvidable la noche de anoche. Cuánta euforia. ¡Cuánta alegría!”. Lali describió la experiencia como un momento de conexión con lo inexplicable: “Como artista, a veces, lográs tener pequeños destellos de conexión con ESO que no se puede explicar. Son cortos, intensos y únicos. Cuando pasan uno dice ‘WOOOW acabo de salir de lo racional y conecté con lo que solo logra la música’. Ayer fue permanente”.

Lali Espósito inauguró su serie de conciertos en Vélez Sarsfield con un show inolvidable y lleno de emociones para 45 mil espectadores

El espectáculo formó parte de la presentación de su nuevo álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Además, el show del sábado fue apenas el primero de sus dos funciones consecutivas en Vélez, a las que se sumará una tercera, programada para el 6 de septiembre, en el mismo estadio.