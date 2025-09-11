Yanina Latorre dio detalles del delicado momento de salud que atraviesa su mamá: “Le sacaron un tumor maligno”

Yanina Latorre reveló que su madre, Dora Caamaño, fue operada para extirparle un tumor maligno en el cuero cabelludo (Video: LAM, América TV)

La preocupación de Yanina Latorre por la salud de su madre, Dora Paulina Caamaño, creció recientemente tras la reciente operación a la que fue sometida la mujer de 85 años para extirparle un tumor maligno en el cuero cabelludo. La panelista compartió la noticia durante la emisión de LAM (América TV) y anticipó que el proceso médico aún no concluyó, ya que la mujer deberá someterse a nuevas intervenciones en los próximos días.

La primera cirugía, realizada el miércoles, fue ambulatoria y tuvo como objetivo extraer el tumor principal y limpiar la zona afectada. Según relató la conductora de SQP (América TV), el procedimiento se realizó con éxito y su madre pudo regresar a casa ese mismo día, donde permanece bajo el cuidado de su familia. “Está bien, está en casa”, aseguró, aunque reconoció el desgaste emocional que implica acompañar a un ser querido en una situación de este tipo.

El impacto de la enfermedad en la familia se reflejó en las palabras de Yanina, que expresó su angustia ante la situación. “Estoy deseando que todo esto termine, porque es angustiante ver cuando se llevan a tu mamá”, manifestó durante su intervención en televisión. La panelista también admitió sentirse cansada y estresada por el proceso, aunque destacó la fortaleza de su madre y el apoyo recibido por parte del entorno médico y familiar.

La causa del cáncer de piel que afecta a Dora está relacionada con la exposición solar prolongada a lo largo de su vida. “Mi mamá pasó gran parte de su vida tomando sol y desde hace un tiempo comenzaron a aparecerle lesiones en la piel, incluida una muy grande en el cuero cabelludo”, explicó Latorre. La angelita subrayó que, en generaciones anteriores, era habitual pasar largas horas al sol sin la protección adecuada, lo que incrementa el riesgo de desarrollar este tipo de patologías en la adultez mayor.

El tratamiento de Dora no terminó con la primera intervención. Está previsto que el jueves siguiente se realice una cirugía más compleja, que incluirá la reconstrucción del cuero cabelludo y la extirpación de otras lesiones detectadas en brazos y piernas. Latorre detalló que estas próximas operaciones serán más delicadas y prolongadas, pero manifestó su confianza en el equipo médico que atiende a su madre.

En este sentido, la conductora destacó la labor del Dr. Abel González, oncólogo y dermatólogo, a quien describió como “un genio en dermatología”. Según sus palabras, haber dado con un especialista de su nivel resultó fundamental para abordar el caso de Dora Caamaño con la mayor seguridad posible. Yanina también valoró el trato recibido por parte de todo el personal médico, lo que contribuyó a sobrellevar el proceso con mayor tranquilidad.

Meses atrás, Dora pasó por Rumis, el programa donde su nieta, hija de Yanina, Lola Latorre, es parte. Allí, contó intimidades sobre la conductora de SQP y reveló un secreto que sorprendió tanto a la audiencia como a su propia familia.

A la hora de retratarla, su madre abrió su corazón y fue más allá de la imagen que presenta la conductora en sus ciclos: “¿De todas las cosas fuertes que dice Yanina, ¿Cuál fue la que más te impactó?“, le preguntaron, a lo que la invitada respondió: ”Ninguna, ni cuando dijo algo que tuvo con una mujer... Es que también hay un poco de circo. Yanina es un personaje, ella no es así. Siempre fue tímida“, contó.

Hace casi dos años, Dora también pasó por un delicado momento de salud. En ese entonces, la panelista había relatado que es un pilar fundamental en su vida y su gran ejemplo a seguir, debido a la resiliencia y la fortaleza que demostró a lo largo de su vida pese a las adversidades que pasó.