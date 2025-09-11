La palabra de Emilia Attias ante los rumores de embarazo: “No está en los planes”

La reacción de Emilia Attias ante los rumores de embarazo

Desde el inicio de su relación con Guillermo Freire, Emilia Attias afronta una nueva etapa en su vida marcada por el romance y los viajes en pareja. Sin embargo, en ese contexto, los rumores de embarazo comenzaron a girar entorno a la modelo. Cansada de esta situación, la influencer decidió hablar al respecto.

Todo sucedió cuando Attias fue sorprendida por la prensa a la salida de un evento. “Hiciste un posteo de los rumores de embarazo, ¿qué pasó?”, comenzó diciéndole un periodista. Con tono cansado, la figura del espectáculo respondió: “Fue un rumor tan nacido de no sé dónde, me quiero cruzar con Luis ventura para decirle: “¿quién te dijo?¿Cómo fue?”. De verdad, me sorprendió un montón”.

Más allá de la negativa, uno de los movileros le consultó si era algo que estaba en sus planes a futuro: “¿Es un deseo que tenés?¿Te gustaría?”. Sin embargo, lejos de esta posibilidad, Emilia respondió de forma categórica: “No, te juro que está cero en los planes y por eso me sorprendió un montón. Aparte no hubo nada que dijeras: ‘Hubo una posible confusión’. Aunque me fui a hacer estudio pero soy mujer, todos los años hay que hacerse estudios ginecólogos, es recomendación. No sé si fue por ahí”.

La reacción en redes de Emilia Attias ante las versiones de embarazo (Instagram)

En ese marco, los comunicadores también le consultaron por un supuesto acercamiento a Nico Vázquez, recientemente separado de Gimena Accardi: “Hace poco, en el programa de Mario Pergolini, él te preguntó por Nico Vázquez, quedaste helada...”. Fiel a su estilo, Attias comentó: “No, lo que pasa es que estaba en el medio de toda la situación de ellos, yo los adoro a los dos, son muy amigos y me sorprendió cómo el fandom, que los respeto un montón y todo, lo linkeaba. Después se critica a las mujeres que le quitan los hombres a otras. Cuando de repente una amiga le roba el novio a otra amiga. Y de golpe estaba incitando a que haga eso, y Gime es muy amiga mía, ¿de qué están hablando?. Me pareció un horror que especulen con algo así, que entiendo que es la fantasía del fandom”.

Fue entonces cuando la prensa le preguntó si tomaba partido por alguno en esta ruptura. “No, para nada, me dio dolor, están sufriendo los dos, son re amigos, los quiero un montón y hay cosas que no hay que tomarlas con humor. Hablé con ellos pero va a quedar en privado”, cerró la modelo.

Semanas atrás, Emilia había realizado un posteo para responder, de forma indirecta, a los rumores de embarazo. En medio del creciente interés mediático y especulaciones constantes sobre su vida privada, la actriz y modelo decidió hacer frente a estas versiones utilizando una estrategia inusual en el ámbito de las redes sociales. De forma deliberada, compartió en su cuenta de Instagram una imagen con un mensaje claramente dirigido a estos comentarios.

Actualmente, Emilia Attias se encuentra en pareja con Guillermo Freire

La actriz eligió compartir una imagen peculiar: el vidrio trasero de un automóvil con un mensaje escrito en inglés que rezaba “No baby on board, so please feel free to run into me” (“No hay bebé a bordo, así que sentite libre de chocame”). Esta frase, fácilmente identificable como una variante irónica de los tradicionales carteles de “Bebé a bordo”, emitió una señal clara sobre la falsedad de las versiones que circulaban.

Con esta acción, Attias se posicionó de forma irónica ante quienes aguardaban una confirmación o desmentida formal sobre su situación personal. La publicación, centrada en el humor, sirvió como herramienta para disipar dudas sin necesidad de un texto explícito. En lugar de entrar en polémicas o dar declaraciones tradicionales a la prensa, recurrió a su propio espacio virtual para establecer los límites entre lo público y lo privado, marcando distancia respecto de las presiones externas.

Actualmente, la actriz y modelo mantiene una relación con Guillermo Freire, situación que no ha pasado desapercibida para la opinión pública debido a su reciente separación de El Turco Naim, un hecho que ha multiplicado la atención mediática sobre su vida personal.

La ruptura previa y el inicio de una nueva pareja han colocado a Attias en el centro de la polémica.

Freire es un economista con un perfil bajo, hermano de Andy Freire, quien fue ministro de Innovación y Tecnología en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en 2015. Al igual que su hermano, Guillermo estudió en la Universidad Torcuato Di Tella, donde se graduó como licenciado en Economía Empresarial.