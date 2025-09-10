Teleshow

Premios Martín Fierro 2025: todos los nominados de la gran fiesta de la televisión argentina

En un especial conducido por Vero Lozano y Luis Ventura, en su rol de presidente de Aptra, anunciaron los programas y figuras ternados

Vero Lozano celebró la nominación de Cortá por Lozano como Magazine en los Premios Martín Fierro 2025 (Video: Cortá por Lozano Especial/ Telefe)

La primera gran cita previa a la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025 se celebró este martes 9 de septiembre con un especial emitido por Telefe, tras el partido entre Ecuador y Argentina, en el que se anunciaron los nominados del galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

En una transmisión especial de Corta por Lozano, Vero Lozano y el presidente de Aptra, Luis Ventura, anunciaron en vivo las nominaciones de cada terna, anticipando la gala que tendrá lugar el lunes 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires bajo la conducción de Santiago Del Moro. Durante la velada principal se reconocerán las producciones y figuras más destacadas de 2024.

Todos los nominados a los Martín Fierro 2025

Reality

  • Cantando 2024 - América
  • Gran Hermano 2024 - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece
Gran Hermano 2024, nominado en
Gran Hermano 2024, nominado en la terna Reality de los Premios Martín Fierro (Prensa Telefe)

Interés General

  • La Noche de Mirtha - Eltrece
  • Nara que ver - El Nueve
  • Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
  • Soledad Larghi - América Noticias - América
  • Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
  • Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe
La Noche de Mirtha se
La Noche de Mirtha se llevó una nominación como programa de Interés General (Eltrece)

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
  • Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
  • Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

  • El Encargado - Eltrece
  • El Método - El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Margarita - Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa - Telefe
  • Cortá por Lozano - Telefe
  • DDM - América
  • Mañanísima - Eltrece
Natalia Oreiro en Iosi, el
Natalia Oreiro en Iosi, el espía arrepentido, serie nominada como Ficción en el Martín Fierro 2025 (Prime Video)

Big Show

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • La noche perfecta - Eltrece
  • Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

  • Pamela David - Desayuno americano - América
  • Mariana Fabbiani - DDM - América
  • Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
  • Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
  • Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
  • Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
  • Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
  • Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece
Mariana Fabbiani fue nominada en
Mariana Fabbiani fue nominada en Labor en conducción femenina por DDM (Mandarina Contenidos)

Panelista

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Escape perfecto, nominado como programa
Escape perfecto, nominado como programa de Entretenimiento (Telefe)

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Bendita fue ternado como programa
Bendita fue ternado como programa Humorístico

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve
LAM, nominado como programa Periodístico
LAM, nominado como programa Periodístico en el Martín Fierro 2025 (Instagram)

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve
Mora Bianchi protagoniza Margarita, nominada
Mora Bianchi protagoniza Margarita, nominada como Revelación

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - Eltrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - Eltrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo - Margarita - Telefe
  • Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
  • Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto

  • Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

  • Argentina de Película – América
  • Proyecto Tierras – Telefe
  • Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

  • Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
  • Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece

<br>

