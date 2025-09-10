Premios Martín Fierro 2025: todos los nominados de la gran fiesta de la televisión argentina

Vero Lozano celebró la nominación de Cortá por Lozano como Magazine en los Premios Martín Fierro 2025 (Video: Cortá por Lozano Especial/ Telefe)

La primera gran cita previa a la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025 se celebró este martes 9 de septiembre con un especial emitido por Telefe, tras el partido entre Ecuador y Argentina, en el que se anunciaron los nominados del galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

En una transmisión especial de Corta por Lozano, Vero Lozano y el presidente de Aptra, Luis Ventura, anunciaron en vivo las nominaciones de cada terna, anticipando la gala que tendrá lugar el lunes 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires bajo la conducción de Santiago Del Moro. Durante la velada principal se reconocerán las producciones y figuras más destacadas de 2024.

Todos los nominados a los Martín Fierro 2025

Reality

Cantando 2024 - América

Gran Hermano 2024 - Telefe

Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

La Noche de Mirtha - Eltrece

Nara que ver - El Nueve

Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece

Soledad Larghi - América Noticias - América

Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve

Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe

Nelson Castro - Telenoche - Eltrece

Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

El Encargado - Eltrece

El Método - El Nueve

Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Margarita - Telefe

Magazine

A la Barbarossa - Telefe

Cortá por Lozano - Telefe

DDM - América

Mañanísima - Eltrece

Big Show

Bake Off Famosos - Telefe

La noche perfecta - Eltrece

Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

Pamela David - Desayuno americano - América

Mariana Fabbiani - DDM - América

Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe

Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe

Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece

Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe

Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panelista

Luis Bremer - A la tarde - América

Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve

David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve

Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

¡Ahora Caigo! - Eltrece

Escape perfecto - Telefe

Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe

Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece

Oliver Quiroz - A la tarde - América

Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

Bendita - El Nueve

Pares de comedia - NET

Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece

Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece

Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo - Margarita - Telefe

Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

A la tarde - América

GPS - América

LAM - América

Producción Integral

Bake Off Famosos - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

Ariel en su salsa - Telefe

Comer para creer - América

Qué mañana! - El Nueve

Revelación

Lola Abraldes - Margarita - Telefe

Mora Bianchi - Margarita - Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública

Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece

Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

La Peña de Morfi - Telefe

Pasión de Sábado - América

Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

Arriba argentinos - Eltrece

El Noticiero de la Gente - Telefe

Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

Carburando - Eltrece

Conmebol Libertadores - Telefe

Copa América - Telefe

Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe

Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe

Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América

Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

Julia Calvo - Margarita - Telefe

Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece

Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto

Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

Argentina de Película – América

Proyecto Tierras – Telefe

Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece

Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece

