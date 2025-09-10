Moorea, la hija de Floppy Tesouro, celebró 9 años: fiesta con amigas famosas y ambientación de Emilia Mernes

Moorea y una impctante fiesta con la temática de Emilia Mernes

En el corazón de una tarde luminosa, Moorea, la hija de Floppy Tesouro, vivió un día que atesora el sentido pleno de la infancia: celebró sus 9 años rodeada del amor transparente de su familia y sus amigos más cercanos, en una fiesta marcada por la alegría, los afectos y la música de Emilia Mernes.

Todo empezó horas antes, lejos del bullicio y la decoración. En la intimidad de las redes sociales, la modelo y empresaria encontró las palabras para poner en blanco y negro esos sentimientos que desbordan solo a las madres. “Nueve años viéndote crecer, aprendiendo juntas, coleccionando momentos que se vuelven eternos. Mi orgullo, mi motor, mi amor infinito”, escribió.

Moorea junto con su madre, Floppy Tesouro

La emoción fluía, sincera, como si el paso del tiempo solo hiciera más hondo su asombro: “Me conmueve tu ternura, tu fortaleza, tu alegría. Gracias por elegirme como mamá, por enseñarme tanto y por ser esa niña genio, dulce y brillante que ilumina a todos los que la rodean. Feliz cumpleaños, hija. Que la vida siempre te regale todo lo lindo que merecés, porque sos mi tesoro más preciado. Te amo Moorea”. ¿Quién, al leer esto, no siente el eco de la propia niñez, el refugio de una madre mirando crecer a su hija?

Más tarde, llegó el momento de la celebración. El salón transmitía la emoción de lo planeado con cariño: la agasajada eligió la temática de Emilia Mernes, su artista favorita, y cada detalle —desde los colores hasta la música— acompañó esa elección. “La temática de Emilia fue elegida por ella, disfrutó mucho junto a sus amigas y toda la familia... Bailamos mucho, yo disfruté cual niña, amo verla disfrutar”, confió Floppy Tesouro en charla con Teleshow, y las fotos, una tras otra, corroboraron sus palabras.

Moorea junto con sus padres y amigos al momento de soplar la vela

Previo a soplar las velas, el instante queda suspendido. La cumpleañera sonríe ante la cámara, vestida con un conjunto fucsia vibrante decorado con estrellas plateadas que evocan el estilo y el brillo del universo de su cantante favorita. Su expresión denota orgullo y alegría; su mirada la delata: está disfrutando cada segundo de su fiesta.

A su lado, su madre luce una sonrisa amplia, abrazando a la menor con ternura. Lleva una minifalda blanca y una chaqueta clara, combinada con una remera en tono marrón, mostrando elegancia y complicidad materna. La felicidad de ambas parece multiplicarse en la pose compartida, confirmando el lazo entrañable madre-hija.

Floppy Tesouro junto con su nueva pareja, Salvador Becciu, en el cumpleaños de Moorea

El fondo de la foto habla por sí mismo: un panel de lentejuelas fucsias y rosas, con el nombre “Moorea” destacado en letras grandes, envuelve la escena junto a globos metálicos plateados, bolas de espejo y banderines. Sobre una mesa transparente se aprecian la torta y detalles personalizados con la imagen de Emilia, incluyendo estrellas, corazones y pequeños toques de brillo que completan la ambientación.

En otra de las instantáneas Moorea está rodeada por sus padres, mientras la esperanza y los deseos se mezclan en ese soplo de cumpleaños. No faltó el retrato familiar más amplio, ese abrazo de grupo en el que los lazos se reafirman y se celebran, ni la íntegra postal junto a la propia Floppy y su nueva pareja, Salvador Becciu, cuya presencia habla de nuevas etapas y vínculos que crecen.

Anita García Moritán y Sarah Burlando, entre los invitados al evento

En el costado más íntimo del festejo, la niñez se volvió un mundo aparte. Dos amigas “famosas” de Moorea, Anita García Moritán y Sarah Burlando, aparecen en otra imagen, muy concentradas en el juego compartido, ajenas al resto: signos de complicidad y aventuras que, quizás, dentro de años recordarán con la misma sonrisa de hoy.

¿Es posible encapsular la felicidad de una niña en una secuencia de imágenes y palabras? A veces, la respuesta está en esos momentos que parecen pequeños, pero que en realidad construyen el tejido de una vida entera. Un cumpleaños, un abrazo, una madre dejando escrito en público el amor más genuino. Y una niña, Moorea, abriéndose paso en el día más esperado de sus nueve años.

Moorea rodeada de sus familiares al momento del festejo