La emotiva declaración de amor de La Joaqui a Luck Ra para celebrar su aniversario: “Me arreglaste el alma”

La Joaqui y Luck Ra celebraron su aniversario con una tierna declaración de amor

De la timidez de las primeras citas a la efusividad de sus declaraciones de amor, a lo largo de 365 días, La Joaqui y Luck Ra consolidaron uno de los noviazgos más sólidos del mundo de la música argentina. Poco a poco, la referente del RKT y el cordobés construyeron un amor tan genuino capaz de sortear las presiones de la industria. Así las cosas, este viernes, la pareja celebró su aniversario con una tierna selección de fotos.

“Hace un año que está preciosura de hombre se volvió mi novio”, comenzó diciendo La Joaqui junto a un carrete de fotos que reflejaba no solo sus sentimientos hacia el cuartetero, sino también el regalo que el joven le había preparado. En la primera imagen se veía a la cantante haciendo muecas ante la cámara, al tiempo que el artista sonreía. Luego, la intérprete de “Butakera” compartió el ramo de flores azules que su novio le había dado.

La emotiva carta de La Joaqui a Luck Ra por su aniversario (Instagram)

“La cantidad de amor, recuerdos y risas que me depositaste estos 365 días juntos, me hacen dar cuenta que siempre fuiste vos. Un día llegaste y te pareces a todo lo que siempre quise que fuera el amor, no creo que jamás vayas a dimensionar lo mucho que me arreglaste el alma”, continuó expresando La Joaqui en su posteo, junto a una serie de fotos en la que se la veía abrazando a su novio y oliendo las flores que este le había regalado.

Ante tal muestra de amor, el cordobés respondió el posteo de su amada con una emotiva declaración. “Gracias por elegirme todos los días, sos mi gran amor y mi mejor amiga, espero que siempre te sientas feliz y contenida conmigo te amo mucho”, escribió el cordobés junto a una serie de corazones rojos.

Luck Ra le regaló un ramo de rosas azules con puntos rojos a La Joaqui (Instagram)

Entre miles de likes y comentarios de apoyo, miles de fans celebraron el amor de los cantantes. En ese marco, una de las tantas fans que demostró su cariño por la pareja fue María Becerra. La intérprete de “Corazón Vacío” festejó con una serie de emojis de caritas enamoradas y corazones rojos.

A finales de abril, cuando el cordobés había sido invitado al programa de Juanita Viale, Luck Ra aprovechó para contar cómo inició su romance con la referente del RKT. En ese marco, el joven contradijo, divertido, el relato que siempre dio la cantante. “¿Hace cuánto están de novio?“, indagó la conductora. “Yo creo que la oficialización fue... Mira, ya lo voy a decir”, comenzó diciendo el artista, haciendo unas pausas ante su olvido.

La tierna caricia de Luck Ra a la Joaqui en su aniversario (Instagram)

“Estás como cuando a un padre le preguntan la fecha de nacimiento de un hijo”, lo chicaneó la nieta de Mirtha Legrand. “Hace cinco minutos dije que tenía muy mala memoria. Pero si no me equivoco, fue el 26 de junio. Ella hizo su declaración y yo hice la mía. Fue casi en simultáneo”, aseveró el intérprete de “La morocha” y “Hola, perdida”.

“¿Ella te encaró primero?“, indagó la animadora, pero él fue tajante. “Esa es una mentira que le encanta decir, que ella me encaró primero. Ella me rebotó...”, lanzó, risueño. “No me acuerdo bien. Tengo mala memoria, pero no sé que pasó y terminamos juntos”, intentó cerrar el tema, pero la conductora quiso saber más.

La Joaqui celebró su aniversario con Luck Ra con una serie de románticas y divertidas fotos (Instagram)

“Lo que sí ella hizo fue invitarme a una pelea de boxeo. Yo antes la había invitado tantas veces al Luna Park, a mi cumple y ella me contaba que...”, recordó, haciendo que la influencer Tuli Acosta, también invitada al programa y amiga de la pareja lo contradiga. “Pero, amigo, eran reuniones con un montón de gente”, lo cuestionó ella, mientras él contaba que la cita fue en el Luna Park junto a una muchedumbre.

“Pero eran ustedes dos yendo ahí”, siguió Tuli, haciendo que Luck Ra la vuelva a desmentir. “No. Estaban los hermanos. Fue una presentación familiar ya el primer día, pero salió muy bien y estoy muy feliz”, contó, risas. “Ella es una gran compañera, una gran persona y una gran novia”, concluyó.