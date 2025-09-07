Zaira Nara y Victorio D’Alessandro juntos: el detalle oculto en una foto que alertó a sus seguidores

La modelo posó junto al actor durante su fiesta y un detalle llamó la atención

Hace meses que Zaira Nara disfruta de su soltería y la combina con momentos en familia y proyectos laborales. El sábado por la noche, decidió celebrar su cumpleaños con una temática de cowboy y las postales llamaron la atención en las redes. Pero una de ellas fue la que captó la atención del público, específicamente con Victorio D’Alessandro, que causó furor entre sus seguidores.

En el marco de una mega fiesta que contó con la presencia de sus seres queridos y figuras del mundo del espectáculo, Zaira compartió la postal junto a Victorio que se robó todas las miradas. La empresaria eligió para la ocasión un conjunto de cuero color camel, compuesto por un pantalón oxford con aberturas laterales y un top ajustado, mientras que el exCasi Ángeles optó por una camisa marrón claro sobre una remera blanca y un par de jeans claros. Sobre la imagen, ella sumó un emoji de corazón rojo, en una foto donde ambos posaron haciendo una pose con los brazos cruzados. Esta postal fue la responsable de avivar rumores y especulaciones alrededor de la relación sentimental entre ambos.

Mientras algunas personas lo interpretaron como un guiño romántico hacia su invitado, hubo quienes sostuvieron que se trató simplemente de un descuido con el top de la modelo, que resolvió con el corazón sobre la foto para evitar la censura de Instagram. Lo cierto es que la imagen generó debate y se volvió central en las conversaciones de la noche, marcando tendencia y dejando a todos a la expectativa de una posible nueva etapa sentimental para la cumpleañera.

El detalle de la foto de Zaira y Facundo que llamó la atención en las redes (Instagram)

Entre rumores y versiones sobre nuevos romances, Zaira encontró su propio modo de esquivar las especulaciones. En la última etapa, ha dejado en claro cómo prefiere manejar su vida privada, aún bajo la mirada constante de los medios y las redes. Cabe recordar que a mediados de agosto, en un móvil con LAM (América), la modelo se refirió a las versiones que la vinculaban con Nicolás Furtado, a partir de una fotografía compartida. “Nada que ver la verdad. Entiendo que estoy soltera, justo estábamos con Caro (Pampita) en una fiesta de las que siempre te piden fotos y nos hacemos fotos. Me parece que si hubiera algo para esconder no me hubiera hecho fotos”, explicó de manera directa, cortando con el rumor desde el inicio.

Consultada sobre el presente de su vínculo con Facundo Pieres, su última pareja y con quien la separación fue reciente, la modelo se mostró clara y sincera: “No corté todo tipo de vínculo, seguimos teniendo excelente comunicación. Pero estoy sola. Quiero muchísimo a su familia. La verdad, generé un vínculo muy lindo con toda su familia. No es tan fácil olvidarse de alguien cuando hubo tanto cariño”, remarcó, dejando ver una mirada madura y afectuosa respecto a su expareja y aquellas personas que integraron su círculo más cercano.

Zaira Nara se sinceró al referirse a su encuentro con Nico Furtado y cómo es su vínculo actual con Facundo Pieres (LAM - América)

Otra de las cuestiones que suele surgir en entrevistas es la comparación con su hermana, Wanda Nara. Frente a esto, Zaira no evade la pregunta y se refirió a la diferencia entre la exposición pública que cada una elige. “Entiendo que cada movimiento de mi hermana es noticia. Me pasa a mí y con cualquier tema y a uno le termina generando eso. Entiendo a los medios, trabajé en los medios toda mi vida. Pero yo también soy persona y sé hasta dónde es mi límite y cuándo decir: ‘Hasta acá sí o no’”, comentó, marcando su posición y la importancia de preservar la intimidad.

Así, la modelo se mostró firme y segura en el rumbo que elige para su vida personal y pública. Con una fiesta temática, rodeada de familiares y amigos, captando las miradas y sin perder nunca el control sobre sus propias decisiones, la empresaria y modelo volvió a demostrar que sabe marcar el pulso de su historia, tanto en las pistas de baile como en las redes sociales.