Marcelo Polino contó un episodio sobrenatural después de la muerte de su madre que emocionó a todos en vivo

Marcelo Polino en Los 8 Escalones relató un episodio sobrenatural tras la muerte de su madre (Video: Los 8 Escalones, El Trece)

La emisión de Los 8 escalones del 8 de septiembre quedó marcada por el relato de una experiencia personal de Marcelo Polino, quien compartió en el programa un episodio que vivió el día en que falleció su madre.

La revelación surgió en medio de una conversación sobre fenómenos paranormales, cuando Pampita en su rol de conductora propuso a los presentes reflexionar sobre encuentros con fuerzas inexplicables. Durante la transmisión, Carolina formuló una pregunta a los participantes relacionada con una encuesta del Pew Research Center de 2023, que indagaba sobre el porcentaje de estadounidenses que afirmaron haber tenido contacto con un espíritu o una fuerza espiritual invisible.

Tras la consulta, la conductora invitó a los presentes a compartir si habían experimentado algo similar. Guillermo, uno de los concursantes, relató que desde hace tiempo percibe la presencia de una sombra que, según su madre, podría ser su tío. El joven explicó que la figura lo acompaña a todos lados, incluso después de mudarse varias veces, y que aunque antes sentía temor, con el tiempo se acostumbró a esa presencia. “Dicen que me sigue para todos lados, mide casi 2 metros. Supuestamente, mi mamá dice que es mi tío, yo no lo sé, pero yo solo lo veo y es una sombra”, relató el participante. Luego añadió que la situación se tornó inquietante durante una salida de pesca, cuando, al buscar leña en la oscuridad de una isla, el miedo lo llevó a regresar corriendo a la casa.

Marcelo Polino en Los 8 Escalones contó su experiencia

La conversación sobre lo sobrenatural llevó a Pampita a preguntar si alguien más tenía una vivencia que superara la de Guillermo. Fue entonces cuando Marcelo Polino intervino para narrar un hecho que, según sus palabras, marcó profundamente su vida.

“No tuve una presencia, pero sí tuve un hecho paranormal muy significativo. Mi mamá cuidaba el parque de mi casa, falleció, había plantado un jazmín, no era la época de jazmines y el día del fallecimiento de mi mamá se abrió por única vez la flor, después se marchitó y nunca más volvió a florecer”, relató el periodista en Los 8 escalones.

Marcelo Polino en Los 8 Escalones contó una experiencia vivida después del fallecimiento de su madre

La conductora interpretó el suceso como una señal, reforzando el tono emotivo del momento. El intercambio de testimonios sobre experiencias paranormales se produjo en un contexto distendido, mientras se desarrollaba la dinámica habitual del programa. La participación de Marcelo Polino aportó una dimensión personal y emotiva a la jornada, al compartir un episodio que, según su relato, permanece como un recuerdo imborrable vinculado a la despedida de su madre.

Pampita feliz en el lugar que ocupa en Los 8 Escalones

El debut de Pampita Ardohain como conductora de Los 8 Escalones en El Trece marcó un hito inesperado en la televisión argentina, hace algunas semanas, al asumir la conducción de un ciclo que durante cinco temporadas llevó la impronta de Guido Kaczka. La presentación, cargada de entusiasmo y celebraciones en el estudio, sorprendió tanto a la audiencia como a los propios protagonistas, al materializarse el traspaso de roles que había generado especulaciones en el mundo del espectáculo.

La emisión comenzó con la habitual presencia de Kaczka, quien mantuvo el suspenso hasta el último momento antes de anunciar el cambio. “Tengo para decirles que, ayer di una noticia y hoy se viene la segunda. No tiene que ver con el juego o las reglas, ¡sino que Pampita va a ser la conductora!”, comunicó Guido Kaczka en el programa, provocando una reacción inmediata de gritos y aplausos entre los presentes. En ese instante, Ardohain, vestida de negro y con su característico estilo, dejó su lugar en el jurado para abrazar a Kaczka, evidenciando la emoción por el nuevo desafío profesional. El desarrollo del programa continuó con más novedades para los concursantes y el público.

El debut de Pampita en Los 8 Escalones

Kaczka explicó a Pampita que su sitio en el jurado no quedaría vacante, sino que él mismo pasaría a ocuparlo: “No es que va a quedar libre ese lugar, sino que yo voy a reemplazarte en el jurado. Yo voy a hacer las preguntas y vos vas a hacer Los 8 Escalones todos los días”, detalló Guido Kaczka en el aire, lo que desató una nueva ola de entusiasmo en el estudio. La propia Ardohain expresó su asombro ante la situación: “Entonces, ¿este es el traspaso? Y Guido como jurado, ¡no lo puedo creer!”, exclamó entre risas y miradas cómplices con el equipo.

Con su reconocida frescura y carisma, Pampita Ardohain asumió la conducción y presentó al renovado jurado, integrado por Guido Kaczka, Gastón Edul, Evangelina Anderson, Maru Botana y Marcelo Polino.