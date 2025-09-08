Luciano Cáceres enfrentó los rumores de romance con Juana Viale: “Uno puede ser amigo y hacer cosas juntos”

Luciano sobre Juana Viale: “Gran compañera. Hicimos un montón de cosas juntos”

La posibilidad de un nuevo proyecto teatral reunió nuevamente a Luciano Cáceres y Juana Viale, quienes compartirán escenario el próximo año, según adelantó el propio actor. En medio de las especulaciones sobre un supuesto romance entre ambos, Cáceres decidió referirse públicamente a los rumores y aclarar la naturaleza de su vínculo con Viale. Durante una entrevista en el ciclo Sola en los bares de Radio Conexión Abierta, donde participó como codirector de la obra Subacuática, el intérprete abordó tanto su trayectoria profesional como aspectos de su vida personal. La periodista Karim González le consultó directamente sobre los comentarios que lo relacionaban sentimentalmente con Juana Viale, quien formó parte del elenco de la mencionada obra durante tres meses en el club Estrella de Maldonado.

Luciano Cáceres habló de su relación personal con Juana Viale

Ante la pregunta sobre la existencia de un romance, Cáceres respondió de manera categórica: “Gran compañera. Hicimos un montón de cosas juntos”. Cuando la periodista insistió sobre la posibilidad de un affaire, el actor explicó: “Es que no todo tiene que pasar por ahí. Uno puede ser amigo y hacer cosas juntos”, y atribuyó la continuidad de su colaboración a la buena relación profesional que mantienen.

Juana Viale tiene proyectos laborales con Luciano Cáceres

El actor también se refirió a la tendencia de algunos colegas de exponer su vida privada para obtener beneficios mediáticos. “Siento que hay muchos colegas que lo pueden hacer muy bien e incluso sacan beneficio de su vida privada, hasta le pueden poner un precio: ‘te cobro tanto’. Yo no lo sé hacer”. Además, remarcó su preferencia por mantener la privacidad de su entorno personal: “A mí me gusta actuar y quiero que lo público sea mi oficio. Después, mi casa, mis afectos, mis cosas buenas y malas. Todos sufrimos, todos padecemos, todos tenemos momentos difíciles, y eso hay que cuidarlo mucho. Es fundamental. Es como si vos abrieras tu casa: en la mía no entra cualquiera, solo mis amigos y mi familia. Son esas energías en las que creo”.

Luciano Cáceres contó cómo sigue su vínculo con Gloria Carrá tras el conflicto de su separación

La dinámica familiar entre Luciano Cáceres y Gloria Carrá ha estado marcada por la exposición pública y los desafíos propios de una separación que aún se dirime en los tribunales. En una reciente aparición televisiva, el actor compartió detalles sobre la crianza de Amelia, la hija que ambos comparten, y abordó sin reservas el estado actual de su relación con la actriz.

Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, Cáceres relató cómo eligieron el segundo nombre de su hija. Al recordar el momento del nacimiento, explicó: “Cuando la vi, viste que le ponen ese gorrito a los recién nacidos, bueno, dije ‘se tiene que llamar Manola’, y así quedó. Nos costó que lo admitieran en el registro civil porque era más un sobrenombre, pero finalmente nos dejaron”. Esta anécdota ilustra la complicidad que existió en los primeros años de la familia.

Amelia la hija Gloria Carrá y Luciano Cáceres cuando cumplió sus 15 años

El actor describió a Amelia como una adolescente con inclinaciones artísticas, que cursa estudios secundarios con orientación en danza y asiste a clases de canto, comedia musical y baile. Además, subrayó el ambiente de acompañamiento que caracteriza su vínculo: “Es una adolescente compañera, artista, que estudia y que asiste a un secundario con orientación en danza, además de tomar clases de canto, comedia musical y baile”.

Consultado por la organización cotidiana, Cáceres detalló que la joven reside tanto con él como con su madre. “Vive con los dos, con la mamá y conmigo. Pasa mucho tiempo conmigo, yo vivo a una cuadra del colegio, entonces es un poco el reducto de ella y de todos los pibes”, afirmó.

Luciano Cáceres y su hija Amelia

La cercanía geográfica facilita la convivencia y la participación activa de ambos padres en la vida de su hija. La conversación televisiva también abordó la relación entre los excónyuges, en un contexto de rumores sobre un divorcio conflictivo. Cáceres reconoció: “A veces sí, a veces no, pero la prioridad es Amelia. Como todas las relaciones, la amamos a Amelia, tenemos una hija muy buena”. El actor remarcó que la joven está habituada al entorno artístico y ha acompañado a sus padres detrás de cámaras desde pequeña. Incluso, Amelia ya ha incursionado en la actuación, participando en la película Desarmadero y en la serie El fin del amor, donde interpretó una versión joven de Vera Spinetta.