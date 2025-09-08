Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Wanda Nara reveló cómo descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisando su teléfono (Video: Ferné con Grego/ Telefe)

Faltan pocas semanas para que Wanda Nara regrese a la televisión con una nueva temporada de MasterChef Celebrity, que ya presentó los 24 famosos que serán parte de su temporada. En la previa, charló con Grego Rosello en su debut en la pantalla de Telefe con Ferné con Grego y habló de su vida de soltera, su rol como madre, su agitada vida amorosa y, por supuesto, recordó el día que se enteró que Mauro Icardi lo engañaba con la China Suárez.

Durante la conversación que mantuvo con el conductor del ciclo, la empresaria admitió que tanto ella como su entonces marido desconfiaban de infidelidades mutuamente e, incluso, lograron tener un acceso mutuo a los teléfonos del otro, la forma en la que conoció que el jugador del Galatasaray se había encontrado en un hotel con la actriz de Casi Ángeles.

La animadora reconoció abiertamente que revisó el dispositivo de Icardi y encontró pruebas que vinculó rápidamente con un engaño. Todo inició con la pregunta directa de Grego, mientras jugaban al clásico “Yo nunca nunca”, sobre si alguna vez había revisado el teléfono de una pareja.

La conductora contó que tanto ella como Icardi desconfiaban y accedían a los teléfonos del otro en busca de pruebas (Instagram)

Allí, la presentadora de MasterChef Celebrity respondió afirmativamente. “El que busca, encuentra”, sentenció, y aclaró que no se trató de un solo episodio, sino de varias ocasiones en las que detectó diferentes tipos de infidelidad con las 3 parejas formales que tuvo. Consultada sobre la magnitud de los engaños, la empresaria aseguró que “hubo engaños de todo tipo” y que incluso el caso más comentado públicamente, salió a la luz tras una revisión de mensajes.

Cuando llegó el turno de explayarse sobre la infidelidad que sufrió, Wanda relató que, en un momento de la relación, ambos comenzaron a sospechar del otro. “Yo lo vi como que estaba raro y yo empecé a estar más rara. Dije ‘listo, voy al gimnasio todo el día, estaba empoderadísima, estaba así flaca y toda marcada’”, explicó, describiendo cómo la tensión llevó a que ambos exigieran acceso a las contraseñas y revisaran los teléfonos en busca de pruebas.

Luego, la empresaria recordó que, ante la solicitud de su pareja para acceder a su dispositivo, no dudó en entregarle la clave, aunque advirtió a su estilista y mano derecha, Kennys Palacios, que borrara cualquier mensaje comprometedor, ya que recibía numerosos mensajes de admiradores a los que ella daba likes o respondía amablemente, aunque sin intenciones románticas. “Andás en algo vos, estás rara, quiero tu contraseña”, le habría dicho Icardi, dispuesto a entrar a su cuenta después de salir de entrenar.

En una entrevista previa, Wanda explicó que la infidelidad afectó a toda su familia y que superó la situación con terapia (Prensa Telefé)

En diciembre del año pasado, Wanda ya había abordado esta temática en la entrevista que le dio a Susana Giménez. “En ese momento le dije a Mauro que me quería separar. Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. Yo decidí abrirme, en ese momento él dejó su carrera. Ella no era mi amiga, una amiga no te hace una cosa así, pero sí la ayudé en muchas situaciones. Nos saludábamos para el cumpleaños. Todo eso en mi interior generó una desilusión. Soy creyente de que la culpa es 100% del hombre, la mujer no tiene nada que ver cuando se mete en un matrimonio. Mauro pagó lo que tenía que pagar, como familia apagamos un precio muy alto todos. Mis hijos no entendían el por qué se estaba rompiendo todo de un día para el otro”, explicó.

“Él me pidió perdón, negó todo, tratamos de volver a empezar una vida como familia. Y todo el tiempo el reproche de todas esas cosas. Tuvimos idas y vueltas, pero ahí me planté y dije: ‘Quiero ser feliz, mi felicidad es mi trabajo. Voy a viajar a Argentina todo el tiempo que sea necesario’. Me rebelé y dije: ‘Voy a empezar a trabajar’. Hubo muchas situaciones que yo no las tomaba como violentas y cuando vine a Argentina empecé a hacer terapia. Y me decían que naturalizaba cosas que no eran buenas”, concluyó en aquel momento.