Trabajo, risas y un regalo especial: el viaje de Nicolás Cabré y Rocío Pardo a Los Ángeles

Nicolás Cabré y Mariano Martínez viajaron a Los Ángeles para ser entrevistados por Dante Gebel (Foto: Instagram)

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Mariano Martínez vivieron una experiencia única en Los Ángeles, donde combinaron trabajo, amistad y vivencias personales que trascendieron los compromisos habituales del espectáculo. La excusa central del viaje fue la invitación para participar en una entrevista de La divina noche de Dante, el ciclo conducido por Dante Gebel para El Trece que reúne a grandes figuras en territorio estadounidense.

Sin embargo, el paso por California se transformó en mucho más que una visita a un set televisivo: fue la ocasión ideal para disfrutar de la ciudad, reforzar lazos y sumar recuerdos distendidos y emotivos, experiencia que quedó documentada en las imágenes y frases que compartieron en sus redes sociales.

El registro fotográfico del viaje revela un recorrido multifacético. Una de las postales más destacadas muestra a Cabré y Martínez vestidos de gala sobre la alfombra roja del programa, posando ante un imponente auto deportivo rojo bajo las luces y el logo de “Divina Noche”. Este tipo de eventos evidenció la proyección internacional de sus carreras y el reconocimiento que ambos actores experimentan como invitados en el circuito latino de Los Ángeles. Contraponiendo el glamour de la gala, otra imagen revela una jornada de relax junto a la piscina: Cabré y Martínez, en traje de baño y recostados en reposeras, aprovechan el sol y el ambiente cálido de la ciudad, dejando entrever una relación de amistad que se fortalece también lejos de los flashes y los micrófonos.

El viaje combinó a la perfección trabajo, relajación y una amistad de años

Rocío fue como acompañante a este viaje a LA

Rocío, siempre auténtica, sumó su propio relato con dos retratos nocturnos en la zona de “Harbor”, luciendo una remera blanca y el cabello suelto, alternando entre una expresión distendida y otra divertida. Con la frase “Había un poco de humedad”, Rocío aportó un tono desenfadado y humorístico a la estadía, imprimiendo personalidad y ligereza a la experiencia colectiva del grupo en la ciudad californiana.

Entre las imágenes que más llamaron la atención destaca la elección de Rocío y Cabré de llevar una pulsera para parejas, un accesorio innovador que permite enviar vibraciones de un integrante a otro con solo presionarlo, reforzando la idea de conexión permanente aun a la distancia. La postal que exhibe ambas manos entrelazadas con las pulseras personalizadas resulta un guiño sentimental y moderno, un símbolo de afecto que trasciende lo meramente físico y suma una nueva capa de complicidad a la relación.

La estadía de Cabré, Pardo y Martínez en Los Ángeles evidenció el equilibrio entre la participación en eventos de alto perfil y la búsqueda de momentos personales auténticos y espontáneos. A través de sus registros, es posible asomarse a una convivencia que alternó el ritmo exigido por los compromisos profesionales con la calidez, la diversión y los rituales compartidos que convierten cualquier travesía en una suma de vivencias personales imborrables.

El accesorio que eligió la pareja para comunicarse a la distancia (Foto: Instagram)

Desde que llegaron a la ciudad ubicada al este de Estados Unidos, las redes sociales de la pareja se transformaron en un minuto a minuto de esta aventura. La postal más vista llegó desde el icónico muelle de Santa Mónica. En pleno atardecer californiano, la pareja se mostró abrazada, con el mar como fondo y el sol ocultándose detrás de ellos. A contraluz, la silueta de Cabré y Rocío se recorta sobre el horizonte. En una de esas postales que no necesitan descripción, Rocío besa a Nicolás en la mejilla mientras él sonríe. La escena, íntima y espontánea, expone el gran momento personal que comparten. Los seguidores no tardaron en multiplicar los comentarios y mensajes de cariño para los futuros esposos.

La pareja también se animó a recorrer los rincones más emblemáticos de Los Ángeles. Así, entre avenidas bordeadas de palmeras y escenarios típicos de la ciudad del cine, fueron compartiendo momentos que hablan de una rutina distinta y reconfortante, lejos de los hábitos apurados de Buenos Aires y de Córdoba. Las historias de Instagram dejaron pistas del itinerario con la etiqueta “LA” y las infaltables postales urbanas, en las que la pareja se mostró relajada, espontánea y en sintonía total.