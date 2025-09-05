Teleshow

El nuevo auto de alta gama que compró Wanda Nara y decoró con moños rosas

La empresaria usó sus redes sociales para mostrar el nuevo vehículo que forma parte de su flota y sorprendió por el modelo de lujo que eligió

Por Lucía Consiglieri

Wanda Nara suma un nuevo auto de lujo a su flota en Argentina (Foto: Instagram)

Wanda Nara volvió a ubicarse en el foco del interés mediático tras revelar su última adquisición de lujo. Compartió a través de sus redes sociales imágenes de un imponente vehículo de alta gama, que rápidamente generó repercusión por su valor, diseño y la manera en la que lo presentó, reafirmando su vínculo constante con el universo del lujo y la ostentación.

En las imágenes exhibidas en sus historias, se observa un Lamborghini Urus con terminación negro mate, adornado con lazos rosas y estacionado en la cochera de una residencia de arquitectura clásica. El moño colocado en el capó y los detalles decorativos en la carrocería sugieren que se trata de una compra reciente o de un obsequio de alto impacto en el círculo íntimo de la empresaria. La publicación estuvo acompañada por la mención de la canción “Mírame Ahora (Salud mi Reina)”, de Manuel Turizo, como forma de contextualizar y personalizar el momento.

Este modelo de Lamborghini, de acuerdo con el portal especializado Car and Driver, posee un precio que oscila entre los 241.843 y 273.880 dólares, cifra que, al tipo de cambio del momento, supera los 300 millones de pesos argentinos. El valor posiciona al Urus entre las camionetas más exclusivas y sofisticadas del mercado global, accesible a un sector muy reducido del público y convertido en símbolo indiscutido de estatus.

Wanda se compró un Lamborghini Urus

El Lamborghini Urus representa el primer vehículo utilitario superdeportivo de alcance mundial, y fusiona el alma característica de los autos deportivos italianos con la practicidad de los SUV de lujo. La versión 2025 está equipada con un motor biturbo V8 de 4 litros y, en su variante Urus SE, suma un potente motor eléctrico que eleva aún más sus prestaciones.

Este desarrollo técnico consigue reunir diseño vanguardista, dinamismo de manejo y una experiencia de conducción marcada por la potencia y la emoción, manteniendo inalterable el ADN de Lamborghini. La marca destaca que el Urus revolucionó por completo el segmento de los SUV deportivos de lujo, al materializar una propuesta inédita: combinar diversión y prestaciones extremas con el confort cotidiano.

La flamante adquisición de Wanda Nara consolida su imagen de empresaria vinculada al lujo, capaz de integrar vehículos emblemáticos y sofisticados a su patrimonio automotor. La elección de este SUV de Lamborghini suma un nuevo capítulo a la narrativa pública de Nara, donde los vehículos de alta gama, el diseño exclusivo y la capacidad de marcar tendencia continúan siendo sus principales sellos diferenciales.

El nuevo auto de Wanda que se suma a su flota (Foto: Instagram)

Este no es el primer auto de esta marca que tiene, pero sí es el primero en el territorio nacional y únicamente suyo, puesto que el otro lo ganó en la división de bienes. En la ciudad de Milán, donde vivo gran parte de su relación con Mauro Icardi, tiene un Lamborghini Huracán Spyder rosa, el mismo que años atrás compartía con el futbolista —aunque con un ploteado diferente—, cuando todavía hablaban de amor y no de abogados.

El vehículo, tasado originalmente en casi 300 mil dólares años atrás, fue adquirido por el delantero cuando aún vestía la camiseta del Inter. Era 2016, el matrimonio brillaba en Italia y la pareja posaba para las redes como un símbolo de lujo, éxito y unidad. “Dado que vivimos rodeados de estos colores, que llevamos adentro de nosotros, nos hemos regalado esta nueva Lamborghini Huracan Spyder”, había escrito Icardi entonces, cuando iba camino a convertirse en ídolo del equipo nerazzurri.

El Huracán Spyder, sin techo rígido, cuenta con un sistema que cubre su interior en apenas 17 segundos, siempre que no supere los 50 km/h. Su diseño fue meticulosamente calibrado en túnel de viento, permitiéndole a Lamborghini mejorar en un 50% la carga aerodinámica respecto a su antecesor, el Gallardo.

