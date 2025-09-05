Cami Homs relató cuál fue la reacción de sus hijos al enterarse de su embarazo: “Fue un trauma”

Cami Homs relató cómo fue la reacción de sus hijos al enterarse de su embarazo

Con look renovado, y llena de energía, Cami Homs afronta la dulce espera por la llegada de su primer hijo con José Sosa. Sin embargo, no todo es color de rosa, la modelo atraviesa fuertes dolores musculares y de cabeza que marcan la dificultad del proceso. En ese marco, este jueves, la influencer dio detalles de cómo vivió el comienza de esta nueva etapa de su vida, su charla íntima con el jugador y la reacción de sus hijos al enterarse de la feliz noticia.

Al comenzar la charla, a Homs le consultaron si desde el embarazo había cambiado su rutina diaria. “Sí, de hecho estoy yendo tres veces por semana al gimnasio. Arranqué hace no mucho porque hasta los tres meses no se podía hacer nada. Hay que estar más tranqui. Y una vez que pasé la barrera de los tres meses, el obstetra me dijo: “Arrancá, hace lo que quieras”. Por suerte, hasta ahora, llevo un embarazo supersaludable, sano”, comenzó diciendo la influencer en diálogo con Multitalent Tv.

En ese marco, Camila también relató el cambio que sintió al terminar la primera etapa del proceso. Lejos de los dolores frecuentes que sentía antes, ahora se sentía renovada: “Pasé los tres meses y es como que fue una nueva Cami. Estaba muerta de lo mal que me sentía, náuseas todo el día. Horrible, y cuando pasé, la primera etapa, es como que me levanté un día y dije: “Wow, ¿qué me pasó?”. De repente me siento bien, tengo energía para levantarme de la cama y no estar todo el día en el sillón. Y bueno, ahí fue el hincapié que dije: “Arrancá a moverte””.

Cami Homs contó el dolor que atravesó en la primera etapa de su embarazo y los beneficios de su rutina de entrenamiento

Durante la charla, la modelo resaltó la importancia de realizar actividad física y los beneficios que este traía en su salud: “Te das cuenta lo bien que te hace, no solo el cuerpo, sino también mentalmente cuando vas. O sea, me ejercito y es como que “qué bien que vine”. Me lo agradezco. Los ejercicios que hacía antes, ahora ya no los puedo hacer. Pero bueno, voy con una profe, que es la que me motiva para ir, porque yo siempre digo eso, necesito una motivación para ir al gimnasio. Me cuesta muchísimo. Y ella me hace una rutina apta para embarazadas, obviamente”.

Fue entonces cuando una de las panelistas le preguntó: “¿En tus otros embarazos también entrenaste?”. Tras reflexionar unos segundos, Camila contestó: “De esta manera no. Hacía pilates, pero algo mucho más tranqui. Así power como ahora, no. Pero me siento super para hacerlo y la verdad que me da placer”.

En la misma línea, otra de las jóvenes quiso saber si Homs notaba diferencias entre este embarazo y los anteriores. “Justamente como ya tengo a Fran y Bauti, es como que estoy el doble de activa y no sé si es porque la vida misma me lleva a tener que estar más activa, pero me siento con más energía que en los otros embarazos”, resaltó la invitada.

Cami Homs Contó Cómo Hizo Para Evitar Que Se Conociera La Noticia De Su Embarazo

“¿Y cómo le diste la noticia a tus hijos?”, le preguntó una panelista. Inmediatamente, Camila empezó a reírse y contó: “Ay, con Franchi fue un trauma. Fran no se lo tomó nada bien. Ella se fue de viaje unos diez días antes de yo hacer el gender, cuando todavía nadie lo sabía. Dije: “Bueno, a Fran se lo voy a decir, a los nenes más que nada, a las nenas de José también”. Y antes de hacer el gender para que no se escape en el colegio también, como que no lo divulguen. Volvieron de viaje, a los dos días era el gender y llegaron y se los dijimos”.

Luego, la influencer relató por qué quiso contarle a sus hijos de forma individual: “Quise separar las nenas de Jose con los míos porque dije: “Capaz como que se intimidan las reacciones”. No quería como que se pierda algo lindo o no. Es que las nenas se lo tomaron recontra bien y capaz si veían la reacción de Fran no se lo tomaban de la misma manera que se lo tomaron”.

Acto seguido, la modelo dio detalles de la llamativa reacción de su hija, Francesca: “Fran es superabsorbente mía. Quería hermanito, ella como que sí, no la veía negada. Ama a los bebés. Pero, cuando llegó el momento...la realidad, de enfrentar la situación, fue como que primero se quedó helada, no me decía nada y yo: “Decime algo hija”. Y no, que no quiero, lloriquó un poco. Y después me dijo: Mamá, pero yo quiero ser tu única hija. El corazón... no entienden, chicas. Se me estrujó el corazón en ochocientos mil pedazos, te sentís la peor madre del mundo. Y me sentía muy mal, pero bueno, le expliqué que ella va a ser mi princesa mayor, va a ser mi primera hija, que eso no me lo voy a olvidar nunca”.

Para cerrar, relató la reacción de Bautista: “Y bueno, Bauti después de la vida. Él es como yo, que todo le chu...un huevo. Él sí, re contento, viene, le da besitos a la panza, le dice ‘pequeñez’, ya le habla a la pancita, le acerca los peluchitos, sí, el chocho”.