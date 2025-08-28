Cami Homs contó los dolores que enfrenta en medio de su embarazo: “Necesito saber qué hacer”

Cami Homs contó cómo transito su embarazo

Semanas atrás, Cami Homs y José Sosa confirmaron su embarazo y su alegría por la llegada de su primer hijo juntos, sin embargo, ahora, la modelo enfrenta las primeras dificultades del proceso. Fue así como, este miércoles, la influencer decidió abrir la puerta de su intimidad y contar los dolores que sufre durante la dulce espera.

Con una foto en blanco y negro, en la que se la veía recostada en la cama con su pelo mojado, la joven escribió: “Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Así, junto a un emoji de una cara con lágrimas en los ojos, la influencer comenzó a hablar de su preocupación.

En la misma story, Homs continuó relatando ante sus millones de seguidores su intento por calmar el dolor: “Lo único que puedo tomar es paracetamol y no me hace nada”. A pesar de esta situación, la joven intenta continuar con su rutina diaria. Es por eso que semanas atrás mostró su entrenamiento embarazada.

Cami Homs habló sobre los dolores que sufre durante el embarazo

En un clima de intimidad y tranquilidad -una casa bañada de luz, un living cálido y moderno, una mesa servida con mate, libros y una maqueta- Homs se mostró con un look deportivo. A un costado de la mesa de madera que decora el espacio, Cami realizaba una serie de abdominales, sosteniendo una mancuerna con sus dos brazos.

La noticia del embarazo llegó durante el fin de semana. Familiares y amigos fueron parte de una celebración que, en la noche del domingo, mostraron a sus seguidores haciendo pública su alegría por cómo su familia se sigue agrandando. A través de su perfil de Instagram, la exparticipante de Bake Off Famosos publicó la dulce noticia en un posteo conjunto con su pareja.“Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor para darte bebita”, escribieron, sensibilizados.

El evento se realizó en un jardín amplio, donde la ambientación combinó elementos clásicos y modernos. Junto a la piscina se dispuso una mesa adornada con flores blancas y una torta de varios pisos decorada con detalles acordes al tema de la celebración. Un carrito personalizado con la frase “Boy or Girl” organizaba dulces y recuerdos para los invitados. Al costado del deck se ubicó un inflable de color blanco, diseñado especialmente para niños, y en el pasto destacó un letrero luminoso con la palabra “BABY”, enmarcado por una nube de globos blancos.

El video de la influencer se llenó de comentarios de felicitaciones, tanto para ella como para el futuro padre de la beba que milita actualmente en Estudiantes de La Plata. Entre los mensajes se destacaron los de Cande Molfese, Eva Bargiela, Julieta Puente, Marcela Baños, Mica Tinelli, Luli Fernández, Ángela Leiva, Natalie Weber y más.

“Me encanta ver cuando la vida se encarga de devolverle a una persona cosas lindas. Un millón de bendiciones”, “Felicidades Cami. La vida siempre da revancha, nadie lo merece más que vos. Mucho amor para esa linda familia”, “Felicidades a Cami y el Principito, su felicidad es la de las personas de bien” y “Te mereces toda la felicidad del mundo, Cami. Esa bebita tendrá a una familia amorosa y feliz. Eres ejemplo de mujer y mamá”, fueron algunas de las palabras de amor que aparecen en la publicación.

Cami Homs y José Sosa esperan la llegada de su primer hijo

El embarazo de Cami Homs refleja el momento que viven la modelo y el futbolista. Es por eso que meses atrás, la celebración del cumpleaños número 40 de José Principito Sosa se convirtió en un evento destacado en redes sociales. La influencer decidió homenajearlo con palabras sentidas y una galería de imágenes que documentan sus instantes juntos. La publicación no solo captó la atención de sus seguidores, sino que permitió asomarse a la intimidad de la relación entre el futbolista y la joven argentina, quienes comparten una historia marcada por los viajes, el afecto y la cotidianeidad.

“Hoy cumple años mi compañero de vida, el que cada día me demuestra y enseña a ser mejor persona”, comienza el posteo que escribió la modelo en sus redes sociales junto a una serie de fotos que muestra el amor que se tienen: en la primera toma, el festejado aparece recostado en el asiento trasero de una limusina, luciendo camisa oscura y pantalón claro, con una actitud distendida bajo techos iluminados en azul. El deportista muestra una faceta relajada y espontánea, en sintonía con el espíritu alegre de su cumpleaños.

La siguiente imagen capta a la pareja compartiendo una comida informal al aire libre: ambos disfrutando burritos y mirando a la cámara, rodeados de platos, bebidas y el bullicio de otros comensales. Esta escena resalta la capacidad que tienen la influencer y el exjugador para disfrutar de lo simple en cualquier rincón del mundo. “Él, que así como lo ven tiene el corazón más bueno y humilde que conocí. El que me valora y me da su amor todos los días. Que seas el más feliz del mundo mi amor. Te amo con todo mi corazón”.