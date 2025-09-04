El incómodo momento de Emilia Mernes durante su concierto en México: “Me ofende”

El incómodo momento de Emilia Mernes durante su concierto en México

Durante su gira internacional con el exitoso disco “.mp3”, Emilia Mernes confirma su impacto en la escena musical actual al conquistar tanto el público argentino como grandes escenarios internacionales. Su tour, que arrasó en múltiples ciudades del país y sumó hitos en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid, la expone a públicos diversos y desafíos constantes. En ese contexto, uno de los episodios más comentados surgió en México, donde la cantante vivió un momento inesperado que rápidamente captó la atención de las redes sociales.

La artista arribó a México para ofrecer un show vibrante que repasó sus hits y sumó un cruce especial junto al reconocido grupo Los Ángeles Azules. En medio de la presentación de “Perdonarte, ¿para qué?”, Emilia —con un look rojo brillante y su característico micrófono rosa— buscó instalar una dinámica festiva enseñando al público una mini coreografía de brazos que suele resultar exitosa en otros países y ciudades. Fiel a su estilo, marcó el ritmo desde el escenario: “Uno, dos, tres”, alentando la participación colectiva. Sin embargo, lo que parecía una apuesta segura se frustró ante la escasa respuesta.v

Con tono simpático pero entre sorprendida y divertida, la artista lanzó al micrófono una frase que expuso la desconexión: “No, no, la cantidad de gente que no lo está haciendo, me ofende. 5, 6, 7 y…”. Pese a su insistencia, los asistentes no se sumaron en masa, dejando a Emilia notablemente incómoda en el escenario. Como muestra del momento, la cantante llegó a levantar los lentes con gesto de indignación y repitió el pedido: “Me levantan las manos por favor se los pido. 5, 6, 7 y…”. Algunos cedieron a la propuesta, aunque sin demasiado entusiasmo, y otros optaron por permanecer estáticos, generando así un instante de tensión.

Emilia se encuentra de gira hace varios meses con su último álbum (Foto: Ricardo Rubio / Europa Press)

El video del episodio recorrió rápidamente las redes y se transformó en un tema de conversación: muchos usuarios destacaron el profesionalismo de Mernes para afrontar el imprevisto, mientras que otros lo tomaron como ejemplo de los desafíos que implica conectar con públicos de diferente perfil cultural y energético. La propia Emilia, lejos de perder el eje, mantuvo el humor y la actitud positiva, demostrando capacidad para sortear cualquier situación sin descuidar el clima general del show.

Más allá de este episodio, la gira .mp3 continúa cosechando éxitos y llevando la propuesta sonora y visual de Emilia Mernes a distintas latitudes. Su repertorio, que la posiciona entre las voces femeninas más relevantes de la música pop urbana, mantiene un fuerte lazo con su audiencia, y cada fecha suma nuevas anécdotas a una carrera en ascenso. El pasaje por México no solo le dejó la experiencia de compartir escenario con referentes internacionales, sino también el aprendizaje de adaptarse a realidades imprevisibles sobre las tablas.

Lejos de quedarse en la incomodidad, la reacción de la artista y la manera en que mantuvo el show en marcha demostraron su profesionalismo y cintura para sortear imprevistos en vivo. Esta no es la primera vez que protagoniza un episodio de esta índole en México, puesto que la última vez que estuvo allí imitó a Ángela Aguilar, actual pareja de Christian Nodal, la expareja de Cazzu.

La argentina interactuó con sus fans mexicanos y en un momento inesperado, recreó la frase “Amor, amor” con el tono agudo de la hija de Pepe Aguilar que meses atrás la colocó en el centro del escrutinio público, ya que la cantante mexicana la pronunció cuando se hizo pública su boda con Christian Nodal a escaso tiempo de que el famoso terminara su relación con la jujeña y tuvieran una hija, Inti.