Un triple empate sorprendió en La Voz Argentina y dejó fuera a un participante del Team Luck Ra

El triple empate en La Voz Argentina dejó fuera a un integrante del Team Luck Ra (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Un triple empate definió la última gala de La Voz Argentina (Telefe), donde uno de los participantes fue eliminado del equipo de Luck Ra en la etapa del Primer Round. La emisión, transmitida este martes, se desarrolló en un ambiente de alta tensión y decisiones ajustadas, a pocas semanas de la final del reality musical.

Los Rounds es una de las fases más exigentes del certamen, en la que los ocho integrantes de cada equipo se presentan en el escenario y son evaluados tanto por su coach como por el jurado, integrado por Lali Espósito, Soledad y Miranda!. En esta instancia, el coach del equipo tiene la potestad de salvar a tres concursantes de manera directa, mientras que el resto otorga puntajes a los participantes restantes. El sistema establece que quien obtenga la menor puntuación debe abandonar la competencia, reduciendo así el grupo a siete integrantes por team.

En el caso del equipo de Luck Ra, los participantes que se enfrentaron en esta ronda fueron Eduardo Desimone, Lucas Barros, Emma Roach, Thomas Dantas, Nicolás Behringer, Natalie Aponte, Federico Mestre y el dúo conformado por los hermanos Enrique y Tomás Olmos. Tras las presentaciones en vivo, el cuartetero eligió salvar a Nicolás Behringer, el dueto de Enrique y Tomás Olmos, y Emma Roach, asegurando su continuidad en el certamen.

La gala más reñida de La Voz Argentina obligó a Luck Ra a tomar la decisión final

Nico Occhiato fue el encargado de revelar los puntajes secretos asignados por el jurado. De acuerdo con los resultados, Thomas Dantas y Federico Mestre se sumaron a la lista de salvados. La gala tomó un rumbo inesperado cuando se anunció un triple empate entre los concursantes restantes, una situación poco habitual en el formato del programa.

Ante este escenario, la producción determinó que la decisión final recayera nuevamente en Luck Ra, quien debió elegir a dos participantes para continuar en la competencia y dejar fuera a uno. Tras una deliberación visible en pantalla, el coach optó por salvar a Natalie Aponte y Lucas Barros. De este modo, Eduardo Desimone se convirtió en el eliminado de la noche.

La actuación de Desimone en esta etapa consistió en una versión personal de “Atado a tu amor”, el clásico de Chayanne. El joven sanjuanino buscó transmitir sensibilidad y mostrar su identidad artística, aunque la competencia fue pareja y su interpretación no logró destacarse entre los favoritos de los coaches.

Eduardo Desimone se despidió con gratitud tras interpretar 'Atado a tu amor' de Chayanne

A pesar de su eliminación, el joven artista se despidió del certamen con una actitud positiva. “Este ha sido uno de los mejores escenarios que pisé”, expresó al agradecer la oportunidad de haber formado parte del programa. Su salida estuvo acompañada por el reconocimiento de los coaches y el aplauso de sus compañeros, quienes valoraron su entrega y talento a lo largo de la competencia.

Luck Ra se mostró angustiado por haber sido él quien tome la decisión final, tanto por el desarrollo y la evolución del participante en el certamen, como por el triple empate fuera de lo común. “¿Por qué me pasa esto a mí?", le dijo al conductor del certamen, aún con bronca por lo sucedido.

Durante el veredicto final, desarrollado entre Eduardo Desimone y Lucas Barros una vez salvada Natalie, el cuartetero cordobés explicó: “Yo los quiero mucho. Es una situación durísima, pero bueno. Hay alguien que lo hizo bien y hay otro que lo maté e intentó darlo todo igualmente, así que estoy en esa”.

A modo de cierre, tuvo que decir un nombre final para definir quién continuaba en el reality show. “Asumo la responsabilidad y voy a elegir para que siga en La Voz Argentina a Lucas", sentenció. Por su parte, el conductor saludó al participante eliminado y pidió una ovación para él: “Un gran artista se despide. Fuerte el aplauso para Edu”.