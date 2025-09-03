Teleshow

Nicole Neumann deslumbra en Palm Beach junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz: moda, fotos y familia

Mientras acompaña a su esposo en su carrera deportiva, la modelo continúa con su trabajo profesional: se convirtió en la embajadora local de las tendencias de moda del próximo verano

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

La producción de fotos de Nicole Neumann en Miami

El brillo del sol de Miami bañó una vez más a Nicole Neumann, pero esta vez su viaje no fue solo trabajo. La modelo y empresaria argentina protagonizó una nueva producción de moda que se transformó en un episodio familiar y entrañable bajo el cielo tropical de Palm Beach. No solo la envolvieron los flashes y el talento del equipo de producción: junto a ella, su esposo Manu Urcera y su hijo Cruz se sumaron como testigos y cómplices de cada instante.

Nicole Neumann en Miami, presentando
Nicole Neumann en Miami, presentando las tendencias del próximo verano

En la galería de imágenes que compartió en redes, la también jurado de Los 8 escalones se instaló como referente local de una tendencia que renueva el pulso de cada verano: el boho chic. Una blusa de lino natural, mangas arremangadas, anudada a la cintura, fue la elección para un clima donde la frescura se impone sin renunciar al estilo. El foco del look cayó sobre un maxi palazzo estampado en tonos rojos, verdes, beige y azul turquesa. Los bloques de color—tan audaces y armónicos—dibujaron un efecto patchwork que atrapó la mirada, logrando una silueta relajada pero muy impactante.

Nicole Neumann en Miami, en
Nicole Neumann en Miami, en medio de una producción de fotos de cara al verano 2026

Los accesorios no pasaron inadvertidos. Un collar de cuentas, con tonos tierra y notas metálicas, emergió como la joya dominante en una coreografía de detalles. Un sombrero oscuro de ala corta, lejos de eclipsar el conjunto, imprimió carácter discreto pero firme. ¿Y el cabello? Nicole optó por ondas sueltas, lo que responde al llamado de la naturalidad que inspira el boho chic y subraya el magnetismo del conjunto.

Nicole Neumann y el couture
Nicole Neumann y el couture braiding, el peinado de moda

No fue un gesto caprichoso. Marcas internacionales como Chloé, Valentino y Ralph Lauren apostaron fuerte a la resurrección de flecos, bordados y maxi prendas, apostando siempre por ese toque artesanal y lujoso. Nicole se animó a reescribir la tendencia, al ilustrar cómo puede colarse en la vida cotidiana aun bajo el ritmo de una producción fotográfica en Estados Unidos.

Nicole Neumann brilló en Miami
Nicole Neumann brilló en Miami con sus looks

“¡Qué bella sos, Nicole! Los rulos te quedan hermosos, a seguir brillando", destacó una de sus seguidoras entre los cientos de comentarios en el posteo de las instantáneas. En tanto, otra seguidora destacó: “¡Pareces una muñequita, Nicole! Hermoso ese look, indumentaria y pelo, bellisima como siempre! ¡Nuestra barbie argentina!“, comentaron los usuarios en redes para reafirmar el paralelismo.

Nicole Neumann en Miami, días
Nicole Neumann en Miami, días de trabajo y descanso en familia

Pero si de tendencias se habla, el peinado también tiene su momento de gloria. La trenza con pañuelo—el llamado couture braiding—trasciende el mero recogido. Las plataformas sociales y las editoriales de moda convirtieron este estilo en un fenómeno.

Nicole Neumann y Cruz Urcera,
Nicole Neumann y Cruz Urcera, en medio de la lectura de un libro

Nicole lo demostró con sencillez y contundencia durante el shooting en Miami. Vestido marrón de caída ligera, trenza con pañuelo: la moda, como la vida, se mueve y se transforma. Más tarde, bastó desarmar la trenza para que su melena suelta ofreciera una nueva lectura del mismo vestido, dando prueba de que un solo outfit puede ser infinitamente reinventable.

Nicole Neumann y Cruz, en
Nicole Neumann y Cruz, en un instante de madre e hijo

Las imágenes más íntimas llegaron después, lejos de la pasarela y más cerca del corazón. En una de las tomas se la ve junto a Cruz, ambos compartiendo un libro; Nicole le pasa las páginas al niño—de apenas un año—y los dos parecen perderse en las fotografías impactantes que relucen en el papel. ¿Qué historia les cuenta ese libro a madre e hijo? En otra instantánea, el pequeño se divierte, persigue gaviotas en la playa, feliz en esa parcela de arena y viento. El reportaje familiar se completa con los responsables de la producción, Nicole, Cruz y Manuel Urcera sonriendo a cámara, cristalizando en una imagen eterna que dice más que cualquier palabra.

Nicole Neumann en Miami, junto
Nicole Neumann en Miami, junto con el equipo que la acompañó

Todo viaje, toda moda, termina por fundirse en algo más profundo. Nicole Neumann, embajadora incuestionable del boho chic y de la reinvención femenina, confirma que moda y familia pueden caminar de la mano, construyendo memorias allí donde los veranos no terminan nunca.

