María Becerra se suma a La Voz España: cómo será su participación y el artista con el que trabajará

La cantante argentina participará en la nueva temporada del reality musical, aportando su experiencia internacional y sumándose a un panel renovado que busca sorprender a la audiencia con nuevas dinámicas

Sol de María

María Becerra se suma como co-coach de Sebastián Yatra en la nueva temporada de La Voz España (Video: Antena 3)

La confirmación de que María Becerra, una de las artistas más influyentes de la música latina, será co-coach de Sebastián Yatra en la próxima edición de La Voz España (Antena 3) generó gran expectativa tanto en el público español como en el argentino. El anuncio se realizó durante la presentación oficial de la duodécima temporada del popular reality musical en el FesTVal de Vitoria, marcando un nuevo hito en la proyección internacional de la cantante quilmeña y reforzando el atractivo de un formato que continúa renovándose.

La nueva temporada de La Voz, que se emitirá próximamente, contará con un panel de coaches integrado por Pablo López, Malú, Mika y Sebastián Yatra, bajo la conducción de Eva González. La presencia de María como asesora de Yatra se suma a la de otros acompañantes destacados: Carla Morrison, galardonada con varios Latin Grammy, acompañará a Mika. Chiara Oliver, exconcursante de “La Voz” y participante de “OT 2023”, estará junto a Pablo López y Joaquina, quien obtuvo el Latin Grammy a Mejor Nueva Artista en 2023, fue confirmada como la aliada de Malú. Esta combinación de figuras busca aportar nuevas perspectivas y enriquecer la experiencia de los concursantes durante la fase de Batallas, una de las etapas más decisivas del certamen.

María Becerra refuerza su proyección internacional tras agotar entradas en el estadio Monumental de River Plate

La edición 2025 de La Voz España introduce novedades en su mecánica, diseñadas para sorprender tanto a los concursantes como a la audiencia. Entre los cambios más destacados se encuentran el “megabloqueo”, que permite a un coach bloquear a sus compañeros cuando todos se giran por un mismo talento; la dinámica “llego y canto”, en la que aspirantes que creían haber quedado fuera del casting son llevados por sus familias al escenario para decidir si se presentan ante los coaches; y el “botón del arrepentimiento”, que ofrece a los miembros del jurado la posibilidad de dar una segunda oportunidad a participantes a los que no seleccionaron en un primer momento. Estas innovaciones buscan mantener la frescura del formato y aumentar la tensión en las etapas clave del concurso.

La elección de María Becerra como asesora de Yatra responde a su consolidación como una de las figuras más escuchadas en plataformas digitales, con colaboraciones junto a J Balvin, Camila Cabello y Becky G, entre otros. Su estilo, que fusiona pop, trap y reguetón, conquistó público de distintos países y le permitió agotar entradas en grandes recintos, como el estadio Monumental de River Plate, donde ofrecerá un espectáculo en formato 360° ante 85.000 espectadores.

La cantante argentina ya se encuentra en Madrid para grabar el certamen musical en Atresmedia

Al momento de presentar a su asesora, el cantante colombiano, que se perfila como una de las figuras del jurado de La Voz España, explicó: “Es de mis artistas favoritas que ha salido en los últimos años. Ella es de Argentina, es tremenda compositora, cantante y es una persona demasiado espontánea y auténtica y que creo que le va a sumar mucha chispa y alma al programa. Ella es María Becerra”.

La artista ya se encuentra en España. Recientemente, publicó algunas imágenes en el país europeo y se presume que en breve se conocerán las primeras imágenes de su paso por el certamen musical emitido a través de Antena 3. El programa se graba en el Centro de Producción de Programas de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en la provincia de Madrid, donde la artista se encuentra actualmente.

Se trata de un nuevo desafío en la carrera de María Becerra, quien viene de lucirse como actriz en la serie En el barro, el spin-off de El Marginal, disponible en la plataforma Netflix. Allí, interpreta a Cleo, una joven de barrio que se enamora de un hombre y se enfrenta a la maternidad mientras intenta mantener a su hijo en medio de situaciones extremas.

