María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

La cantante y la actriz de Elite protagonizaron uno de los momentos más comentados de la nueva apuesta de Sebastián Ortega

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot en En el barro (Video: Instagram)

La cárcel de la Quebrada finalmente abrió sus puertas como escenario principal de En El Barro, la serie con temática carcelaria de Sebastián Ortega que funciona como un spin-off de El Marginal. En esta ocasión la trama sigue a una prisión de mujeres con Valentina Zenere y Ana Garibaldi a la cabeza del elenco, y algunas curiosidades. Por ejemplo, le dio la posibilidad a María Becerra de tener su gran debut actoral, rápidamente una de sus escenas se llevó todas las miradas y se volvió viral.

El rol de María es el de una de las reas que hace pornografía desde la cárcel y decide incluir a Marina, el personaje de Zenere, en este proyecto. Es por esta razón que ambas tiene una escena de alto voltaje en la cual se tienen que besar. Las imágenes no tardaron en viralizarse y la dupla reaccionó a la versión final de este momento.

Amor, esta es la escena del chape”, es lo primero que dice María mientras en la tablet que tenía en la mano comienza a reproducirse el momento en cuestión. En este clip, la cantante de “Corazón vacío” tiene un top de red verde flúor y una mini pollera de color plateado, por su parte, Valentina tiene tan solo un corpiño de color rosa con plumas. “No, no, no, verme así vestida. Dios mío, no”, reaccionó con felicidad la artista.

"Todo el mundo la va
"Todo el mundo la va a ver", la reacción de María a su fogozo beso con Valentina (Foto: Captura de pantalla)

Esta cagada hasta las patas, pobre”, acotó la actriz de Soy Luna acerca de lo que estaba sintiendo su personaje en esa parte. En el instante que comienza la escena hot, primero con timidez y luego culminando en el beso, ambas sonrieron, se rieron y en el caso de Becerra se tapó el rostro con la tablet y gritó: “Dios”. Del otro lado, la novia de Ortega, dijo: “Ahí va queriendo, bueno, bueno…“.

La primera reacción de Valentina fue un poco tímida: “Tomá para vos, televidente. Es un besito igual, está bien“. Por su parte, la pareja de J Rei fue un poco más elocuente: ”¿Hasta ahí? Me dejaste con ganas. Es fuertísimo, cuando estás ahí interpretándolo es normal, que sé yo, me la estoy comiendo, pero verla, ay Dios“.

Tras el primer impacto de ver la escena editada y en la plataforma de streaming, la joven que hizo de Nahir Galarza, contó lo que sintió al verla y reveló un poco del detrás: “Me encanta el resultado final de la escena y de toda la serie, la verdad. Me parece que se ve hermoso. Con María, la verdad que superbién. Obviamente que siempre está la coach de intimidad que nos ayuda con absolutamente todo. Teníamos muy claro por dónde ir“. Y siguió: “Siempre está bueno charlar, pero después llega un momento que una vez que tenés más o menos todo pactado, dejás que fluya para no estar como muy robotizado durante la toma”.

Becerra y Zenere a pura
Becerra y Zenere a pura sonrisa en las grabaciones de En el barro (Foto: Instagram)

Zenere está más acostumbrada a este tipo de escenas debido a su extensa carrera, pero en el caso de la cantante de “Ramen para dos” es una experiencia completamente nueva, no solo la de actuar, sino la de tener una escena de intimidad, a pesar de esto, dejó en claro cómo lo vivió: “No me sentí rara ni incómoda ni nada en ningún momento”. Y cerró, entre risas: “Pensar que todo el mundo la va a ver”.

La serie ya se encuentra disponible para ver en su totalidad y en su primer día se posicionó como la más vista de la plataforma, lo que generó las reacciones de todos los involucrados en el proyecto, quienes se tomaron el tiempo para compartir su felicidad por la recepción que tuvo el público, no solo argentino, ante el estreno.

