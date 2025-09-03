La pregunta de Susana Roccasalvo que descolocó a Sofía “Jujuy” Jiménez: “No sé cuál es tu intención”

El tenso cruce entre Susana Roccasalvo y Sofía Jujuy Jiménez en Implacables generó debate en redes sociales (Video: Intrusos, América TV)

La participación de Sofía “Jujuy” Jiménez en el programa Implacables de El Nueve, conducido por Susana Roccasalvo, generó un intenso debate en redes sociales luego de un episodio que la modelo calificó como incómodo y prejuicioso. La influencer expresó públicamente su malestar tras una pregunta de la conductora que ponía en duda su seriedad profesional por motivos vinculados a su apariencia física.

Durante la emisión del programa, que tuvo lugar el fin de semana, la entrevista transcurría con normalidad hasta que Roccasalvo abordó el tema de la percepción profesional de Jujuy en el ambiente televisivo. La conductora preguntó: “Decime, Sofi, ¿vos creés que en este país los productores te toman en serio?”, una consulta que desconcertó totalmente a la invitada. En un intento por responder con tranquilidad, Jiménez dijo: “Eso se lo tendrías que preguntar más a ellos”, y, al notar la insistencia de la presentadora, solicitó mayor claridad: “Desarrollá tu pregunta porque no la entendí del todo, ¿a dónde va?”.

La conductora intentó justificar su planteo aludiendo a la belleza de Jiménez y a la tendencia a encasillar a las figuras públicas en Argentina. “Vos sos muy bonita, hiciste una carrera de modelo y paralelamente estudiaste. Quizá si no lo decís acá, mucha gente no se entera porque no andás diciendo que sos Licenciada en Comunicación... Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Considerás que te toman en serio por las propuestas que te hacen?”, insistió Roccasalvo. Ante esto, Jiménez profundizó en su respuesta: “Yo elegí no seguir con el noticiero porque tenía 24 años, me parecía demasiado serio y me gustaba lo artístico. Siento que es una pregunta capciosa, no sé cuál es tu intención”.

La modelo expresó su incomodidad ante una pregunta que consideró prejuiciosa sobre su seriedad profesional

El intercambio motivó a la modelo a realizar un descargo en su cuenta de Instagram. Allí, compartió con sus seguidores su percepción sobre el momento vivido en Implacables. “Realmente fue muy incómodo, incómoda la pregunta, incómodo el momento. Rarísima su intención, no quedó clara. Por eso yo no tuve problema de decirle, con mucho respeto y mucha altura, qué es lo que estás queriendo decir, porque no se entiende”, expresó en un video publicado en sus historias.

En su análisis posterior, la modelo interpretó que la pregunta de Roccasalvo sugería que, por ser “linda”, no debía ser tomada en serio en el ámbito profesional. “Ella justificaba que porque era linda, no me tienen que tomar en serio, ¿entendés?”, reflexionó ante sus seguidores. Además, compartió el mensaje de una seguidora que calificó la consulta de la conductora como “totalmente prejuiciosa” y la felicitó por su respuesta “con mucha altura”. El mensaje, señalaba: “Esa pregunta a otra persona no se la hubiera hecho y vos porque sos muy linda cree que no sos capaz de elegir tus proyectos. Te aplaudo”.

Sofía “Jujuy” Jiménez, quien es licenciada en Comunicación y tuvo sus primeras experiencias como periodista junto a figuras como Santos Biasatti y María Laura Santillán, recordó en la entrevista que decidió alejarse del periodismo tradicional para dedicarse a lo artístico. También mencionó que recibió propuestas de conducción y que, en el último tiempo, optó por distanciarse de ciertos proyectos.

Sofía Jujuy Jiménez también incursionó en la actuación y compartió su casting viral para 'En el barro' (Video: Instagram)

No solo se dedica a la comunicación y al modelaje, sino que la jujeña también comenzó a meterse en el mundo de la actuación. Recientemente, se viralizó el casting que realizó para el spin-off de la serie El Marginal, llamada En el barro. En aquella oportunidad su audición se enfocó en una joven que cayó presa tras asesinar a su marido. A pesar de su esfuerzo, la Jiménez no fue elegida. Así, tiempo después del estreno de la serie, fue ella misma quien compartió las grabaciones en sus redes sociales. Rápidamente, se llenó de comentarios y la publicación se volvió viral velozmente.