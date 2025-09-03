Teleshow

Juana Molina recordó a su papá Horacio el día en el que hubiera cumplido 90 años: “Hace mucho que te extraño”

La actriz abrió su corazón y compartió sus sentimientos por el aniversario del cantor, quien falleció en 2018

La actriz le dedicó unas tiernas palabras a su padre el día que hubiese cumplido años (Instagram)

Juana Molina vive un presente de exposición renovada tras su regreso a la televisión con En el Barro. Pero fue en las redes donde eligió abrir un capítulo especial de su corazón. En el día en que su padre, Horacio Molina, hubiera cumplido 90 años, la artista decidió homenajearlo y compartir con sus seguidores una postal de la intimidad familiar que no deja dudas sobre el lazo que los unía bajo el signo de la música, los rituales y la complicidad.

La publicación mostró una foto de su infancia. En la imagen se pudo apreciar a Juana de pequeña, acompañada de su padre y su hermana Inés, las hijas del cantante y la actriz Chunchuna Villafañe. La escena respira calidez y memoria. La actriz acompañó la fotografía con un texto sentido: “Hoy se cumplieron 90 años del nacimiento de papá, 2 de septiembre de 1935. Acá está con sus dos hijitas, esa expresión es la que tenía siempre que jugaba con nosotras”.

Entre las palabras elegidas, sobresalen las referencias a los veranos en la quinta de sus abuelos y a la ineludible presencia de Horacio en el asador: “Cuando en el verano íbamos a la quinta de mis abuelos, era un clásico que él hiciera el asado (cómo me gustaba la carne cuando comía) y que nosotras anduviéramos en bicicleta haciendo paraditas en la estación ‘PARRILLA’, donde él nos esperaba con un boccato di cardenale y dábamos otra vuelta”. En su relato, quedan expuestas las estampas de una infancia compartida en la que la comida y los juegos formaban un ritual indeleble.

La tierna foto de la infancia de Juana, su hermana y su padre

En su recuerdo, Juana destaca los gestos de cuidado y la enseñanza transmitida por su padre a través de los pequeños detalles. “Nos malcriaba dándonos lo más rico y al mismo tiempo enseñándonos que la mejor parte del asado era la costilla que más grasa de la blanca había tenido, aunque al momento de comerla ya era una fina capa crujiente. Digo ‘nos malcrió’ porque después se nos hizo muy difícil comer cualquier cosa mal hecha”, explicó, completando el cuadro íntimo.

El homenaje suma un cierre emotivo: “Papito, hace mucho que te extraño, hoy tu amigo Dori Caymmi dijo cosas muy lindas de vos”. La mención al artista brasileño, uno de los grandes amigos y colegas de su padre, otorga a la evocación un componente extra de afecto, trascendiendo el círculo familiar y tocando la biografía profesional de Horacio, fallecido en noviembre de 2019.

Una vez publicada la dedicatoria, el cariño de los seguidores de Juana no tardó en hacerse presente. Los comentarios se multiplicaron y elogiaron tanto la ternura del mensaje como la manera en que la artista recordó a su padre: “Qué hermosas palabras para tu viejo”, “Sos tan linda, Juana”, “Qué lindos recuerdos”, “Sos una tierna, Juana. Habla tu niña interior”, “Un abrazo enorme, hermosas palabras para tu papi”, “Besos al cielo”, “Qué linda mirada tenía tu padre por ustedes”.

Juana Molina compartió un emotivo clip para recordar a su papá (Instagram)

El posteo, que acumuló cientos de reacciones, dejó claro que la artista no solo conserva nítido el recuerdo de su papá, sino que comparte ese legado sin reservas y con la misma naturalidad con la que de niña recorría la quinta bajo su mirada protectora, al igual que lo hizo meses atrás. Las palabras y la foto lograron conectar a la comunidad virtual con la experiencia personal y única de la artista, sumando una ola de empatía y acompañamiento en una fecha especial.

A través de la publicación, la actriz confirmó que detrás de la figura pública existe una historia atravesada por afectos profundos y tradiciones que siguen vivas en la memoria. El homenaje a Horacio no fue solo un acto de recuerdo, sino una celebración sentida, un puente entre generaciones y un testimonio del amor que persiste y se renueva.

