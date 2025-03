El tierno video que compartió Juana Molina con su papá: “Pensé que era solo para mi mamá”

El emotivo video que compartió Juana Molina con su papá (Video: Instagram)

La historia que compartió Juana Molina remonta a una escena de su infancia vinculada de manera íntima con la música y con su padre, el cantante Horacio Molina. Según relató, “hace muchos muchos años, cuando tenía 5, tal vez 6, a mi papá se le ocurrió hacer un disco para el Día de la Madre con sus hijas”. Este video lo compartió con sus seguidores porque a casi seis décadas de haberlo grabado, lo lanzará nuevamente con el audio mejorado.

Juana recordó los ensayos como un momento cotidiano cargado de ternura. Evocó estar “sentada en el borde de una camita que había sido nuestra cuna, practicando la canción con él”, en una disposición casi cinematográfica: ella mirando hacia la ventana y su padre, con la guitarra, en dirección contraria. Aunque no conserva en su memoria detalles musicales específicos, la imagen que persiste es la del entorno: la luz, las posiciones y la intimidad del momento.

Este primer acercamiento al mundo de la música no estuvo motivado por un afán artístico o profesional en Juana, sino por una conexión afectiva directa. El tema que grabaron, “Te regalo esta canción”, lanzada en octubre de 1968, surgió entonces como una ofrenda familiar más que como una producción pensada para el mercado. La propia niña pensaba que esa grabación era solo para su madre, la famosa modelo y actriz Chunchuna Villafañe.

Molina relató con minuciosidad las estrategias que implementó su padre para que la grabación de la canción no resultara traumática: “Armó el estudio de CBS de manera tal que yo no me enterara de lo que estaba pasando”. Si bien su padre organizó todo de tal manera para que no se asuste en su memoria todavía viven los recuerdo: “Recuerdo una luz cenital o casi, oscuridad alrededor en la que se adivinaban paredes forradas en madera. Los técnicos trabajando en la oscuridad más absoluta para que no me agarrara una parálisis y no cantar”.

Juana Molina recordó la canción que hioz con su papá en el 68: “Mi timidez infinita”

Una vez terminada la sesión, lo que siguió fue la rutina infantil interrumpida: “Le pedí que me llevara a tomar la Coca-Cola que me había prometido”. El impacto público del tema “Te regalo esta canción” superó por completo la expectativa infantil de la actriz de Juana y sus hermanas y se enteró de su éxito cuando caminaba junto a su padre por la avenida Santa Fe: “Oí salir de una disquería mi voz cantando esa canción y casi me muero de vergüenza porque hasta entonces yo pensaba que era solo para MI mamá”.

Este episodio infantil no solo marcó el ingreso involuntario de Juana al mundo de la industria musical y la oportunidad de trabajar desde una temprana edad con Jorge López Ruiz, ya que estuvo como responsable de los arreglos y la dirección musical de la canción.

Este proyecto fue especial por partida triple: le dio la oportunidad de trabajar con su papá, dedicarle una hermosa letra a su mamá y estuvo grabado por su tío: “De cuando hicimos la película, (¡el videoclip!), que filmó mi tío Carlos Molina, no me acuerdo nada”. Cuando tuvo que grabar esto había perdido dos dientes y hasta el día de hoy recuerda el complejo que le generaba tener que mostrarlo a cámara: “Se ve con claridad lo acomplejada que estaba porque se me habían caído los dos dientes más importantes, pobrecita sho, tan chiquita y tan vanidosa”.

El videoclip original estuvo durante décadas en estado de abandono hasta que Mario Agustín González encontró una copia en 16 mm. Su gesto fue rescatarla y mandarla a digitalizar con una intención afectiva muy clara: quería que Juana recibiera el video como un regalo para el Día de la Madre. Sin embargo, el proceso de restauración resultó más laborioso de lo previsto: “al laboratorio le dio mucho trabajo y se demoró”, explicó la cantante.

Ese gesto de González transformó un registro olvidado en un objeto de memoria restaurada. La digitalización permitió que la pieza, pensada originalmente como un acto de amor familiar y luego convertida en producto de consumo, retornara a su círculo íntimo como obsequio, esta vez para la hija que había cantado sin saber que su voz cruzaría tantas décadas.