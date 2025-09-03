A pura cumbia y con guiños a la Selección Argentina, Dante Ortega, el nieto de Palito, lanzó un nuevo tema

Dante, el nieto de Palito Ortega, lanzó un emotivo tema

Con una camisa celeste y blanca a rayas, y desde la altura de un balcón, Dante Ortega volvió a mostrar su talento musical. En esta oportunidad, el joven se sumó a la session en La Balcón, la cual produce Luke Sky. En ese marco, ante un romántico atardecer, el nieto de Palito le puso ritmo y color al tema “Hasta que me olvides”.

El lanzamiento del joven también fue celebrado por sus amigos y seres queridos. En uno de sus últimos posteos, en los que anunciaba este lanzamiento, Valentina Zenere mostró su apoyo y cariño. De igual forma se manifestó su madre, Guillermina Valdés, quien reaccionó con una serie de emojis de corazón rojo.

Justamente, ese apoyo se sintió también en las redes cuando la expareja de Marcelo Tinelli replicó un fragmento de la canción en sus redes. Junto a un emoji con ojos de corazón, la influencer compartió el tema ante sus más de dos millones de seguidores.

Dante junto a Palito Ortega en el emotivo homenaje al artista por su trayectoria y aporte a la cultura

La unión entre Dante y su abuelo quedó evidenciada meses atrás cuando el artista recibió un homenaje por su trayectoria y aporte a la cultura. El Teatro Metropolitan de Buenos Aires fue escenario de la entrega del Premio Protagonistas a Ramón “Palito” Ortega, galardón otorgado por la Fundación y el Centro Rossi junto a Cosaca. La ceremonia reunió a figuras clave del ámbito artístico y a toda la familia del homenajeado, en una velada que incluyó momentos de marcado simbolismo generacional.

Acompañado por su esposa, Evangelina Salazar, con quien sostiene un vínculo que marcó parte de la cultura popular argentina, Palito Ortega recibió el reconocimiento en compañía de sus seis hijos, entre los que se destacan los también artistas Sebastián y Emanuel Ortega, junto a sus siete nietos.

Uno de los pasajes más significativos de la noche fue la interpretación de “Sabor a nada” realizada por su nieto, Dante Ortega. Más adelante, Dante subió al escenario junto a Nito Mestre y Juanse para un número conjunto. El público presente acompañó cada instancia del homenaje, reconociendo el peso de una obra que ha atravesado a varias generaciones.

El evento reunió a la familia Ortega casi en su totalidad, tanto en su faceta artística como personal, y sirvió de marco para distintos homenajes que buscaron subrayar la vigencia del intérprete. El propio Dante Ortega expresó su gratitud y orgullo al compartir el escenario para una canción emblemática dentro del repertorio familiar.

Dante Ortega comenzó su carrera musical dos años atrás cuando presentó “Volado”, su primer sencillo. Así, con una propuesta que mezcló elementos del pop y el reggaetón, el joven se sumó a la diversidad artística de la escena nacional. La canción contó con la producción de Mariano Otero y Benjamín López Barrios, y forma parte de un repertorio más amplio que el intérprete tiene previsto dar a conocer en el futuro.

Dante ortega comenzó su carrera musical años atrás

Desde la infancia, Dante Ortega ha mostrado interés por la música: comenzó a cantar a los doce años y, poco tiempo después, aprendió guitarra y piano, además de iniciarse en la composición. Para perfeccionar sus conocimientos, cursó estudios en la Universidad de Berklee, referente internacional en formación musical.

La pertenencia a una familia de artistas marcó su recorrido. Las charlas con su abuelo, Palito Ortega, resultaron clave en el desarrollo de su capacidad para crear melodías y trabajar las letras. La elección de pop y reggaetón como géneros para este primer lanzamiento se corresponde con el objetivo de integrarse a la variedad de estilos que caracteriza la música argentina contemporánea. La producción conjunta de Mariano Otero y Benjamín López Barrios estuvo orientada a acompañar el estilo vocal de Ortega, en una apuesta por el sonido actual.