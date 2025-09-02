La furia de la supuesta amante de Martín Demichelis tras el escándalo de infidelidad: “Cansada de la hipocresía”

La amante de Martín Demichelis hizo un extenso descargo sobre las críticas que recibe (Video: Instagram)

La voz de Tania González Ledesma se escucha cada vez más fuerte desde que se conoció la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson. En los últimos días, la azafata y fisicoculturista mencionada como la tercera en discordia en la pareja lanzó una serie de videos en sus historias de Instagram, donde se mostró indignada por la repercusión y el escrutinio mediático en torno a su supuesto vínculo con el exentrenador de River Plate.

“¿Y las feministas dónde están?”, lanzó Tania mirando a la cámara. En sus videos, se la ve a la azafata caminando por la orilla del mar en bikini mientras deja mensajes a sus seguidores. “Buen día, acá con este amanecer maravilloso, hoy 1 de septiembre. Me levanté así como un poco cansada, ¿no?, de toda la tontera que están diciendo y cómo se enganchan en este tipo de cuestiones. También me llama mucho la atención cómo las mujeres terminan siendo como más machistas que los hombres, ¿no?, donde siempre la culpable es la tercera discordia y nunca el hombre. Y yo pregunto: ‘¿y Martín dónde está?’”, lanzó sin filtro.

La supuesta amante de Martín Demichelis habló sobre las críticas que recibe desde que blanqueó su affaire con el exfutbolista (Instagram)

La intensidad de sus palabras atraviesa cada video. Repite que siente hartazgo porque el foco siempre la señala a ella. “Estoy cansada de que las mujeres callemos. ¿Por qué nos tenemos que callar? Nos pasó esto, nos pasó aquello. ¿Por qué inculcarle a las nuevas generaciones que tienen que callar? O como me dicen amigas mías: ‘¿por qué hablaste?’. Necesitaba hablar, necesitaba contar. Ahora miren, estoy acá. Y estoy acá porque quiero, no estoy acá obligada, porque me obligaron a irme. ¿Por qué me obligaron a callar? Mala mía que decidí callar y hacerles caso. Pero, ¿por qué las mujeres no tenemos que callar?”.

La supuesta amante de Martín Demichelis contó su versión por primera vez: "Cuando lo conocí, me encantaba" (Video: A la tarde, América)

Durante más de un minuto, Tania cuestiona los comportamientos habituales dentro del mismo género y la presión del entorno. “¿Y por qué las mismas mujeres tenemos que culpar, maldecir a otras mujeres? Chicas, si no nos cuidamos entre nosotras y no incentivamos esto del no callar y mantener las cosas en secreto. Cosas que nos pasaron, cosas feas que nos han pasado, ¿qué nos queda? ¿Dónde está ese feminismo?”, expresó visiblemente enojada.

Su tono sube e interpela. “Lo que me da indignación es que las mujeres terminen siendo más machistas que los hombres. Hay cierto dejo de machismo feminista en todo esto que, la verdad, me saca”. En plena caminata, expone sus cuestionamientos y va más allá del caso personal. “Chicas, ¿desde cuándo ustedes van a un boliche y, previo a chaparse a alguien, preguntan: ‘¿Con quién están? ¿Con quién no están? Estás conviviendo, pero estás separado’? Y una pregunta mucho más importante: ¿Y qué les sirvió? ¿Y qué les sirvió? Mi ex, sin ir más lejos”.

La secuencia culmina con una reflexión y un cierre cotidiano, mientras se despide momentáneamente de sus historias: “Bueno, y acá tanto darle al pico, tanto hablar y hablar me dio hambre. Así que, acá terminando el cardio en la zona, voy a ir a desayunar. Y después seguimos con este tema, ¿les parece?”.

Tania González Ledesma contó en detalle cómo fue su encuentro íntimo con Martín Demichelis: "Fue un muy buen cardio" (Video: A la tarde, América)

Tania González Ledesma quedó en el centro de la escena tras ser señalada como la tercera en discordia en la separación de Demichelis y Anderson. La relación, según ella misma relató, comenzó en 2023, en un vuelo chárter del plantel de River Plate, donde trabaja como azafata. “Me activan una guardia para hacer este vuelo. Nos avisan que llevábamos a Ríver. Estábamos haciendo el embarque, entró Martín y realmente me llamó la atención”, contó, asegurando que desconocía tanto la carrera del exfutbolista como su estado civil.

La secuencia arrancó con charlas casuales y una mateada en pleno servicio de abordo. Luego, Demichelis le pidió el teléfono y el mismo día del último vuelo se vieron en un hotel. “Fue mágico, intercambiamos teléfonos y nos vimos esa misma tarde”, aseguró. Sobre ese primer encuentro expresó: “Hasta ese momento me gustaba un 11. Después de ese encuentro, me gustó un 30”. El vínculo, según su testimonio, duró unos nueve meses atravesado por los compromisos deportivos de él y los vuelos de ella. “Se complicaba por el hecho de los partidos y mis vuelos, pero tratábamos de hacerlo lo más frecuente que se pueda”.

Al salir su nombre en los medios, Tania afirmó que la exposición fue abrupta y la sobrepasó. “Me incineraron, salí carbonizada”, confesó. En paralelo, mostró cómo su entorno profesional y personal también se vio alterado. “De un día para el otro, una compañera de vuelo me escribe y me dice: ‘¿Esta sos vos?’”, recordó, aludiendo al momento donde todo explotó y su identidad se viralizó como supuesta responsable de la ruptura.