Habló Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis: “No me siento responsable de su separación”

Tania González Ledesma reveló detalles inéditos de su relación con Martín Demichelis (Video: A La Tarde, América TV)

“Me incineraron, salí carbonizada”, contó Tania González Ledesma al recordar el momento en que su nombre se filtró como la supuesta tercera en discordia en la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson. Por primera vez, la azafata y fisicoculturista decidió contar su versión sobre la relación que habría mantenido con el exdirector técnico de River Plate. En A La Tarde (América TV), explicó detalles sobre los meses en que su vínculo con Demichelis coincidió con la crisis y posterior ruptura del matrimonio del exfutbolista con la modelo.

La mujer aseguró que lo conoció en 2023 durante un vuelo chárter en el que trasladaba al plantel del “Millonario”. “Me activan una guardia para hacer este vuelo. Nos avisan que llevábamos a River. Estábamos haciendo el embarque, entró Martín y realmente me llamó la atención”, recordó la azafata. Aunque desconocía la trayectoria deportiva del exfutbolista y su relación con Anderson, la interacción se dio de manera casual: “En el primer vuelo, él me preguntó cómo me llamaba. Fueron dos o tres vuelos seguidos que tuve, por casualidad”.

La azafata contó cómo conoció al exDT de River y cómo se desarrolló el vínculo

El acercamiento se intensificó durante esos vuelos, en los que compartieron charlas y hasta una mateada en pleno servicio. “Nos pusimos a hablar, nos preguntó a la tripulación si nos quedábamos con ellos en Mendoza. El vuelo sucedió y seguimos tomando mate”, relató González Ledesma. Tras el último viaje, Demichelis le pidió el teléfono y, según la propia Tania, “una hora y pico después de aterrizar, me mandó un mensaje”. Ese mismo día, ambos se encontraron. “Fue mágico, intercambiamos teléfonos y nos vimos esa misma tarde en un hotel”, detalló. Sobre ese primer encuentro, confesó: “Hasta ese momento me gustaba un 11. Después de ese encuentro, me gustó un 30”.

A partir de ese momento, la relación se mantuvo durante nueve meses, en los que ambos continuaron viéndose y comunicándose pese a las complicaciones de sus agendas. “Nuestra relación duró 9 meses”, afirmó la fisicoculturista en el ciclo de Karina Mazzocco. La dinámica incluía encuentros en hoteles, visitas al departamento del entrenador en Puerto Madero y más: “En ese año entré en moto en la concentración de Ezeiza y pude estar con Demichelis”, relató. La mujer también compartió que, aunque era consciente de que el DT seguía casado, él le manifestó que atravesaba una crisis tanto en el ámbito profesional como en el personal: “Me contó que estaba mal con el club y también en su casa”.

La relación coincidió con la crisis y ruptura entre Demichelis y Evangelina Anderson

El contexto de la pareja de Demichellis con la influencer era tenso, según el testimonio de Tania. “Cuando llegaba a la casa tenía reproches, ella le decía ‘para qué vinimos’ porque los hijos no querían vivir en Argentina”, recordó sobre las confidencias del exfutbolista. La relación entre ambos se complicaba por los compromisos laborales y los viajes, pero se mantuvo hasta que el escándalo estalló públicamente. “El problema fue cuando sale a la luz mi nombre. Me incineraron, salí carbonizada”, manifestó Tania, quien compite como fisicoculturista fitness. La exposición mediática fue abrupta: “De un día para el otro, una compañera de vuelo me escribe y me dice: ‘¿Esta sos vos?’. Había salido una nota que decía ‘Tania Sabrina González Ledesma, responsable de la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis’”.

La azafata relató que, días antes de la aparición de la noticia, Evangelina Anderson ya conocía su identidad. “Mi mujer ya sabe. Está como loca. Sabe quién sos, dónde vivís, en dónde trabajás”, le habría dicho el exdirector técnico de River. Tras la difusión de su nombre, González Ledesma se vio envuelta en una situación laboral complicada.

Ante la pregunta sobre si se sentía responsable de la ruptura del matrimonio, ella fue tajante: “No me siento responsable de la ruptura”, afirmó en el ciclo de América. Según afirmó, la decisión de iniciar una relación paralela fue un síntoma de que la pareja ya atravesaba problemas previos. “Si alguien decide estar con otra persona, claramente hay algo que está mal”, reflexionó.