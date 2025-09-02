Teleshow

El profundo posteo de Tití Fernández a 11 años de la muerte de su hija: “Nos hacés falta”

En un nuevo aniversario, el periodista expresó sus sentimientos por su pequeña y compartió un sensible mensaje

Lucas Terrazas

Tití Fernández recordó a su
Tití Fernández recordó a su hija Sole a 11 años de su trágica muerte con un emotivo homenaje en redes sociales (Instagram)

Cayeron lágrimas, pasaron los recuerdos y más de 10 años de aquel trágico momento, sin embargo, en su corazón, él no la olvida. Con esos sentimientos a flor de piel, este martes, Tití Fernández homenajeó y recordó a sus hija. A través de un emotivo posteo, el periodista expresó el amor que aún le tiene y cuánto le hace falta en su vida.

11 años y 2 meses hace que no te tenemos con nosotros, no sabes cómo te extrañamos”, comenzó diciendo el comunicador en su perfil de Instagram ante sus más de 600 mil seguidores. El periodista eligió acompañar sus palabras con una serie de emotivos recuerdos que daban cuenta de cómo era su vida con su pequeña Sole y el amor que le tenían.

El periodista compartió fotos y
El periodista compartió fotos y recuerdos familiares para expresar el amor y la ausencia de su hija Sole (Instagram)

En la primera imagen, podía verse a la hija de Titi sentada detrás de un escritorio en lo que parecía ser una conferencia de prensa deportiva. “Hoy hace 11 años y 2 meses que te estamos extrañando, te amamos”, escribió sobre la foto. Luego, el comunicador agregó un recuerdo de la infancia de la joven en la que él sostenía a la menor durante un recuerdo familiar.

En la siguiente imagen, Fernández sumó un momento en el que Nora, su mujer, besaba a su hija. Además, agregó fotos de su vida juntos y una antigua fotografía en la que él, luciendo pelo y bigote negro, y su esposa sostenían a Sole en brazos. “Hoy publique un par de fotos que nos mandan tus amigos que te recuerdan con cariño, ese cariño que supiste ganarte por haber sido tan solidaria y generosa con ellos, nos hacés falta hijita”, cerró Titi recordando a su niña.

Miles de seguidores acompañaron a
Miles de seguidores acompañaron a Tití Fernández con mensajes de apoyo y cariño en la fecha del aniversario (Instagram)

Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de likes y comentarios de todo tipo que apoyaban al comunicador en esta sensible fecha: “Fuerte abrazo Tití querido, para vos y tu esposa”, “Abrazo enorme a vos y a tu compañera de vida muchas bendiciones” y “Amo la manera en que la recuerdan. Admiro las fuerzas que sacan cada día. Soy mamá y tan solo imaginar lo que sufrieron al perderla duele. Los acompaño con un abrazo enorme e imagino lo increíbles que fueron para ella como sus papás. Estoy segura que los acompaña siempre. Un abrazo enorme”.

En otro emotivo momento, el cual se dio en abril y quedó grabado ante las cámaras, Tití preparó las milanesas favoritas de su hija en La Peña de Morfi. “Me dijeron que tenía que preparar algo que tenga que ver con la historia familiar. Entonces uno siempre recuerda cosas de la abuela, cosas de la mami, pero esto tiene una historia muy particular. Estas son las milanesas de Nora. Nora es mi señora y tienen una historia muy particular por Sole. A Sole le encantaban”, recordó el periodista deportivo.

Sole Fernández falleció a los
Sole Fernández falleció a los 26 años en un accidente automovilístico en Brasil, dejando una huella imborrable en su familia (Instagram)

“Sole a los 20 años, ponele, quiso independizarse. Se fue a vivir sola. Yo me acuerdo que una vuelta se rompió la heladera, teníamos una heladera de dos puertas y se la tuvieron que llevar para arreglarla. Entonces tuve que comprar un freezer de esos que se abren y quedó. Entonces cuando Nora preparaba milanesas, preparaba diez o doce bolsitas, 12 bolsitas. Compraba dos o tres kilos y las hacía. Cuando Sole se independizó venía y nos choreaba. Se llevaba todas las milanesas”, rememoró.

El periodista relató cómo los
El periodista relató cómo los amigos de su hija mantienen viva su memoria reuniéndose cada año para compartir recuerdos y comidas (Instagram)

También contó el ritual que sigue con los amigos de su hija, luego de su trágico fallecimiento a los 26 años en un accidente automovilístico en la ruta de San Pablo a Belo Horizonte, en Brasil. “Además tenían una historia porque Sole era muy amigota de sus compañeros. Entonces, una vez por año, venían amigas de ella y compañeros de la escuela a comer las milanesas de Nora”, relató.

El homenaje incluyó anécdotas sobre
El homenaje incluyó anécdotas sobre la vida cotidiana de Sole y la importancia de los lazos familiares y la solidaridad (Instagram)

“De hecho, Sole, hace diez años y pico que no está. Hace diez días vinieron todos los chicos, uno vive en España, la otra vive en Australia, y sin embargo, cada vez que llegan y vienen a visitar a sus familiares, vienen a visitarnos a nosotros y a comer las milanesas de Nora, las milanesa que comían con Sole. Y recordamos cosas lindas. La recordamos con mucho cariño”, destacó, sobre esos entrañables encuentros.

