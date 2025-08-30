Teleshow

Axel contó que planea ser sacerdote a los 60 años: “Siempre quise ser franciscano”

El cantante, de 48 años, sorprendió con su confesión. “De chico era monaguillo”, explicó

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
El cantante Axel contó que piensa ser cura luego de los 60 años

Durante una charla en el stream Lapré, Axel dejó a todos atónitos con una confesión inesperada: “En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser. Dios me hizo, me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte, como Celebra la vida, Amo, Te voy a amar”, admitió el cantante, dejando sin palabras a quienes lo acompañaban en la charla.

La Tora, parte del panel del stream, intrigada por la sinceridad de Axel, le preguntó si es muy creyente, dado que suele nombrar mucho a Dios en sus conversaciones. A esto, Axel le respondió sin dudar: “Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo”.

El conductor Grego Roselló, intervino con humor y se imaginó a Axel oficiando misa: “Imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel. Voy a decir: Me están jodiendo. Lo primero que pienso es en un videoclip”.

El tema de la compatibilidad entre la vida religiosa y la paternidad surgió cuando La Tora le consultó si es posible ser cura teniendo hijos. Axel aclaró: “Sí, sí, ya sí. Depende igual qué rama también”. El artista profundizó en su motivación espiritual y detalló que desde pequeño siente una particular devoción por San Francisco de Asís: “Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: ‘A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax’. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día”.

Axel, en Lapré, contó su
Axel, en Lapré, contó su intención de ser cura

Hace un tiempo, en otra declaración inesperada, Axel también sorprendióal revelar su costado “prepper”: “Soy prepper, tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”. Su confesión se volvió viral y mostró una parte de él que pocos conocían. En más de una ocasión, explicó cómo arma su kit de emergencia: “Tengo sogas, mosquetones, pastillas para purificar agua, filtros. Lo importante es sobrevivir los primeros tres a cinco días; si pasás eso, después seguro la vas a poder pelear”.

El cantante también atravesó tiempos difíciles, como en 2019, cuando una denuncia por abuso sexual puso en pausa su carrera y sacudió su imagen pública, esa que él mismo describía como “tipo la Familia Ingalls”. La acusación fue desestimada por la Justicia, pero las consecuencias en su vida fueron profundas y le llevaron a revisar tanto su imagen pública como la percepción social sobre las denuncias en figuras mediáticas. Axel se refirió a aquella etapa como una catarsis y un ejercicio de autoafirmación: “Aprendí que nada de lo que digan los demás determina quién soy, yo sé muy bien quién soy, como padre, como pareja, como hijo”, comentó en una entrevista.

El artista también habló de la importancia de no dejarse definir por acusaciones o estigmas externos y del proceso de reconstrucción interior que debió atravesar. “Yo sé muy bien quién soy, y creo que nadie tiene más poder que el gran creador que es Dios. Yo creo en Dios, entonces todo queda como diluido cuando la verdad sale a la luz”, compartió, subrayando la relevancia de su fe en ese periodo turbulento. También reconoció lo duro de esa etapa: “Me bajoneé mucho, lloré dos meses seguidos. Pero siempre fui resiliente. Sé que voy a salir adelante porque estoy conectado con Dios”.

Para Axel, la resiliencia y la espiritualidad son inseparables. Dice que la vida a veces “te explota en la cara”, pero busca un sentido en cada obstáculo. “Todo pasa por algo y para algo”. Y aunque todavía le quedan 12 años para cumplir 60 y decidir si se animará al sacerdocio, es evidente que su vínculo con la fe atraviesa todo: la música, la familia, sus días de boy scout y hasta los momentos más difíciles.

Temas Relacionados

Axel

Últimas Noticias

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

El cantante hizo pública la noticia en medio del concierto que estaba dando en Perú y horas más tarde llegó el posteo en las redes

Paulo Londra anunció que será

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”

Luego de la controversia que se generó acerca del regreso de la tira a las tablas, el misterio llegó a su final y se confirmó que Julieta Poggio será una de las encargadas de darle vida a la obra

Quienes serán las protagonistas de

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Luego de compartir una publicación comunicando la postergación del recital, el cantante le puso el cuerpo a la situación y habló de cara a sus fans

El desconsuelo de Dillom al

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El delantero del Galatasaray se pronunció en las redes sociales contra la madre de sus dos hijas, días después de que ella hiciera un paralelismo con la situación que vivió Julieta Prandi

Mauro Icardi arremetió contra Wanda

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

A un mes y un día de la muerte de la séxtuple campeona del mundo de boxeo, Alexis contó en DDM cómo transcurrió la mañana en que su madre comenzó a despedirse

El hijo de “Locomotora” Oliveras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fuerte caída de las ventas

Fuerte caída de las ventas de autos 0 km en agosto: los patentamientos cayeron un 13%

Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

Por qué se iluminaron de naranja los principales monumentos de la Ciudad de Buenos Aires

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

INFOBAE AMÉRICA
Rusia avanza en Ucrania: Volodimir

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

TELESHOW
Paulo Londra anunció que será

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”