“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina

La jurado sorprendió al conductor e intentó enseñarle los pasos del clásico baile, aunque no tuvo mucha suerte

Lali enseñó a NIco Occhiato a bailar Lambada (La Voz Argentina. Telefe)

En el escenario de La Voz Argentina, Milena Salamanca, del team Soledad, brilló tras interpretar “Llorando se fue”, conocida popularmente como la Lambada, un himno global de los primeros 90. El auditorio vibró con el ritmo inconfundible que supo imprimirle a la canción. Aplausos intensos y miradas cómplices recorrían el estudio cuando, de pronto, la música abrió la puerta a un episodio inesperado.

El conductor, Nico Occhiato, subió al escenario mientras el público ovacionaba. “No quería cortar la perfo. Si no me sumaba”, lanzó, aun con la energía de la interpretación flotando en el aire. El eco de la melodía seguía retumbando. “Esta es la famosa Lambada”, agregó, como si estuviera dispuesto a contagiar el entusiasmo que brotaba de cada rincón.

De repente se escuchó la voz de Lali Espósito con la pregunta que cambió el juego: “¿Sabés bailar?”. La música, entonces, subió de volumen, y se hizo presente el rubor en el rostro de Occhiato, quien negó con firmeza cualquier destreza en la danza. Fue ahí cuando Milena, con tono decidido, propuso una alternativa: “La llamamos a Flor”, refiriéndose a Flor Jazmín Peña, reconocida bailarina y pareja del conductor.

Lali enseñó a NIco Occhiato a bailar Lambada, ante la mirada de Milena Salamanca

Lo que ocurrió a continuación parecía coreografiado por el azar. Con su espontaneidad característica e irresistible, Lali dejó la silla del jurado y se acercó a Nico, lo abrazó y, sin más preámbulos, lo tomó como pareja de baile. “Escuchame, metés la pierna acá. Hacés un, dos, abajo. Un, dos, abajo”, explicó la intérprete con paciencia, guiando los pasos del tímido conductor. ¿Era posible que él estuviese a la altura del desafío, ante tantos ojos atentos?

La falta de agilidad resultó evidente. El estudio se llenó de aplausos y risas, una mezcla de ternura y complicidad que pocos momentos logran generar en televisión. Las palabras no se hicieron esperar: “Lo intentó. Bien, lo intentó”. Un reconocimiento sincero al valor de Nico por sumarse, aunque sus pies parecieran tener vida propia.

La imitación de Ale Sergi de los coaches de La Voz

Lali no dejó pasar la oportunidad y, en tono de broma, disparó: “Pero claro, tu mujer es la mejor bailarina de Argentina y no le pedís que te enseñe”. Una frase que desató aún más carcajadas. Nico respondió casi en un susurro teñido de humor: “Yo no bailo con ella. Porque si bailo con ella, se desenamora”. La explicación arrancó una sonrisa sabia de Lali, quien cerró el momento con una verdad indiscutible: “Es que si bailás, viste que bailás con un dancer y te sentís mal”.

Es que La Voz Argentina, no solo regala talento, sino también autenticidad. Como lo ocurrido en la jornada anterior, cuando dos de los coaches protagonizaron un divertido cruce con su colega Ale Sergi, integrante de Miranda!, desatando carcajadas que, desde el estudio, volaron directo hacia los hogares argentinos.

La escena se encendió de la mano del conductor que, a punto de cederle la palabra a Lali, ensayó un guiño: “Muy atento Miranda!... La tercera Miranda! hoy”. Nadie imaginó el efecto dominó que vendría detrás. Lali, siempre intuitiva y rápida, exageró su tono y fraseo para lanzarse con un: “¿Qué hacés, Aimel? ¿Cómo te va?", intentando captar ese matiz tan particular de Sergi. Sin embargo, terminó admitiendo entre risas: “No me sale”, pero ya era tarde: el público y los presentes sucumbieron al contagio.

La protagonista de la velada, Aimel, no pudo evitar sonreír ante esa atmósfera relajada. Lali, sin perder el envión, pidió: “A ver, dejame intentar...”, y volvió a la carga. Con un despliegue de gestos e impostación vocal reinterpretó: “Sí, yo creo que fue una buena propuesta, Aimel”, emulando los gestos y la cadencia que hicieron famoso a Sergi. ¿Qué podía pasar? Ni los presentes ni el propio músico resistieron, y las cámaras lo encontraron divertido, casi sorprendido de ver su reflejo en la voz de otra.

