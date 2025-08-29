Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

Paulo Londra anunció que será papá por tercera vez (Video: Tik Tok)

Paulo Londra se encuentra en un gran momento profesional luego de volver a los escenarios luego de seis años alejado de la música y en lo personal está en pareja con Martina Quetglas, con quien se encuentra comprometido desde junio de este año. Ahora, en medio de un concierto que estaba dando en Perú, el cantante cordobés anunció que está esperando a su tercera hija.

“Perú, voy a tener otra nena”, fue la frase con la que compartió la noticia con sus seguidores y que generó los gritos de todos los presentes. Martina lo acompañó en este momento desde arriba del escenario y horas antes de que comience el concierto compartió una foto desde detrás de bastidores y escribió, junto a un emoji de corazón: “Hola Perú”.

Este sería la tercera hija del músico, ya que tiene dos de su relación anterior con Rocío Moreno. Luego de anunciarlo ante el público, llevaron la feliz noticia a las redes sociales: "Se viene la tercera leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo, VOY POR EL CLAN LONDRA. Solo princess Martu amo musho sho“. La respuesta de la joven no tardó en llegar en los cometarios: ”Los amooooo! Cuánto amorrrrr va a recibir esa chiquita, y las hermanas que ya desde la panza le regalan flores, y me preguntan “ya está el bebé?” jajaj".

Martina se animó a subir al escenario para dar la noticia (Foto: Instagram)

Por otro lado, ella reposteó el poste en su propio feed y luego lo replicó en sus historias. “Se viene mi amor más grande. No te imaginas el amor que te espera”, escribió la futura madre.

Esta no es la primera vez que hace partícipes a los 13 millones de seguidores del cantante en su vida, también fue el caso del compromiso, que lo anunciaron con un tierno posteo en las redes. Lejos del territorio nacional, el anuncio llegó directamente desde las paradisíacas aguas de Formentera, en Ibiza. A través de publicaciones en Instagram, ambos compartieron la felicidad que les generó este logro personal, acompañando la revelación con una serie de imágenes representativas de la propuesta y su estadía.

Entre yates, sonrisas y destellos del Mediterráneo, Martina reflejó su entusiasmo de manera elocuente: “Y no fue un viaje cualquiera, fue el viaje que siempre soñé, el que de pequeña veía que era el verdadero sueño de una mujer o por lo menos el mío, decir ‘¡Sí, quiero!’“. De esa forma, la joven influencer dejó en claro el alcance emocional del momento, subrayando que se trató de una instancia largamente esperada y anhelada desde su infancia.

La reacción de Martina al contar la feliz noticia

El posteo conjunto incluyó instantáneas de la pareja en un yate, donde Martina, con anillo de compromiso en mano y sonrisa amplia, posó junto al cantante, quien se mostró en actitud alegre y descontracturada. La expresión de euforia y complicidad fue corroborada por la actitud de Paulo, quien sacó la lengua en varias imágenes, aportando una dosis lúdica a la solemnidad de la ocasión.

El mensaje de Martina evidenció la profundidad de su vínculo con el artista al dedicarle palabras de inmenso aprecio y admiración: “Gracias por ser la mejor persona que me podía tocar en mi vida, por cuidarme, por valorarme, por hacerme sentir segura, por ser ese gran compañero que nunca pensé que me podía pasar, hasta que llegaste vos, y superaste todas mis expectativas y lo seguís haciendo día a día. No te imaginás lo que sos para mí”, manifestó la joven en un tramo del posteo que acompañó la publicación. La declaración concluyó de manera contundente: “Sí, quiero pasar toda la vida con vos. Sí, quiero mi amor, mi Pau, mi persona favorita en este mundo. Vamos por todo”. Con el entorno ibicenco de fondo y las emociones a flor de piel, la pareja logró que su compromiso trascendiera el plano privado para convertirse en un fenómeno viral.

Paulo y Martina se comprometieron en Ibiza

Paulo Londra también expresó sus sentimientos de forma directa y expuso su costado espiritual y familiar: “Te amo, reina. Sos la mujer de mi vida, siempre juntos con Dios, intentando ser mejores todos los días. Te admiro y amo mucho”. El mensaje fue acompañado por la mención bíblica “Genesis 2:24”, un versículo que hace referencia a la unión y la construcción de un nuevo hogar: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”.