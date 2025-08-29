Lali Espósito celebró el cumpleaños 39 de su hermana Anita: “Te admiro”

El divertido video que eligió Lali para saludar a su hermana Anita (Video: Instagram)

El universo digital de las celebridades se nutre de gestos cotidianos, pero algunos mensajes logran destacarse y cobrar fuerza por su contenido sincero y emotivo. Así sucedió cuando Lali Espósito, la reconocida artista argentina, compartió un saludo especial de cumpleaños para su hermana Anita a través de su cuenta oficial de Instagram. Acompañado de una imagen festiva donde Anita posa con una actitud descontracturada y alegre.

Lali optó por expresar desde lo íntimo: “Feliz cumple a Anita. Te admiro. Te amo. Dios es mi hermana“, acompañando la dedicatoria con la etiqueta @anitaesposito29. El texto trasciende la simple felicitación y transmite un vínculo de complicidad y admiración profunda que no suele encontrar tratamiento tan franco en el universo público de las personalidades del espectáculo argentino.

Esta postal la acompañó con “No hay héroes” una de las canciones de su último álbum, tema que está cargado de sensibilidad. La foto no fue todo, puesto que también sumó un video en el que se puede ver a su hermana mayor en pleno disfrute: terminando de maquillarse, cantando completamente relajadas y riendo todo el tiempo.

"Dios es mi hermana", el mensaje de Lali para Anita

Anita es uno de los grandes sostenes en la vida de la cantante de “Disciplina”, siendo parte de los conciertos de la gira que está llevando adelante por todo el país. La relación entre ellas va más allá de los lazos de sangre, puesto que todos los días eligen tener una amistad que las une todavía más. En esta misma fecha, el año pasado, Lali decidió sorprenderla con un mensaje en vivo para Patria y Familia, el programa que Anita conduce en Luzu TV, que dejó en claro el vínculo que tienen.

“Este es el contexto, amigos. En un auto frenado”, comenzó expresando la cantante y actriz para darle marco al saludo, el cual grabó sentada en un automóvil." Es un día muy especial y no quería faltar en Patria y Familia para mandarle un beso a la numero uno de mi vida, de la vida de todes los que la conocen y la amamos, y que disfrutamos tenerla en nuestras vidas”, prosiguió Lali.

“Hoy es el cumple de la gran Anita Espósito. Hermana mía, qué decirte, es muy difícil no llorar si hablo de vos. Sos todo para mí, sos mi maestra, sos luminosa, sos mi ejemplo de integridad, de salir adelante, sos mágica… Me emociona mucho porque de verdad sos una de las mujeres más potentes que conozco, más allá de que seas mi hermana”, agregó a continuación la autora de hits del pop argentino como “Disciplina” y “2 son 3″.

Anita cumplió 39 años

“Me emociona saludarte hoy en tu día, el día de tu nacimiento. Te amo, sos una madre hermosa, una hermana hermosa, una amiga hermosa. Y hoy te celebro más que nunca, te celebro todos los días, pero hoy más que nunca. Cuídenmela ahí en Patria y familia, me encanta que gracias a este universo de Luzu mucha gente pueda saber quién y cómo es Anita, cómo piensa y como siente y todo lo que tiene para aportarle al mundo”, aseguró la actriz de Esperanza Mía, orgullosa del desafío que decidió afrontar su hermana.

“Así que me encanta hacer este video para que salga en ese universo. Muchas veces sé que para los hermanos de alguien conocido es una paja. Qué digan: ‘Vos sos la hermana de Lali, sos la hermana de Lali’. Hoy me da mucho orgullo que me paren en la calle y me digan: ‘Vos sos la hermana de Anita. La amo a Anita, mandale un beso’”, reflexionó Espósito, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas.

“Amiga, hermana, te amo. Feliz cumpleaños. Sos lo más grande que hay y celebro que tanta gente en este momento esté celebrando tu vida y pueda conocerte como te conocemos tu familia, tus amigos de toda la vida… Sos lo más grande que hay, no lo voy a parar de decir. Sos lo más grande que hay. Feliz cumple, te amo”, cerró Lali con su mensaje mientras le tiraba un beso a la cámara.