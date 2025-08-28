Teleshow

El descargo de Yanina Latorre luego de que Sofía “Jujuy” Jiménez no asistiera a su programa: “Entró en pánico”

La negativa de la modelo a participar en el panel de América TV desató un cruce, con acusaciones y exposición de mensajes privados en redes sociales

Sol de María

Por Sol de María

Sofía Jujuy Jiménez rechazó la invitación a SQP y Yanina Latorre la criticó en vivo (Video: SQP, América TV)

Una invitación del ciclo SQP de América TV desató una polémica discusión entre Yanina Latorre y Sofía “Jujuy” Jiménez. Luego de que la modelo rechazó la propuesta, la conductora la agregó en su lista negra. Así las cosas, este miércoles, la influencer respondió filtrando un chat con la productora del programa, provocando el enojo de la especialista en espectáculos.

“Hola, Anto, ¿cómo vas? Gracias por la invitación, pero estoy con otros compromisos. Éxitos y beso enorme”, comenzaba diciendo la negativa que escribió Sofía un día más tarde. Sin embargo, luego de que Latorre la criticara, la jujeña hizo pública esta conversación privada a través de sus historias de Instagram después de una emisión de SQP en la que se hizo un chiste sobre su declinación.

Ante la difusión de este intercambio, Latorre, conductora del ciclo, no ocultó su descontento al aire. Según relató en el estudio, “Jujuy entró en pánico. Me empezó a escribir a la noche, me mandaba audios de tres minutos”, interpretando que la reacción de la influencer fue una respuesta defensiva a un comentario que, de acuerdo al panel, había surgido como “un chiste”.

Yanina insistió en que la reacción de la conductora fue desproporcionada y defendió a su productora, siendo que la respuesta de Jujuy llegó varias horas después de la invitación. “El trabajo del productor es insalubre, está todo el día persiguiendo famosos de cuarta que se creen no sé quién”, deslizó la presentadora.

La modelo hizo pública la conversación con la producción y defendió su ausencia por compromisos laborales (Instagram)

Por su parte, Jiménez optó por exhibir la conversación en sus historias de Instagram, intercalando audios enviados a Latorre y mostrando el ida y vuelta con la productora. En los mensajes, la modelo buscó dejar claro el tono respetuoso y la explicación de su ausencia por compromisos laborales.

Además, escribió: “No entiendo, Yanus, por qué decís que soy una maleducada y me metes en tu black list. Obvio que respondí, amor, solo que no podía. Tenía literal grabaciones de mi podcast y después una producción de fotos o un evento, no me acuerdo ahora. Pero literal tengo mucho trabajo y me siento muy afortunada por poder vivir de lo que amo sin joder a nadie. Es más, si te animás te invito al mío para la temporada 3 que ya la estamos trabajando, ¿te prendés? Hacemos un intercambio de programas. Quedás oficial y públicamente invitada a mi pódcast. Te quiero aunque siempre me pelees”.

Después de leer la respuesta de la influencer, la conductora lanzó al aire: “¿Vos te pensás que yo hubiese ido a un pódcast y vos no te viniste acá de panelista?”. Luego, fue aún más dura: “No solo que no iría, sino que le diría a la gente que no lo vea”.

Yanina Latorre acusó a Jiménez de buscar promoción para su pódcast tras la polémica (Instagram)

Luego, Jujuy publicó otra captura de su conversación privada con Yanina Latorre, donde mostró los audios extensos que le envió a la conductora y también la respuesta de Latorre, quien le aclaró entre risas que todo había sido un simple chiste del programa.

Latorre sugirió que la difusión de los chats y la crisis mediática habrían sido provocadas “para que le suban las visualizaciones y tener un chivo”, refiriéndose a una posible estrategia de la modelo para promocionar su podcast: “No hay nada más fondo de olla que pelearse conmigo para buscar un chivo en Instagram”, aseveró durante la emisión del programa emitido por América TV.

Durante el ida y vuelta, Lizardo Ponce, también panelista de SQP, buscó bajar la tensión afirmando que Jiménez “respondió buena onda”. Sin embargo, Latorre calificó la respuesta como “típica de con... seca” y consideró que el hecho de compartir la conversación privada en redes sociales contradice la postura de la modelo, quien había asegurado durante las últimas horas a través de notas brindadas a Bondi y Luzu TV no disfrutar la exposición en temas personales de otras personas.

