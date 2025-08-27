Natalie Weber reveló cómo vencer al cáncer le enseñó a vivir el presente: “No necesito más que esto”

Natalie Weber compartió cómo superar el cáncer de mama transformó su visión sobre la vida cotidiana (Video: Bondi Live)

Natalie Weber atravesó una de las situaciones más adversas para cualquier persona: ser diagnosticada con cáncer de mama durante una etapa temprana de su maternidad. En una conversación en el streaming Bondi Live, en el programa Ángel Responde, la modelo relató cómo esa experiencia cambió por completo su mirada sobre la vida cotidiana. Según expresó la panelista en el ciclo, “se empieza a disfrutar el presente cuando te das cuenta que sos un bendecido y que no necesitás más de lo que tenés hoy”. Para ella, la complejidad estuvo, sobre todo, en lograr detener el pensamiento constante sobre lo que podría suceder o aquello que desearía alcanzar a futuro.

Weber relató que antes del diagnóstico solía vivir inmersa en preocupaciones sobre lo incierto, poniendo su atención en las metas y las carencias. Pero aquel tránsito por la enfermedad puso el foco en la necesidad de reconocer y valorar los pequeños detalles, aquellos que estaban en su entorno inmediato. “Yo siempre digo, y no quiero ser reiterativa, hay veces que hay ciertas circunstancias en tu vida que te hacen valorar mucho más la vida”, sostuvo.

La influencia de la enfermedad marcó su perspectiva personal y también la acercó de forma más profunda a las personas que conforman su entorno íntimo. En sus palabras, “en ese momento era mi bebé, mi hija de cuatro años, mi marido, tenía una familia consolidada, toda mi familia apoyándome. Y yo decía: Bueno, no necesito más que esto”. La modelo describió así el punto de inflexión que significó reconocer en el acompañamiento familiar y el amor cercano su motor vital. La experimentación del cáncer trajo consigo un aprendizaje inadvertido: el presente cobra sentido real cuando se lo vive de manera consciente y agradecida.

El apoyo familiar fue clave para Weber durante el proceso de la enfermedad y su recuperación

Durante su intervención, también explicó que el proceso de transformación interior no depende únicamente de las grandes crisis. Destacó que, en su opinión, quienes no atravesaron situaciones límite pueden ejercitar esa práctica del presente a diario, aunque no resulte sencillo de mantener. La disciplina requiere constantemente detener la mente, volver a la escena actual y valorar lo que existe, sin dar nada por sentado.

La entrevista, resultó en un momento emotivo cuando Juli Argenta, fija en el programa, tomó la palabra. Visiblemente conmovida y entre lágrimas, compartió por primera vez su experiencia familiar. Relató: “Yo lo pasé con mi hermana, no lo cuento esto en los medios, pero fue un año terrible”.

La periodista Juli Argenta reveló que los testimonios de Weber ayudaron a su familia durante el cáncer de su hermana

La periodista reveló que, en los momentos más complejos del tratamiento de su hermana, encontró apoyo y guía en los relatos públicos de Natalie Weber. “Te voy a decir algo porque te va a hacer bien, pero yo leía tus notas que vos explicabas cómo tenía que acompañar la familia y me hiciste muy bien”, reconoció.

La panelista del streaming hizo énfasis en el valor que tienen este tipo de mensajes para otras personas. “Es muy bueno que compartan estas cosas. Vos, Juariu... porque ayudan un montón”, le planteó. En efecto, la visibilidad y la honestidad sobre la adversidad personal se convierten en un punto de referencia para familias y pacientes que, a menudo, transitan el proceso en soledad.

Juli destacó que la ansiedad y el miedo que experimentan quienes acompañan a un ser querido en el proceso del cáncer es constante. “Vos explicabas cómo era para la familia, que muchas veces no queremos como expresarle el miedo al otro y me hiciste muy, muy bien”, expresó, a punto de soltar las lágrimas y con la voz quebrada. De todas formas, antes de cerrar el programa de la mañana, no se limitó a compartir esas palabras, sino que también le agradeció a Natalie por exponerlo.