Teleshow

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El conductor comunicó la feliz noticia mediante un posteo en su perfil de Instagram. La primera foto de su beba

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Nicolás Magaldi había anunciado el
Nicolás Magaldi había anunciado el embarazo de su novia meses atrás con un divertido video

Después de meses de cuidado, amor y antojos, la dulce espera terminó, Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg dieron la bienvenida a su segundo hijo, Cata. A través de un tierno posteo, el conductor mostró una imagen de su beba y contó sus sentimientos en medio de uno de los momentos más importantes de su vida.

Bienvenida, Cata. Soñamos tanto con vos, que cada intento, cada silencio y cada espera fueron parte de este camino que hoy se convierte en vida”, comenzó diciendo Magaldi al compartir la noticia ante sus más de 650 mil seguidores en Instagram.

En ese marco de felicidad, Nicolás se tomó un momento para reflexionar y se refirió a los valores aprendidos durante la crianza de su primer hijo: “Con Betu aprendimos que el amor se mide en la fuerza para seguir, en la paciencia de confiar y en la esperanza que nunca se apaga. Bauti nos enseñó lo que significa ser papás, y vos llegás para mostrarnos que el corazón siempre guarda un lugar más para latir más fuerte”.

Nicolás Magaldi compartió la primera
Nicolás Magaldi compartió la primera imagen de su beba (Instagram)

Por último, el conductor habló de su familia, resaltó la búsqueda que mantenían con su pareja hace años y se mostró agradecido por el nacimiento de su niña: “Hoy somos cuatro. Y después de tanto, lo único que queda es agradecer y explotar de felicidad. Porque todo lo que costó, nos trajo hasta acá. Y acá es el lugar más lindo del mundo”.

Inmediatamente, la publicación se llenó de likes y comentarios de todo tipo. Entre los amigos y seres queridos que los felicitaron se encontraba Majo Martino, quien expresó su alegría junto a una serie de emojis de amor: “Felicidades familia”. En la misma línea se pronunciaron Guido Zaffora, Mery del Cerro y Mariano Iudica, quienes escribieron respectivamente: “Que alegría chicos. Felicidades. Bienvenida Cata hermosa”, “Me muero de amor, felicitaciones familia” y “Bienvenida Cata…. Bendiciones Familia”.

En febrero de este año, Magaldi había dado a conocer el embarazo de su novia junto a un tierno video. “Gracias a la vida. Gracias. Gracias. Gracias. Esta lucha fue muy larga, pero valió la pena. Estamos JUNTOS en todas y siempre para adelante”, escribió la pareja, en un posteo conjunto, en el que la modelo aparece luciendo su pancita mientras suena la canción “Índigo” de Camilo y Eva Luna.

Nicolás Magaldi anunció el embarazo de su novia Betiana Wolenberg: “Fue una lucha muy larga, pero valió la pena”

“Somos 4 llenos de felicidad. Te esperamos con todo el amor del mundo Mamá, Papá y Bauti. En un tiempo vamos a contar nuestra historia con Betu, estamos convencidos de que vamos a ayudar a muchos en tantas luchas. Los amamos y compartimos nuestra felicidad. ¡Gracias, nuevamente!”, completó el periodista, que aparece súper sonriente, rodeado de su familia.

¿El detalle? Parece que se viene una nena, a juzgar por un número cuatro que sostiene su hijo, al que le agregaron un moño rosa. La noticia llega después de que en abril del año pasado el conductor eligió uno de los parques de Disney para para proponerle casamiento a su esposa. “Me dijo que si”, escribió, en un posteo por el que recibió miles de “Me gusta” y comentarios celebrando su paso.

En aquel momento, Teleshow se había comunicado con Nicolás para conocer más detalles de la romántica propuesta. “Íbamos caminando ahí por Magic Kingdom y, de repente, vemos que un chico le estaba proponiendo casamiento a su mujer. Betu me decía: ‘Ay, qué lindo’. ¡Y yo tenía el anillo conmigo...! Con la complicidad de mi hermano, simulamos una foto frente al castillo y salió ahí. Yo lo tenía planificado desde hace tiempo. No así tal cual, pero fue mágico”, contó a este medio.

Y siguió: “Con Betu ya somos una pareja consolidada, pero creo que fue el momento justo y perfecto. Un sueño más para seguir celebrando este amor que es una bendición con ella y con nuestro milagro de hijo, Bautista”.

Temas Relacionados

Nicolás MagaldiBetiana Wolenberg

Últimas Noticias

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Luego de regresar al país tras la muerte de su nieta, Mila Yankelevich, y a días del inicio de las presentaciones de la banda surgida de Rebelde Way en Argentina, la productora y los actores tuvieron una reunión

El cálido encuentro de Cris

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La modelo compartió su interés por lo que describió como una vía para el el análisis personal

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Luego de recibir cientos de mensajes preguntando por la salud de su madre, las hijas de la empresaria mostraron su fastidio en redes y llevaron tranquilidad a sus seguidores

La furia de Dalma y

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”

El conductor y la escritora terminaron su vínculo de pareja luego de casi 8 meses de amor. Cómo lo anunció cada uno

Matías Martin y Victoria De

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

La empresaria subió una fotografía junto a Kaydy Cain, un joven de 35 años. ¿Se viene una colaboración musical internacional?

Quién es el trapero español
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre ignoró una pequeña

Un hombre ignoró una pequeña herida y casi pierde la pierna: la innovadora técnica que evitó la amputación

Según un estudio, la actividad económica cayó 1% en julio, pero mejoró 3,6% en relación al año pasado

Hallaron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Detuvieron al secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado por ordenar el ataque que dejó en coma a un contratista

Diez pizzerías históricas de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

INFOBAE AMÉRICA
Cumbre en Ginebra entre Irán

Cumbre en Ginebra entre Irán y potencias europeas: el régimen persa podría sufrir más sanciones de la ONU contra el programa nuclear

Crisis política en Francia: el líder del principal partido opositor dijo que Emmanuel Macron debe convocar a elecciones anticipadas o renunciar

De delfines a sepias: cómo la IA impulsa avances en el entendimiento del mundo animal

Trump advirtió sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Fuertes enfrentamientos entre el gobierno de Guatemala y pandillas desatan caos en las prisiones

TELESHOW
El cálido encuentro de Cris

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara