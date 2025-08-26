Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

Nicolás Magaldi había anunciado el embarazo de su novia meses atrás con un divertido video

Después de meses de cuidado, amor y antojos, la dulce espera terminó, Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg dieron la bienvenida a su segundo hijo, Cata. A través de un tierno posteo, el conductor mostró una imagen de su beba y contó sus sentimientos en medio de uno de los momentos más importantes de su vida.

“Bienvenida, Cata. Soñamos tanto con vos, que cada intento, cada silencio y cada espera fueron parte de este camino que hoy se convierte en vida”, comenzó diciendo Magaldi al compartir la noticia ante sus más de 650 mil seguidores en Instagram.

En ese marco de felicidad, Nicolás se tomó un momento para reflexionar y se refirió a los valores aprendidos durante la crianza de su primer hijo: “Con Betu aprendimos que el amor se mide en la fuerza para seguir, en la paciencia de confiar y en la esperanza que nunca se apaga. Bauti nos enseñó lo que significa ser papás, y vos llegás para mostrarnos que el corazón siempre guarda un lugar más para latir más fuerte”.

Nicolás Magaldi compartió la primera imagen de su beba (Instagram)

Por último, el conductor habló de su familia, resaltó la búsqueda que mantenían con su pareja hace años y se mostró agradecido por el nacimiento de su niña: “Hoy somos cuatro. Y después de tanto, lo único que queda es agradecer y explotar de felicidad. Porque todo lo que costó, nos trajo hasta acá. Y acá es el lugar más lindo del mundo”.

Inmediatamente, la publicación se llenó de likes y comentarios de todo tipo. Entre los amigos y seres queridos que los felicitaron se encontraba Majo Martino, quien expresó su alegría junto a una serie de emojis de amor: “Felicidades familia”. En la misma línea se pronunciaron Guido Zaffora, Mery del Cerro y Mariano Iudica, quienes escribieron respectivamente: “Que alegría chicos. Felicidades. Bienvenida Cata hermosa”, “Me muero de amor, felicitaciones familia” y “Bienvenida Cata…. Bendiciones Familia”.

En febrero de este año, Magaldi había dado a conocer el embarazo de su novia junto a un tierno video. “Gracias a la vida. Gracias. Gracias. Gracias. Esta lucha fue muy larga, pero valió la pena. Estamos JUNTOS en todas y siempre para adelante”, escribió la pareja, en un posteo conjunto, en el que la modelo aparece luciendo su pancita mientras suena la canción “Índigo” de Camilo y Eva Luna.

Nicolás Magaldi anunció el embarazo de su novia Betiana Wolenberg: “Fue una lucha muy larga, pero valió la pena”

“Somos 4 llenos de felicidad. Te esperamos con todo el amor del mundo Mamá, Papá y Bauti. En un tiempo vamos a contar nuestra historia con Betu, estamos convencidos de que vamos a ayudar a muchos en tantas luchas. Los amamos y compartimos nuestra felicidad. ¡Gracias, nuevamente!”, completó el periodista, que aparece súper sonriente, rodeado de su familia.

¿El detalle? Parece que se viene una nena, a juzgar por un número cuatro que sostiene su hijo, al que le agregaron un moño rosa. La noticia llega después de que en abril del año pasado el conductor eligió uno de los parques de Disney para para proponerle casamiento a su esposa. “Me dijo que si”, escribió, en un posteo por el que recibió miles de “Me gusta” y comentarios celebrando su paso.

En aquel momento, Teleshow se había comunicado con Nicolás para conocer más detalles de la romántica propuesta. “Íbamos caminando ahí por Magic Kingdom y, de repente, vemos que un chico le estaba proponiendo casamiento a su mujer. Betu me decía: ‘Ay, qué lindo’. ¡Y yo tenía el anillo conmigo...! Con la complicidad de mi hermano, simulamos una foto frente al castillo y salió ahí. Yo lo tenía planificado desde hace tiempo. No así tal cual, pero fue mágico”, contó a este medio.

Y siguió: “Con Betu ya somos una pareja consolidada, pero creo que fue el momento justo y perfecto. Un sueño más para seguir celebrando este amor que es una bendición con ella y con nuestro milagro de hijo, Bautista”.