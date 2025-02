Nicolás Magaldi anunció el embarazo de su su novia Betiana Wolenberg: “Fue una lucha muy larga, pero valió la pena”

Nicolás Magaldi anunció el embarazo de su esposa Betiana Wolenberg: “Fue una lucha muy larga, pero valió la pena” (Video: Instagram)

La familia de Nicolás Magaldi se agranda. El conductor realizó un tierno video en sus redes sociales anunciando la feliz noticia del embarazo de Betiana Wolenberg, su pareja y madre de su hijo, Bautista.

“Gracias a la vida. Gracias. Gracias. Gracias. Esta lucha fue muy larga, pero valió la pena. Estamos JUNTOS en todas y siempre para adelante”, escribió la pareja, en un posteo conjunto, en el que la modelo aparece luciendo su pancita mientras suena la canción “Índigo” de Camilo y Eva Luna.

“Somos 4 llenos de felicidad. Te esperamos con todo el amor del mundo Mamá, Papá y Bauti. En un tiempo vamos a contar nuestra historia con Betu, estamos convencidos de que vamos a ayudar a muchos en tantas luchas. Los amamos y compartimos nuestra felicidad. ¡Gracias, nuevamente!”, completó el periodista, que aparece súper sonriente, rodeado de su familia.

Nicolás Magaldi anunció que volverá a ser papá: así compartió la noticia junto a Betiana Wolenberg y su hijo Bautista (Instagram)

¿El detalle? Parece que se viene una nena, a juzgar por un número cuatro que sostiene su hijo, al que le agregaron un moño rosa.

La noticia llega después de que en abril del año pasado el conductor eligió uno de los parques de Disney para para proponerle casamiento a su esposa. “Me dijo que si”, escribió, en un posteo por el que recibió miles de “Me gusta” y comentarios celebrando su paso.

La propuesta de casamiento de Nicolás Magaldi a Betiana Wolenberg

Cuando el conductor compartió la publicación con el pedido de matrimonio a su novia, Teleshow se comunicó con él, quien reveló por qué decidió hacerlo en Disney y dio detalles inéditos del momento. “Íbamos caminando ahí por Magic Kingdom y, de repente, vemos que un chico le estaba proponiendo casamiento a su mujer. Betu me decía: ‘Ay, qué lindo’. ¡Y yo tenía el anillo conmigo...! Con la complicidad de mi hermano, simulamos una foto frente al castillo y salió ahí. Yo lo tenía planificado desde hace tiempo. No así tal cual, pero fue mágico”, contó a este medio.

Así Nicolás Magaldi le propuso casamiento a su mujer en Disney

Y siguió: “Con Betu ya somos una pareja consolidada, pero creo que fue el momento justo y perfecto. Un sueño más para seguir celebrando este amor que es una bendición con ella y con nuestro milagro de hijo, Bautista”.

Magaldi contó que esa no fue la primera vez que él y su familia viajaron a Orlando. “Nos encanta Disney. Hace seis años, cuando volvimos de un viaje que hicimos acá, nos enteramos de que estábamos embarazados de nuestro hijo Bautista, así que es un lugar muy especial para nosotros”, sumó el colega, quien se mostró muy feliz por el momento que vivieron.

Sin embargo, Magaldi aclaró que todavía no tenía en sus planes dar el “Sí”. “Todavía no hay fecha, no hay nada, fue la propuesta. Después veremos”, aseguró en aquel momento.

Así Nicolás Magaldi le propuso casamiento a su mujer en Disney (Video: Instagram)

En noviembre del año pasado, Nicolás Magaldi tuvo que someterse a una cirugía de columna a causa de una hernia de disco que le comprimía la raíz nerviosa y le provocaba intensos dolores. La intervención se llevó a cabo en el sanatorio porteño Mater Dei, donde permaneció internado hasta su recuperación inicial.

El conductor compartió su experiencia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video grabado tras despertar de la anestesia. “Hola a todos. Quería decirles que la cirugía fue un éxito, gracias a la gente del Mater Dei que me ha tratado muy bien. Y a mi doc Santi, un gran cariño”, expresó desde la camilla en la que descansaba. También contó que su hermano mayor lo sorprendió con una visita y que, antes de la operación, había tenido una jornada intensa con su productora.

En su publicación, Magaldi reflexionó sobre la importancia de valorar lo cotidiano y agradeció el apoyo recibido. “Todo bien. Gracias por tanto cariño. A veces no se valora lo cotidiano hasta que una pausa como esta te hace apreciarlo todo mucho más. Los abrazo y siempre les deseo el doble del cariño que nos dan a mi familia y a mí”, escribió junto al video. Para finalizar su mensaje, dejó una frase motivadora para sus seguidores: “Sean felices, el resto son consecuencias. Los quiero y gracias por tanto amor”.