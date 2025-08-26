La profunda reflexión de Nicki Nicole por su cumpleaños y el comentario de Lamine Yamal que encendió las redes

A corazón abierto, la artista rosarina reflexionó en el día de su cumpleaños número 25 (Instagram)

El presente de Nicki Nicole refleja un momento de plenitud tanto en lo artístico como en lo personal. La cantante rosarina atraviesa el impulso de nuevos proyectos que expanden su carrera y, al mismo tiempo, disfruta del inicio de su historia de amor con Lamine Yamal, relación que confirmó recientemente ante la mirada atenta de sus seguidores. En medio de estas emociones encontradas y celebraciones, la cantante eligió detenerse para celebrar su cumpleaños y compartir con su público una reflexión honesta y conmovedora que rápidamente se viralizó en sus redes sociales. Minutos después, sorprendió el comentario de su flamante novio: “Súperestrella”, según detectó la cuenta Lo más popu com en Instagram.

El tierno mensaje de Lamine Yamal al posteo de Nicki Nicole por su cumpleaños (Instagram)

“Feliz cumpleaños para mí. Dicen que del caos nacen las estrellas y que hay un arte en no encajar en el mundo y no temblar de soledad. Todo lo que fue rompiendo mi corazón aclaró mi visión, y sí, hay vida después del dolor”, comenzó sincera la artista en una publicación que fue celebrada de inmediato por sus seguidores.

"Todo lo que fue rompiendo mi corazón aclaró mi visión", expresó Nicki en las primeras oraciones de su posteo

En dicha publicación, la artista describió un período de grandes enseñanzas, aprendizajes personales y crecimiento artístico. “Fue un año de enseñanzas, de conectar con mi yo más creativo para crear con mis vivencias y carencias un concepto que transcienda todo tipo de tiempo, una gran pérdida fue el pilar que marcó mi camino de darle tiempo a las cosas, en un mundo donde todo va rápido, y todo se critica, elegí el tiempo y buscar dejar de complacer”, detalló la cantante, dando cuenta de una búsqueda interna que se reflejó en cada uno de sus pasos recientes.

El proceso creativo se vivió intensamente, atravesando todas sus emociones. “Estoy en una etapa de creación que se está llevando hasta mi último suspiro, es suave pero seria, es cruel pero sincera. Había tantos sonidos que me estaban esperando, y yo creyendo que a las corridas tenía que sacar discos y canciones. Una nebulosa entre la presión y el miedo, casi me olvido de lo lindo que es componer desde el corazón”, confesó.

La cantante rosarina durante su niñez

De esa manera, las críticas en redes sociales ocuparon un lugar en la reflexión. “Casi, pero casi que me tomo en serio los comentarios de gente que no me conoce y cree saber más de mí que yo misma”, escribió Nicki, dejando en claro que la opinión ajena no define su camino ni sus tiempos.

La cantante durante una de sus grabaciones en el estudio

Con madurez, la artista resaltó la importancia de respetar su propio ritmo. “Hoy es mi cumpleaños, 25 años tardé en darme cuenta que mi vida es mía y que mis tiempos son míos, 25 tardé en entender que cada persona tiene su camino y su lucha interna. Sigo aprendiendo, y a la par que aprendo, acompaño a la gente que amo y disfruto mucho de las personas que me siguen y acompañan a través de mi música”, expresó.

El posteo cerró con un agradecimiento a su público: “Quiero agradecerles por los mensajes y decirles que me estoy tomando el tiempo suficiente para poder entregarles una obra que tiene de guía a mi corazón”.

En medio de su cumpleaños, la artista adelantó sus proyectos de hacer nueva música

El efecto no tardó en hacerse notar y la respuesta fue masiva. En pocas horas, la sección de comentarios se colmó de palabras de admiración y afecto. Entre los mensajes, se destacaron los de colegas como Ale Sergi, Lali Espósito, Bizarrap y La Joaqui, todos sumándose a los saludos de cumpleaños para la rosarina.

Nicki a punto de soplar las velas por su cumpleaños número 25 (Instagram)

Con proyectos que avanzan, un entorno cercano que la sostiene y el respaldo incondicional de una comunidad de fans que la acompaña, la artista celebró su cumpleaños rodeada de muestras de cariño y reconocimiento. La intérprete de “Ojos verdes”, que supo transformar el dolor en fortaleza y creatividad, dejó en claro que vive un nuevo inicio personal en el que se permite crecer y crear a su propio ritmo, siguiendo siempre lo que dicta su corazón.