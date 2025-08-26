Teleshow

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

En medio del dolor por la separación, el actor se refugia en un fuerte entrenamiento para seguir firme como Rocky en el Lola Membrives

Martina Cortés

Por Martina Cortés

A días de su divorcio con Gimena Accardi, Nico Vázquez mostró cómo se entrena para sus funciones de Rocky (Instagram)

Las últimas semanas trajeron un torbellino de emociones en la vida de Nicolás Vázquez. El actor, siempre reservado respecto a su vida privada, esta vez quedó en el centro de la atención mediática tras la confesión pública de infidelidad por parte de Gimena Accardi, su pareja durante 18 años. La declaración, sumada a la firma del divorcio en un trámite rápido, selló el final de una de las historias de amor más queridas y estables de la farándula argentina.

En ese contexto, Vázquez no se permitió la pausa. A pesar del golpe emocional, eligió seguir adelante y enfocarse en el desafío que lo apasiona: seguir arriba del escenario, encarnando al mítico Rocky Balboa en la obra que se convirtió en furor sobre la calle Corrientes. Desde el teatro Lola Membrives, se mostró determinado, decidido y más fuerte que nunca.

En los últimos días, compartió a través de sus historias de Instagram un fragmento de su rutina física. En el video, se lo ve completamente entregado al entrenamiento: levantamiento de pesas, trabajo continuo de soga, flexiones con mancuernas y hasta sombras de golpes en el aire, todo en un look deportivo, con pantalón negro, zapatillas y gorra a juego. Cada movimiento deja ver no solo el esfuerzo físico, sino también la voluntad de no dejarse vencer por el dolor.

El actor, quien interpreta el
El actor, quien interpreta el papel estelar en la obra, continúa enfocado a días de su divorcio (RS Fotos)

Su presencia sobre el escenario no se resiente. Rocky, la obra que protagoniza y produce, continúa llenando funciones y recibiendo ovaciones. Vázquez ratifica su compromiso: a pesar de convivir con heridas emocionales, el proyecto se mantiene firme, y su entrega sigue intacta ante el público y sus compañeros.

El detrás de escena, sin embargo, sigue siendo intenso. Durante la reciente edición de Secretos Verdaderos (América TV), la panelista Nancy Duré reveló detalles sobre el frágil presente de la expareja. “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar”, contó durante el ciclo conducido por Luis Ventura.

Esa jornada fatídica en la que se firmaron los papeles del divorcio marcó el final de una historia de casi dos décadas. Según trascendió, el impacto en Nicolás fue claro y difícil de disimular: “Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”, relató el cronista Rafa Juli, testigo de la salida del actor del teatro.

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi, en medio de las funciones de Rocky (Secretos verdaderos - América)

La rapidez del trámite sorprendió incluso a quienes conocían de cerca la intimidad de la pareja. Cora Debarbieri interpretó que la decisión de divorciarse en apenas tres días respondió a una necesidad de cortar toda posible tentación de reconciliación. “El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación, yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla”, opinó, mientras otros panelistas resaltaron que la celeridad fue el reflejo del enojo y la tristeza acumulados.

En ese vaivén de sentimientos, Nicolás sigue encontrando fuerzas donde muchos apenas podrían sostenerse. Su rutina en el gimnasio y la energía sobre las tablas son su refugio, la manera en que convierte una situación límite en motor para seguir adelante. El aplauso del público, la disciplina y el arte aparecen como bálsamo y, también, como testimonio de que, aun entre lágrimas, la función nunca debe detenerse.

Pasaron solo días desde que firmó el divorcio con la actriz, pero Vázquez ya eligió mirar hacia adelante, como el campeón que representa noche tras noche. En medio de la tormenta, los reflectores, el entrenamiento y las ovaciones son hoy su espacio de resistencia y de reconstrucción personal.

