Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Mientras la participante le enviaba saludos, su abuela ya había fallecido. La familia decidió que no se lo contaran. Ahora, la contadora habló en el stream Posta Podcast y relató sus sensaciones

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Martina contó su reacción cuando conoció la muerte de su abuela, que le ocultaron dos meses mientras estaba dentro de la casa de Gran Hermano

Durante su participación en la última edición de Gran Hermano, Martina Pereyra permaneció aislada durante 132 días, sin posibilidad de recibir novedades del exterior. En ese lapso, a principios de febrero, falleció su abuela. La familia tomó la decisión de no informarle de inmediato, priorizando su permanencia en el reality. Durante casi dos meses, Martina continuó dentro de la casa sin conocer el deceso de la persona a la que solía mandarle saludos.

Su salida de la casa, el 13 de abril estuvo marcada por la revelación del fallecimiento de su abuela, hecho que le fue comunicado por su familia en el primer día fuera del reality. Tras ser informada, la joven, que había transitado la competencia sin saber de la pérdida, comenzó a procesar su duelo en el ámbito privado. Al referirse al impacto que le causó esta noticia, Martina expresó frente a las cámaras de televisión su reacción inmediata: “No, yo estoy bien. La verdad que sí. Fue un shock hoy cuando me lo contaron. Pero bueno, fue una decisión de mi familia, de mis tíos, de mis papás, de mis primos... Y los entiendo. Y lo comparto también. Es como que todavía estoy en shock y siento que no caí”.

Pero también debió enfrentar la exposición pública del tema, que rápidamente generó debates y discusiones en los medios y redes sociales, especialmente luego de ser comunicada por el conductor Ángel de Brito en plena transmisión de LAM (América TV).

Martina y su abuela, quien
Martina y su abuela, quien murió mientras ella estaba en el reality (Instagram)

De Brito aportó detalles del protocolo habitual en Gran Hermano, explicando que, antes de ingresar a la casa, la producción consulta a los participantes sobre si desean ser informados acerca de situaciones graves relativas a sus familiares, como temas de salud o muertes. Explicó además que, más allá de la voluntad preestablecida por los concursantes, siempre queda la decisión final en manos de las familias, quienes pueden determinar si una información tan delicada debe llegarles o no en tiempo real.

En el programa, De Brito amplió: “Era una abuela que participaba del programa, porque iba a la tribuna, estaba presente y a la participante no le avisaron. Hasta donde yo había hablado con la producción, por otros episodios anteriores, antes de entrar a la casa, a los chicos se les pregunta: ‘Si pasa algo con algún familiar, algún tema de salud, ¿querés saber o no querés saber?‘. Y los chicos responden por sí o por no. Después, más allá de los chicos, hay una decisión de la familia de decir: ‘Che, yo quiero que le digan porque esto no estaba previsto, no estaba en los planes...‘. Hay imponderables que tienen que ver con la salud o con un accidente, son cosas que no se pueden prever”.

Martina Pereyra, de Gran Hermano
Martina Pereyra, de Gran Hermano

Ahora, cuando pasaron cuatro meses de enterarse del fallecimiento, Martina se refirió a la situación en una charla con Posta Podcast: “Cuando salí, me lo contaron el primer día, literal. Yo salí el domingo y el lunes tenía el debate. Después me enteré que acá afuera había un revuelo, juzgaron mucho a mi familia, de por qué no me lo habían contado y todo eso. La verdad es que le agradezco a mi familia de no haberme sacado de ahí para hacer algo que yo no podía solucionar, básicamente. No es que estaba internada o algo así, sino que había fallecido”.

La contadora, en el mismo stream, agregó: “Obviamente, no fui al funeral ni nada, pero me quedo con el recuerdo, con todo lo lindo. Saber que fue a la tribuna, que estuvo en un programa y todo eso, que estaba re orgullosa. Encima yo no le conté que entraba; ella no sabía nada porque no le gustaba el formato. No quería que esté nerviosa los días antes de entrar mientras que yo bailaba y todo eso”.

