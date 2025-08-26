Dalila habló sin censura de su relación con El Polaco: “¿Quién no se comería a ese bombón?”

Dalila habló de su relación con El Polaco (Puro Show. El Trece)

El escenario en Santa Fe estalló en aplausos cuando Dalila, la reina indiscutible de la música tropical, subió y acaparó el micrófono. Nadie esperaba que, entre canción y canción, la artista detuviera la música para hablar sin filtro sobre el escándalo que se había instalado en los medios. Pero sucedió: confesó su desliz con El Polaco y lo llenó de halagos.

El rumor había comenzado hace meses, con imágenes filtradas y miradas de sospecha. El Polaco y Dalila compartían una amistad de años, de esas de colegas que atraviesan etapas, festivales y camarines. Pero una noche quedó registrada por una cámara furtiva: los dos se besaban detrás del escenario, lejos del público, pero no del peligro de ser vistos. El Polaco estaba entonces en pareja con Barby Silenzi, la madre de su hija menor. Dalila seguía casada. ¿Qué había detrás de ese beso? ¿Traición? ¿Fuego pasajero? ¿Simple amistad confundida por la pasión del momento?

La intérprete no escapó al fuego cruzado de las preguntas ni a la indignación de quienes creían que la historia era algo más profundo. Incluso confesó a su marido la infidelidad que había cometido, y según trascendió, habría recibido su perdón. El Polaco, por su lado, insistió ante los micrófonos y paneles de televisión: “Fue un beso de amigos”, dijo, y enfatizó ante todos que con Dalila hay una amistad “de toda la vida”.

Dalila fulminó a Barby Silenzi y reveló intimidades de su vínculo con El Polaco: "Es algo mutuo"

Pero aquel día, rodeada de luces, lejos del secreto y las excusas, Dalila rompió su silencio para siempre. Con ironía y picardía se dirigió al público: “Así que estuvieron hablando de mí en la televisión, ¿qué pueden decir de mí que no sepan?”. El auditorio prestaba atención, expectante. “Todo por el bendito Polaco, si la vamos a hacer, vamos a hacerla bien. Me volvieron loca, y a él también, me decía ‘me llaman todo el día’”. Las risas explotaron, la tensión se rompió. Había decidido apropiarse del relato, según el video compartido por PuroShow (El Trece)

Y entonces llegó la frase que hizo temblar a los presentes: “Me empaché, ¿quién no se comería a ese bombón? Encima es súper humilde, es buen tipo”. Era una confesión sin dobleces, deliberadamente provocadora. Nadie podía dejar de escucharla. Quedaban desterradas las dudas: no se trataba solo de un “beso de amigos”.

Aunque no faltó el toque de humor, con un dardo bien dirigido a su colega y amigo: “Tendrá sus cosas, ha tenido muchas mujeres e hijo... yo lo gasto, es muy buen tipo, muy educado”. No era un reproche, sino una broma que dejaba claro el lazo que une a dos artistas curtidos en la noche y los escenarios. Y reafirmó su afecto: “Yo lo quiero muchísimo, al igual que él a mí, por eso es que nos defendemos”. No importaban las especulaciones ni la tormenta en redes sociales. Para ellos, la unión nacía en la música y seguía, con todos sus matices, en la vida.

Dalila reveló su relación con El Polaco

Dalila cerró su intervención con una mezcla de ironía y ternura: “Pero realmente, yo no me quiero casar, y a mis hijos ya los tuve y ya los crie, ¿para qué lo puedo querer? Si mañana no sabemos dónde estamos. Le mandamos un beso que andaba medio enfermucho”, refiriéndose al problema de salud que había dejado al cantante momentáneamente fuera de los escenarios.

Después de meses de murmullos y versiones contrapuestas, la artista entregó su verdad, sin pedir permiso y entre aplausos. No negó el beso. Al contrario, lo celebró, llenó de elogios a El Polaco y puso fin a las especulaciones. Las fotos estaban ahí, el escándalo también; pero la amistad, la risa y el cariño —incluso después de un “empacho”—, no se ocultan ni con miles de cámaras.