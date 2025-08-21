Teleshow

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

El cantante le contó a Teleshow cuál es su dolencia real, pero minimizó su gravedad: “Estoy de diez”

Lucía Consiglieri

El Polaco no podría ir al viaje de egresados de su hija a causa de un forúnculo en uno de sus glúteos (Foto: Instagram)

El cantante Ezequiel Cwirkaluk, conocido popularmente como El Polaco, atraviesa inesperado problema médico que lo obligó a suspender compromisos personales y familiares. La noticia se viralizó hoy a través de las redes sociales, cuando el periodista Leo Arias difundió en su cuenta de X (antes Twitter) que el músico se encuentra internado.

El mensaje señala que el artista “no podrá ir al viaje de egresados con su hija” debido -señaló- a un forúnculo en uno de sus glúteos, afección que motivó su momentánea hospitalización. La información fue replicada en distintos medios dedicados al espectáculo y se mantuvo entre las temáticas más comentadas de la jornada. “La idea del Polaco es poder recuperarse para viajar en unos días”, aseguró el periodista en la misma red social.

Sin embargo, Teleshow pudo comunicarse con el cantante, quien refirió que, en realidad, lo que tiene es “una infección urinaria” que está tratando “con antibióticos” y se siente “de diez”. Y con respecto a su presencia en el viaje de egresados de su hija, concluyó: “Cuando esté bien, viajo”.

El Polaco fue internado por un forúnculo en el glúteo

La noticia de que iba a ser el padre acompañante en el viaje de egresados de su hija mayor, fruto de su relación con Karina La Princesita, la contó el propio cantante con felicidad. Esto lo contó en Todo Pasa, el ciclo de Matías Martin que se emite por Urbana Play. Allí, El Polaco expresó con entusiasmo: “Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto”, y agregó sorprendido: “Me votaron todos los alumnos. Escuchame: los 33 alumnos me votaron”. Aunque intentó mostrarse desentendido del motivo por el que fue elegido —“No tengo idea”, dijo con una sonrisa—, su carisma y cercanía con los jóvenes parecen haber sido determinantes.

En un tono distendido, el músico incluso se permitió bromear con la dinámica habitual de este tipo de viajes. Ante la pregunta del conductor sobre los motivos de su elección, respondió entre risas: “Voy a llevar muchas camperas para guardar petacas”, una referencia cómplice a las clásicas estrategias de los adolescentes para eludir los controles.

Esto no sorprendió a nadie, ya que su carrera lo convierte en una gran opción, pudiendo cantar para los adolescentes. La Princesita reaccionó a esta decisión al aire de Los Profesionales de Siempre (El Nueve). “Ya sabía, ya sabía”, arrancó a decir cuando vio al notero que enviaron desde el programa de Flor de la V. El cronista le contó cómo fue que el cantante anunció este viaje y que los 33 compañeros de su hija lo votaron sin dudarlo y entre risas, la cantante de “Con la misma moneda”, agregó: ”Seguramente, es más, deben ser todos. Me voy a ahorrar lo que siento porque la amo a Sol, pero lo va a hacer chistoso“.

El Polaco reveló que será el padre responsable en el viaje de egresados de su hija mayor (Video: Urbana Play)

“¿Por qué eligen a un padre para ir a Bariloche? ¿Por qué es estricto y es un ogro y lo va a tener a todos cortitos? No, claramente yo no iría”, aseguró la cantante, dejando en claro que su expareja su seleccionada por su personalidad. “Siempre está el padre que es más responsable, el que dice que no y el que es lo opuesto. Me parece bárbaro”, reflexionó la artista.

Él tiene un alma muy festiva, de repente haces un cumpleaños y hace pogo a los pibes. Que la van a pasar bien, eso seguro”, dijo acerca de la personalidad de su expareja. Sin embargo, no dudo en poner el foco en el sistema de votación: “Deberían hacer hincapié en porque un niño de 18 o 17 años elige al padre para acompañarlos a Bariloche ¿Por qué los eligen?”.

A esto el movilero respondió con la palabra responsabilidad, lo que generó la carcajada de Karina y rápidamente agregó: “El Polaco es responsable y copado, así que la van a pasar muy bien. Me contó poquito y nada Sol porque sabe lo que pienso”.

