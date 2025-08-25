El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”

A la salida de un evento, Pampita se encontró con un grupo de fanáticas y sorprendió con su gesto hacia ellas (Infama - América)

La vida de Pampita transita por una etapa luminosa, tanto en lo personal como en lo profesional. Después de volver a apostar al amor junto a Martín Pepa, la modelo y conductora se encuentra en la cumbre de su carrera. Ocupando roles centrales, como su conducción en Los 8 Escalones (El Trece) y su constante presencia en eventos y alfombras rojas, demostró que no existen cámaras a las que tema enfrentarse. En ese marco, dejó en claro disfruta del contacto con su público y lo reafirma en cada aparición, ya sea en el set o en la vía pública.

Una de las postales más comentadas de los últimos días tuvo lugar lejos de los flashes habituales. El equipo de Infama (América) compartió el gesto espontáneo que encendió las redes: Pampita se detuvo en una parada de colectivo, luciendo un impecable vestido de fiesta, para sacarse fotos con un grupo de admiradoras. Ni el frío de la noche ni el cansancio después de un evento fueron impedimento. Lejos de acelerar el paso o evitar la situación, la modelo pidió a su equipo de seguridad que la esperaran y se tomó el tiempo de posar con cada seguidora que la reconoció. La sonrisa no se le borró de la cara ni un solo instante.

En el programa, la actitud de la conductora no pasó desapercibida. “Bien vestida. Sale de un evento y no se le caen los anillos para sacarse fotos en la parada de colectivo”, destacaron en el estudio, subrayando una vez más la buena predisposición de la figura para con el público. Es una virtud que la acompaña desde el inicio de su carrera, y que hoy, más allá de los éxitos mediáticos, mantiene intacta.

La cordialidad de Pampita también tiene eco en su trato con la prensa. Días atrás, en una entrevista con Puro show (El Trece), la conductora no esquivó temas delicados. Habló sin rodeos sobre infidelidad e hizo referencia a los vínculos sentimentales que le adjudicaron durante su etapa de soltería previa a la reconciliación con Pepa. “Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades. No, estoy en una etapa que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, aseguró con firmeza. El mensaje fue claro para quienes alimentan las especulaciones sobre su vida, y contundente al abrir una ventana a sus propios valores y proyectos.

Consultada respecto a la posibilidad de recomponer una familia junto al polista, la presentadora fue sincera sobre las limitaciones actuales: “¿Vas a ensamblar tu familia?”, le dispararon. “No lo creo. Primero que vivimos en países distintos, así que hoy nuestra realidad es esa”, contestó, descartando por ahora cualquier plan de convivencia o integración familiar. La distancia geográfica se presenta, por el momento, como la gran barrera.

A lo largo de la charla, Pampita decidió confrontar uno a uno los rumores que la vinculan con diferentes figuras del espectáculo. Negó comentarios y versiones sobre supuestos romances con el corredor Juan Manuel López (Cochito López), Nicolás Furtado y Joaquín Furriel. “Ya me inventaron con alguien en España, después me inventaron con un actor, después me inventaron con Joaquín. Todas las semanas me van a conseguir uno nuevo para inventar. No, no. Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”, sentenció, reafirmando su compromiso actual y su rechazo a las especulaciones mediáticas.

Respecto a la reconciliación con Pepa, la conductora explicó que el motor principal fue el afecto mutuo. “Acá había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando. Y bueno, tomamos esa decisión”, reveló. Atravesar una instancia de reconstrucción en pareja implica, según ella, trabajo diario, paciencia y una dosis extra de madurez.

En el día a día, entre grabaciones, eventos sociales y obligaciones familiares, Pampita logra equilibrar su rol de figura pública y el de mujer real, cercana y genuina. Su última muestra de humildad, en una simple parada de colectivo, confirma que la esencia permanece intacta: la conexión con la gente es, para ella, tan importante como los grandes logros en la pantalla chica.