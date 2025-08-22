Teleshow

Pampita: “A esta altura de la vida no perdono más infidelidades”

La conductora, en diálogo con Puro show, habló de su reconciliación con Martín Pepa y los rumores que la vincularon con Nicolás Furtado y Joaquín Furriel. Su visión sobre el engaño

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Pampita: "Hasta altura de la vida no perdono más infidelidades"

Luego de volver a apostar por su relación con Martín Pepa, Pampita participó de un evento en donde fue contundente al abordar su postura sobre las relaciones de pareja, en una entrevista con Puro show (Eltrece). Ahí habló de la infidelidad, en medio del polémico divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, y de los famosos a los que fue vinculada en su tiempo de soltería, antes de regresar con el empresario.

Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades. No, estoy en una etapa que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, afirmó la conductora de Los 8 escalones (Eltrece) sobre su reciente reconciliación con Martín Pepa, los rumores que la vincularon con otros hombres y su perspectiva sobre el futuro familiar.

Consultada sobre la posibilidad de reconstruir una familia, Pampita expresó sus dudas. “¿Vas a ensamblar tu familia?“, le consultaron. ”No lo creo. Primero que vivimos en países distintos, así que hoy nuestra realidad es esa”, señaló, descartando así cualquier plan inmediato de convivencia o integración familiar, y subrayando la distancia geográfica como un factor determinante.

“Yo a esta altura de
“Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades. No, estoy en una etapa que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, expresó Pampita (Puro show, Eltrece)

Durante la entrevista, la conductora desestimó los rumores que la relacionaron sentimentalmente con el corredor Juan Manuel López, más conocido como Cochito López, Nicolás Furtado y Joaquín Furriel. “Ya me inventaron con alguien en España, después me inventaron con un actor, después me inventaron con Joaquín Furriel. Toda la semana me van a conseguir uno nuevo para inventar. No, no. Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”, expresó la animadora, reafirmando su compromiso con su pareja actual y su rechazo a las especulaciones mediáticas.

Sobre la reconciliación con Martín Pepa, la conductora explicó que la decisión se basó en el afecto mutuo: “Acá había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando. Y bueno, tomamos esa decisión”, relató, sobre cómo su relación atraviesa una etapa de reconstrucción y esfuerzo conjunto.

La presencia de Martín Pepa y Pampita en un evento anterior, en el que coincidieron con Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, fue interpretado por algunos como un gesto de reconquista del polista, pero ella relativizó esa lectura: “No hacía falta. No era algo necesario, pero igual obviamente me encanta que me acompañe a mis cosas”, señaló, mostrando satisfacción por el apoyo recibido.

Pampita y Martín Pepa, juntos
Pampita y Martín Pepa, juntos en el evento de Para Tí (RS Fotos)

En cuanto a la convivencia con el padre de Anita, su hija, en espacios públicos, la conductora minimizó cualquier tensión: “No, hay problema porque es algo que va a suceder muchas veces. Lo sabemos porque vamos a los mismos lugares, así que va a estar todo bien siempre”, afirmó, restando importancia a los comentarios sobre posibles incomodidades.

Otra de las especulaciones que enfrentó Pampita fue la posibilidad de que Nicole Neumann se sume como jurado invitada a su programa, rol que venía ocupando en el mismo programa hasta que la conducción de Guido Kaczka pasó a manos de la animadora de El hotel de los famosos. “Me encanta. Está muy invitada y la estamos esperando”, manifestó, abriendo la puerta a una colaboración televisiva luego de que las dos volvieron a posar juntas en una producción de fotos.

Pampita y Nicole participaron de un evento por los 103 años de la revista Para Ti. Mientras que Pampita asistió con Martín Pepa en plena reconciliación, Nicole llegó acompañada por sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, quienes están comenzando a dar sus primeros pasos en la profesión de su madre.

Finalmente, ante la insistencia sobre si perdonó una infidelidad a Roberto García Moritán, la modelo evitó profundizar y cerró la entrevista con un saludo. “¿Algo más? Un beso. Buenas noches a todos”, arrojó, risueña mientras se marchaba.

Temas Relacionados

PampitaPuro showRoberto García Moritán

Últimas Noticias

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

La estrella del pop argentino y el cantante compartieron un divertido momento de entrenamiento a través de sus redes sociales

Cachetadas, gritos y la arenga

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

La modelo se refirió en el ciclo de América al divorcio del exfutbolista y las versiones de infidelidad. Su palabra

Evangelina Anderson habló de su

Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que interpreta a la polémica médica de la cárcel de “En el Barro”

Reconocida por su versatilidad y más de treinta años de carrera, la actriz uelve a captar la atención del público con su interpretación de la Doctora Giuliani en la serie de Sebastián Ortega

Quién es Erika de Sautu

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El actor compartió postales con Magnolia y Amancio desde Montevideo. Las fotos

Los días de Benjamín Vicuña

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Los actores se hicieron íntimos a fuerza de compartir elencos y llegaron a festejar sus cumpleaños juntos, hasta que la separación de uno de ellos generó una distancia que se hace cada día más grande

El final de una amistad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron la prisión preventiva de

Ordenaron la prisión preventiva de los dos menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza

Receta de postre de vainillas y café, rápida y fácil

Les prohibieron la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de los investigados por las presuntas coimas en la ANDIS

Paro de controladores: afecta a 10.500 pasajeros y Aerolíneas Argentinas tuvo que modificar más de 100 vuelos en un día

Jornada financiera: el dólar subió por tercer día y las acciones quedaron afuera de la corriente alcista de Wall Street

INFOBAE AMÉRICA
Putin elogió el liderazgo de

Putin elogió el liderazgo de Trump y afirmó que ve “luz al final del túnel” en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos

Ecuador: Contraloría inició auditoría rutinaria a la Corte Constitucional

Toma de rehenes en cárceles de Guatemala: pandilleros secuestraron a guardias y personal civil

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho

Así será la miniserie “Amadeus”, con el protagónico de Will Sharpe en busca de mostrar el lado íntimo de Mozart

TELESHOW
Cachetadas, gritos y la arenga

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que interpreta a la polémica médica de la cárcel de “En el Barro”

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia