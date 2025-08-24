Las palabras de Gimena Accardi luego de su regreso a la función con Andrés Gil: “Gracias por tanto amor”

Luego de los rumores de romance e infidelidad, Gimena Accardi y Andrés Gil volvieron a actuar en su obra teatral (Instagram)

El fin de semana, el clima en Bahía Blanca no fue solo de invierno: Gimena Accardi y Andrés Gil aterrizaron en la ciudad bonaerense en medio de rumores, cámaras y celulares en mano, para darle vida una vez más a En otras palabras en el emblemático Teatro Don Bosco. Lo que prometía ser solo una función más, terminó convirtiéndose en un encuentro especial, con fans afuera del teatro y también ocupando sus asientos hasta último minuto, esperando advertir algún gesto en medio de la polémica que se generó en los últimos días.

Ante su regreso a las tablas, el clima en la sala fue de mucha expectativa. Hubo público a sala llena y, no bien terminó la función, los aplausos desde las gradas acompañaron el cierre, por lo que los actores salieron a saludar a todos. Abrazados ante sus fanáticos, dejaron en claro su alegría por el recibimiento que obtuvieron en la primera función del fin de semana.

Por su parte, Gimena expresó sus emociones desde sus historias de Instagram, en donde compartió la felicidad del reencuentro con la gente. “¡Muchas gracias Bahía por tanto amor!”, escribió junto a una foto abrazada a Andrés, ambos sonriendo y creando un pequeño mimo en medio de días movidos.

Andrés y Gimena, juntos, arriba del escenario (Instagram)

La presencia en el teatro no pasó desapercibida para los medios. Secretos verdaderos (América) envió un móvil hasta la ciudad para registrar el momento. Y no solo las repercusiones giraron en torno a lo artístico: también hubo atención especial a la llegada de los intérpretes. Por el paro de los controladores aéreos, con 70 vuelos cancelados el viernes, no pudieron volar y debieron viajar por ruta. Llegaron juntos el sábado, cerca de las 18:30, y el clima era de calma previa al show. Según Julieta Muñoz, cronista desde la puerta, “vinieron en el mismo auto con un productor”. Ese productor, Damián, no es uno más: es “la mano derecha de Nico Vázquez en la obra Rocky y es quien siempre los acompaña en la gira”, destacó Cora Debarbieri en el estudio. El detalle revela cómo conviven los lazos personales y laborales en el detrás de escena.

La función en Bahía Blanca llegó tras el paso del elenco por Rosario, y entre tanto viaje y función, las versiones de romance cruzaron con fuerza la agenda del espectáculo. En ese contexto, Gil salió a frenar rumores y desmentir todo: no hay romance entre ellos. Sin embargo, tanto movimiento en los medios impactó fuerte entre ambos protagonistas.

Según comentaron en el ciclo, el ambiente se sintió tenso puertas adentro. En los pasillos se dijo que, aunque son amigos y grandes compañeros, la incomodidad fue inevitable. El bombardeo de titulares y comentarios generó que más de uno tuviera que “dar explicaciones, enviar comunicados y tomar distancia”. En medio de todo eso, Accardi fue la que optó por hablar, aunque sin nombrar a su colega: en sus mensajes se refirió siempre a “un compañero que tiene familia y que por favor tengan cuidado”. Del lado de Andrés, también hubo una comunicación en redes, centrada en la obra y aclarando su postura ante los rumores.

La ovación a Gimena Accardi y Andrés Gil en su obra tras la escandalosa separación de Nicolás Vázquez (Secretos Verdaderos - América)

La última semana se vivió con fuertes emociones para todas las partes. Muchas exposiciones y la necesidad de salir a aclarar en medio de los rumores que se iban generando tanto en las redes sociales como en los medios. Sumado a esto, el divorcio casi express de Accardi y Vázquez, quienes firmaron la sentencia el jueves pasado por la mañana para dar fin a su relación de 18 años. Y en las últimas horas, Bahía Blanca fue testigo de que los rumores quedan, pero en el teatro el protagonismo fue solo de ellos y de la emoción colectiva que se llevó todos los aplausos de la noche.