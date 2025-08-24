El conmovedor homenaje de Georgina Barbarossa a su marido en el día que hubiera cumplido años: “Te amamos siempre”

La conductora recordó a su marido en el día que hubiese cumplido años y le dedicó un tierno posteo con fotos familiares en las redes (Instagram)

Con el paso de los años, Georgina Barbarossa se ganó un lugar de privilegio en la televisión argentina. Versátil y frontal, su carisma conquistó a la audiencia tanto como actriz en ficciones y shows como en su rol de conductora. La energía chispeante, el humor fresco y ese aire de desparpajo fueron las marcas registradas con las que supo enamorar a varias generaciones, logrando así que cada paso suyo en pantalla fuera esperado y celebrado por el público. Pero la vida de Georgina no siempre fue fácil: un episodio trágico golpeó especialmente a su familia y marcó para siempre su historia personal. El asesinato de su marido y padre de sus hijos, Miguel Vasco Lecouna, en 2001, dejó una huella imborrable. Y cada cumpleaños, cada día especial, se tiñe para la conductora de emoción y recuerdos.

En el último cumpleaños que hubiese celebrado el Vasco, Georgina eligió rendirle tributo. Lo hizo en la intimidad de su cuenta de Instagram, donde compartió un álbum en el que el protagonista absoluto es el amor. La primera postal muestra a la pareja en sus primeros años, los dos sonrientes y mirando directo a la cámara. Le sigue una entrañable foto en blanco y negro, donde el Vasco posa de reojo, con una tierna mirada dirigida solo a la conductora. “¡Feliz cumple Vasquito! Te amamos siempre”, escribió ella, reforzando ese lazo inquebrantable con un mensaje directo y conmovedor.

Las imágenes siguientes trasladan el recuerdo al plano familiar. Hay una en la que la presentadora, Miguel y sus hijos, Juan y Tomás, disfrutan de unas vacaciones juntos: gestos distendidos, abrigo y calidez que parecen impregnar la foto. Otra toma los muestra en el interior de un restaurante, todos bien abrigados, en lo que fue claramente un momento simple, pero lleno de significado para esa familia que supo fortalecerse en la unión.

Georgina y el Vasco durante su juventud

El broche de aquel álbum lo dan dos instantáneas más. Una donde Barbarossa sonríe ante la cámara, radiante y auténtica, y otra donde, una vez más, el Vasco le dirige una mirada que destila cariño y admiración. Como en la imagen en blanco y negro, la complicidad de aquella pareja trasciende los años y las adversidades.

El posteo de la actriz generó una ola de respuestas inmediatas. Fanáticos y colegas se sumaron con mensajes de apoyo y ternura, reflejando cómo las historias de amor marcadas por el dolor pueden conmover y movilizar a todos los que siguen el recorrido personal de sus figuras favoritas. “Siempre presentes”; “Divinos recuerdos”; “¡Estaba embobado con vos! Increíble su mirada”; “Beso al cielo para tu gran amor”; “Se nota que te amaba, Georgina. Cuánto amor merecido que tuviste”; “Eran divinos”, fueron apenas algunas de las frases que poblaron el muro de la conductora en cuestión de minutos.

Mientras la conductora veía hacia la cámara, su marido la observaba a ella

La muerte de Lecouna siempre fue un antes y un después para la presentadora. En 2021, a dos décadas de la pérdida, la actriz también había usado las redes para recordar a quien fue el amor de su vida, el compañero de veintiséis años y el padre de sus mellizos. “Hoy 20 años y mi amor sigue intacto. Todo el tiempo te recuerdo y te siento conmigo. Gracias por los maravillosos hijos que tenemos y la familia que supimos formar”, escribió en aquel entonces la subcampeona de Masterchef Celebrity. En ese posteo, dejaba en claro cuánto lo extrañaba, cómo lo seguía sintiendo presente y el valor inquebrantable que tenía para ella la familia que lograron construir juntos.

“Gracias mis hijos divinos por todos estos años. Lo extraño cada día más. Fuimos muy felices y luchamos mucho por formar esta maravillosa familia”, relató, y abriendo la ventana a la intimidad, recordó con honestidad su historia de pareja: “Muchas discusiones, mucha pasión, mucho amor. No sé cómo sería ahora, quizá un viejo cabrón, pero era mío, era nuestro, y lo amábamos. Y lo amamos. Cuánta falta me hace”.

Las vacaciones familiares también formaron parte del álbum fotográfico de la conductora

Como broche de oro, Barbarossa subió otra imagen donde se podía apreciar el cariño que le tenía su esposo con tan solo mirarla (Instagram)

El tributo más reciente se completó con un mensaje especial para sus seguidores. Barbarossa agradeció el acompañamiento en una fecha tan movilizadora, reconociendo el rol de su entorno cercano para atravesar el duelo, la melancolía y el agradecimiento por lo vivido. “Perdón, me puse triste. Los amo y estoy orgullosa de ustedes siempre. Gracias familia y amigos por estar siempre, siempre”, escribió, acompañando su mensaje con corazones y abriendo una vez más su corazón para compartir, como suele hacerlo, tanto el dolor como la gratitud.